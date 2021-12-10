https://ria.ru/20211210/utro-1763048175.html

Эксперт дала советы, как стать "утренним" человеком

Эксперт дала советы, как стать "утренним" человеком - РИА Новости, 10.12.2021

Эксперт дала советы, как стать "утренним" человеком

Эксперты считают, что только десять процентов людей являются либо "совами", либо "жаворонками", остальные же 90 процентов имеют хронотип "голуби", то есть могут РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T04:15

2021-12-10T04:15

2021-12-10T04:16

общество

сон

санкт-петербург

санкт-петербургский государственный университет

татьяна веселова

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эксперты считают, что только десять процентов людей являются либо "совами", либо "жаворонками", остальные же 90 процентов имеют хронотип "голуби", то есть могут приспособиться к любому режиму в зависимости от окружающих условий, рассказала агентству "Прайм" доцент СПбГУ, главный внештатный специалист по медицине труда Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Веселова.В первую очередь эксперт советует запастись терпением, поскольку для установления нового режима потребуется время.В этот период нужно строго соблюдать режим дня, не употреблять кофе после 15:00, есть не позднее, чем за два-три часа до сна, заниматься физической активностью преимущественно в утренние часы.Вечером к хорошему и качественному сну также нужно готовиться: проветривать комнату, снизить освещение, выключить смартфон за час до сна, порекомендовала собеседница агентства.Кроме того, для перестройки режима стоит переносить часть дел на утро, планировать какую-нибудь активность на время сразу после пробуждения, и радоваться, что вы продуктивны с самого утра, посоветовала Веселова.

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общество, сон, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, татьяна веселова