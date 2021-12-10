https://ria.ru/20211210/rospotrebnadzor-1763202829.html
Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора во главе с замглавы службы отправились в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:11
2021-12-10T19:11
2021-12-10T20:58
распространение коронавируса
в мире
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора во главе с замглавы службы отправились в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.Это сделано "по поручению президента Российской Федерации об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19".На юг Африки также направили мобильные лаборатории и 200 тысяч российских тест-систем для диагностики COVID-19.Специалисты и России и ЮАР будут проводить совместные исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.Кроме того, как добавили в МЧС, ведомственный спецборт Ил-76 доставит в Южноафриканскую республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе КАМАЗа, группу вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.Об отправке российских специалистов в ЮАР накануне договорились Владимир Путин и президент республики Сирил Рамафоза.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html
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в мире, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, омикрон-штамм коронавируса
19:11 10.12.2021 (обновлено: 20:58 10.12.2021)
Роспотребнадзор направил специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор направил группу специалистов в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19