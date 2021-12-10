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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html
Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков
Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков - РИА Новости, 10.12.2021
Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков
Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков. В нем рэпер рассказал об отъезде из страны и отсутствии желании возвращаться. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:43
2021-12-10T10:43
шоубиз
знаменитости
александр бастрыкин
шоу-бизнес
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков. В нем рэпер рассказал об отъезде из страны и отсутствии желании возвращаться.Клип начинается с новостных сюжетов о том, как исполнитель с женой уехали в Белоруссию, а затем – в Дубай. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".Рэпер добавил, что в социальных сетях он торгует только лицом. Он также прокомментировал закрытие своего ресторана Kaif Provenance на Большой Дмитровке. После внеплановой проверки работа заведения была приостановлена. Моргенштерн отметил в песне, что "не умрет от голода".Блогер сказал, что пока не планирует возвращаться в Россию.В отличие от Моргенштерна, его жена Дилара Зинатуллина периодически выходила на связь с поклонниками в социальных сетях после отъезда из страны. Она делилась кадрами с ночного купания на яхте, а также хвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей.
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знаменитости, александр бастрыкин, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)
10:43 10.12.2021
 
Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков

Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков. В нем рэпер рассказал об отъезде из страны и отсутствии желании возвращаться.
Клип начинается с новостных сюжетов о том, как исполнитель с женой уехали в Белоруссию, а затем – в Дубай. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".

"Видали, как я дал по *** (уехал) через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд, новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно, старый, сорри", – поется в треке.

Рэпер добавил, что в социальных сетях он торгует только лицом. Он также прокомментировал закрытие своего ресторана Kaif Provenance на Большой Дмитровке. После внеплановой проверки работа заведения была приостановлена. Моргенштерн отметил в песне, что "не умрет от голода".
Блогер сказал, что пока не планирует возвращаться в Россию.

"Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду", – поет артист в треке.

В отличие от Моргенштерна, его жена Дилара Зинатуллина периодически выходила на связь с поклонниками в социальных сетях после отъезда из страны. Она делилась кадрами с ночного купания на яхте, а также хвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей.
Рэп-исполнитель Моргенштерн во время выступления - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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