https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763070664.html

Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков

Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков - РИА Новости, 10.12.2021

Моргенштерн выпустил новый клип после обвинений в продаже наркотиков

Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков. В нем рэпер рассказал об отъезде из страны и отсутствии желании возвращаться. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:43

2021-12-10T10:43

2021-12-10T10:43

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александр бастрыкин

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Моргенштерн выпустил новый клип "Домой" после обвинений в продаже наркотиков. В нем рэпер рассказал об отъезде из страны и отсутствии желании возвращаться.Клип начинается с новостных сюжетов о том, как исполнитель с женой уехали в Белоруссию, а затем – в Дубай. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи".Рэпер добавил, что в социальных сетях он торгует только лицом. Он также прокомментировал закрытие своего ресторана Kaif Provenance на Большой Дмитровке. После внеплановой проверки работа заведения была приостановлена. Моргенштерн отметил в песне, что "не умрет от голода".Блогер сказал, что пока не планирует возвращаться в Россию.В отличие от Моргенштерна, его жена Дилара Зинатуллина периодически выходила на связь с поклонниками в социальных сетях после отъезда из страны. Она делилась кадрами с ночного купания на яхте, а также хвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211208/repery-1762364483.html

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знаменитости, александр бастрыкин, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн)