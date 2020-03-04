Российский ученый назвал возможную причину отказа во въезде в Румынию

"(Сейчас) ведется научная работа по исследованию золотых пластинок с текстами (обнаруженных в Румынии в 1875 году). У меня своя версия, очень правдоподобная и интересная… есть и румынская версия… Противопоставить мне (моим исследованиям) пока ничего не могут… Мы ожидали подвоха, думая, что выступит какой-нибудь маститый ученый, мы поговорим. Это было бы нормально, дискуссия всегда приветствуется… Но вместо этого решили (бить) кувалдой по науке – изолировать меня, не пустить", - рассказал Умнов-Денисов.