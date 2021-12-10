https://ria.ru/20211210/putin-1763110553.html

Путин выступил за расширение проекта "Путешествуй без COVID-19"

Путин выступил за расширение проекта "Путешествуй без COVID-19" - РИА Новости, 10.12.2021

Путин выступил за расширение проекта "Путешествуй без COVID-19"

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил расширить возможности и географию мобильного приложения "Путешествую без... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:20

2021-12-10T13:20

2021-12-10T14:34

владимир путин

технологии

азербайджан

молдавия

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил расширить возможности и географию мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".Глава государства пояснил, что расширение возможностей проекта поможет восстановить мобильность людей в условиях пандемии.Пользователи приложения "Путешествую без COVID-19" получают всю информацию о правилах въезда в страны ЕАЭС в условиях распространения коронавируса. Также они могут найти там ближайшую лабораторию для сдачи ПЦР-теста и записаться на анализ.Результаты тестов доступны прямо в приложении.

https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html

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владимир путин, технологии, азербайджан, молдавия, евразийский экономический союз, россия