https://ria.ru/20211210/rospotrebnadzor-1763202829.html

Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021

Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора во главе с замглавы службы отправились в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:11

2021-12-10T19:11

2021-12-10T20:58

распространение коронавируса

в мире

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

россия

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора во главе с замглавы службы отправились в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.Это сделано "по поручению президента Российской Федерации об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19".На юг Африки также направили мобильные лаборатории и 200 тысяч российских тест-систем для диагностики COVID-19.Специалисты и России и ЮАР будут проводить совместные исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.Кроме того, как добавили в МЧС, ведомственный спецборт Ил-76 доставит в Южноафриканскую республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе КАМАЗа, группу вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.Об отправке российских специалистов в ЮАР накануне договорились Владимир Путин и президент республики Сирил Рамафоза.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html

https://ria.ru/20211210/omikron-1763076909.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, омикрон-штамм коронавируса