https://ria.ru/20211210/putin-1763110553.html
Путин выступил за расширение проекта "Путешествуй без COVID-19"
Путин выступил за расширение проекта "Путешествуй без COVID-19" - РИА Новости, 10.12.2021
Путин выступил за расширение проекта "Путешествуй без COVID-19"
Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил расширить возможности и географию мобильного приложения "Путешествую без... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:20
2021-12-10T13:20
2021-12-10T14:34
владимир путин
технологии
азербайджан
молдавия
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил расширить возможности и географию мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".Глава государства пояснил, что расширение возможностей проекта поможет восстановить мобильность людей в условиях пандемии.Пользователи приложения "Путешествую без COVID-19" получают всю информацию о правилах въезда в страны ЕАЭС в условиях распространения коронавируса. Также они могут найти там ближайшую лабораторию для сдачи ПЦР-теста и записаться на анализ.Результаты тестов доступны прямо в приложении.
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владимир путин, технологии, азербайджан, молдавия, евразийский экономический союз, россия
13:20 10.12.2021 (обновлено: 14:34 10.12.2021)
Путин выступил за расширение проекта "Путешествуй без COVID-19"
Президент Путин: Россия за расширение географии проекта "Путешествуй без COVID-19"