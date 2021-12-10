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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211210/omikron-1763224456.html
Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян
Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян - РИА Новости, 10.12.2021
Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян
Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:04
2021-12-10T22:20
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
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здоровье - общество
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность (передаваемость) этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле."Омикрон"-штамм коронавируса подтвердили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.
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омикрон-штамм коронавируса, общество, юар, здоровье - общество, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:04 10.12.2021 (обновлено: 22:20 10.12.2021)
 
Центр Гамалеи выделил "омикрон" из организмов заразившихся россиян

Центр Гамалеи выделил омикрон-штамм от заразившихся россиян

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец омикрон-штамма, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали", — сказал собеседник агентства.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность (передаваемость) этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
"Омикрон"-штамм коронавируса подтвердили у двух россиян с положительным ПЦР-тестом, прилетевших из ЮАР.
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