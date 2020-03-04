Российский ученый назвал возможную причину отказа во въезде в Румынию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Российский историк, исследователь и переводчик древних рукописей и эпиграфических материалов Алексей Умнов-Денисов рассказал РИА Новости, что отказ во въезде в Румынию, где он должен был выступить с лекцией о предках румын, предположительно, вызван его профессиональной деятельностью.
Ранее посольство РФ в Румынии направило ноту в румынский МИД в связи с отказом во въезде Умнову-Денисову, выразив обеспокоенность тем, что "искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом", заявил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Румынии Василий Потенга. По его словам, Умнова-Денисова по прилету в Бухарест оставили в транзитной зоне, не выдав багаж, и он вынужден был вернуться в Россию первым обратным рейсом. При этом в МИДе Румынии представителям российской дипмиссии объяснили в устной форме, что румынские власти вправе принять соответствующее решение без каких-либо объяснений.
Пресс-атташе посольства уточнил, что Умнов-Денисов, специалист по лингвистике, должен был выступить в Российском центре науки и культуры в Бухаресте с лекцией о предках румын на тему "Племена даков: кто они и откуда".
"(Сейчас) ведется научная работа по исследованию золотых пластинок с текстами (обнаруженных в Румынии в 1875 году). У меня своя версия, очень правдоподобная и интересная… есть и румынская версия… Противопоставить мне (моим исследованиям) пока ничего не могут… Мы ожидали подвоха, думая, что выступит какой-нибудь маститый ученый, мы поговорим. Это было бы нормально, дискуссия всегда приветствуется… Но вместо этого решили (бить) кувалдой по науке – изолировать меня, не пустить", - рассказал Умнов-Денисов.
Он уточнил, что ранее не сталкивался с отказом во въезде в какую-либо зарубежную страну, где должен был выступать.
Ученый добавил также, что провел в аэропорту Бухареста около 17 часов, и в этот период румынская сторона не обеспечивала его водой и едой. "Они, конечно, есть не давали, пить не давали", - сказал он, отметив, что вынужден был дать охраннику деньги, чтобы тот приобрел ему воду и еду в кафе аэропорта.