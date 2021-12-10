Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков
Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков. В нем рэпер рассказал об отъезде из страны и отсутствии желании возвращаться.
Клип начинается с новостных сюжетов о том, как исполнитель с женой уехали в Белоруссию, а затем – в Дубай. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".
"Видали, как я дал по *** (уехал) через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд, новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно, старый, сорри", – поется в треке.
Рэпер добавил, что в социальных сетях он торгует только лицом. Он также прокомментировал закрытие своего ресторана Kaif Provenance на Большой Дмитровке. После внеплановой проверки работа заведения была приостановлена. Моргенштерн отметил в песне, что "не умрет от голода".
Блогер сказал, что пока не планирует возвращаться в Россию.
"Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду", – поет артист в треке.
В отличие от Моргенштерна, его жена Дилара Зинатуллина периодически выходила на связь с поклонниками в социальных сетях после отъезда из страны. Она делилась кадрами с ночного купания на яхте, а также хвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей.
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