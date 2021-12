https://ria.ru/20211210/premiya-1763136577.html

Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards

Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Документальный соцмедиа-проект RT #СтраницыПобеды, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, удостоился золота международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards, став лучшим в номинации "Социальные сети" (Social Networks), сообщат сайт RT.В качестве конкурентов RT на конкурсе присутствовали работы таких мировых брендов, как Amazon, Heinz, Burger King и других.Проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Креативные проекты RT ранее завоевали семь наград Epica Awards, а #СтраницыПобеды получил международные награды Webby Awards, Epica Awards, Promax Awards, Cresta Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday, New York Festivals и другие.Epica Awards - престижная премия в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe & Mail и других.

