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Проект RT к 75-летию Победы завоевал золото Epica Awards
Проект RT к 75-летию Победы завоевал золото Epica Awards
Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды к 75-летию Победы завоевал золото Epica Awards, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:29
2020-12-21T18:31
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды к 75-летию Победы завоевал золото Epica Awards, сообщается на сайте телеканала."Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, выиграл золото престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards. Всего у телеканала RT три награды", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект RT #СтраницыПобеды стал единственным обладателем высшей награды среди 50 работ из России, вышедших в финал. Золота в категории "Графический дизайн" было удостоено "Бесконечное письмо" в Instagram. Проект, созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем времён Великой Отечественной с иллюстрациями на их основе.Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), получил серебро в категории "Медиа".Кроме того, видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" выиграла бронзу в категории "Виртуальная реальность/дополненная реальность" (VR/AR). В серии представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.#СтраницыПобеды реализованы на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Проект уже получил различные международные награды, в частности, ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday.Ранее проекты RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех дней "в режиме реального времени", и #Romanovs100, приуроченный к сотой годовщине расстрела царской семьи, завоевали четыре награды Epica Awards.Epica Awards - престижная премия в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe &amp; Mail и других.
https://ria.ru/20201123/konkurs-1585902084.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
телеканал rt, освенцим, youtube, forbes, twitter, технологии

Проект RT к 75-летию Победы завоевал золото Epica Awards

18:29 21.12.2020 (обновлено: 18:31 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды к 75-летию Победы завоевал золото Epica Awards, сообщается на сайте телеканала.
"Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, выиграл золото престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Epica Awards. Всего у телеканала RT три награды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект RT #СтраницыПобеды стал единственным обладателем высшей награды среди 50 работ из России, вышедших в финал. Золота в категории "Графический дизайн" было удостоено "Бесконечное письмо" в Instagram. Проект, созданный в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, сочетает строки из фронтовых писем времён Великой Отечественной с иллюстрациями на их основе.
Документальный VR-фильм RT "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), получил серебро в категории "Медиа".
Кроме того, видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" выиграла бронзу в категории "Виртуальная реальность/дополненная реальность" (VR/AR). В серии представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.
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#СтраницыПобеды реализованы на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. Проект уже получил различные международные награды, в частности, ADC Awards, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday.
Ранее проекты RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех дней "в режиме реального времени", и #Romanovs100, приуроченный к сотой годовщине расстрела царской семьи, завоевали четыре награды Epica Awards.
Epica Awards - престижная премия в области рекламы, дизайна и маркетинга, основанная в 1987 году. В жюри премии входят представители более 200 изданий и онлайн-порталов со всего мира, в том числе Forbes, Business Insider, Adweek, PR Week, AdIndex, The Drum, The Globe & Mail и других.
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