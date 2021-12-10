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Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян
Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян - РИА Новости, 10.12.2021
Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян
Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:04
2021-12-10T22:04
2021-12-10T22:20
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
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здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность (передаваемость) этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле."Омикрон"-штамм коронавируса подтвердили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.
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омикрон-штамм коронавируса, общество, юар, здоровье - общество, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:04 10.12.2021 (обновлено: 22:20 10.12.2021)
Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян
Центр Гамалеи выделил омикрон-штамм от заразившихся россиян