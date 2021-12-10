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Эксперт дала советы, как стать "утренним" человеком
Эксперт дала советы, как стать "утренним" человеком - РИА Новости, 10.12.2021
Эксперт дала советы, как стать "утренним" человеком
Эксперты считают, что только десять процентов людей являются либо "совами", либо "жаворонками", остальные же 90 процентов имеют хронотип "голуби", то есть могут РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T04:15
2021-12-10T04:15
2021-12-10T04:16
общество
сон
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
татьяна веселова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эксперты считают, что только десять процентов людей являются либо "совами", либо "жаворонками", остальные же 90 процентов имеют хронотип "голуби", то есть могут приспособиться к любому режиму в зависимости от окружающих условий, рассказала агентству "Прайм" доцент СПбГУ, главный внештатный специалист по медицине труда Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Веселова.В первую очередь эксперт советует запастись терпением, поскольку для установления нового режима потребуется время.В этот период нужно строго соблюдать режим дня, не употреблять кофе после 15:00, есть не позднее, чем за два-три часа до сна, заниматься физической активностью преимущественно в утренние часы.Вечером к хорошему и качественному сну также нужно готовиться: проветривать комнату, снизить освещение, выключить смартфон за час до сна, порекомендовала собеседница агентства.Кроме того, для перестройки режима стоит переносить часть дел на утро, планировать какую-нибудь активность на время сразу после пробуждения, и радоваться, что вы продуктивны с самого утра, посоветовала Веселова.
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общество, сон, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, татьяна веселова
04:15 10.12.2021 (обновлено: 04:16 10.12.2021)
Эксперт дала советы, как стать "утренним" человеком
Эксперт Веселова: чтобы приспособиться к утреннему режиму, нужно терпение
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Эксперты считают, что только десять процентов людей являются либо "совами", либо "жаворонками", остальные же 90 процентов имеют хронотип "голуби", то есть могут приспособиться к любому режиму в зависимости от окружающих условий, рассказала агентству "Прайм
" доцент СПбГУ
, главный внештатный специалист по медицине труда Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Татьяна Веселова.
В первую очередь эксперт советует запастись терпением, поскольку для установления нового режима потребуется время.
"Рекомендации следует соблюдать ежедневно не менее трех недель — именно столько времени необходимо на создание новых нейронных связей и выработки новой привычки", — уточняет она.
В этот период нужно строго соблюдать режим дня, не употреблять кофе после 15:00, есть не позднее, чем за два-три часа до сна, заниматься физической активностью преимущественно в утренние часы.
Вечером к хорошему и качественному сну также нужно готовиться: проветривать комнату, снизить освещение, выключить смартфон за час до сна, порекомендовала собеседница агентства.
Кроме того, для перестройки режима стоит переносить часть дел на утро, планировать какую-нибудь активность на время сразу после пробуждения, и радоваться, что вы продуктивны с самого утра, посоветовала Веселова.