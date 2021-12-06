Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/zinatullina-1762432428.html
Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей - РИА Новости, 06.12.2021
Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Дилара Зинатуллина похвалилась в Instagram новыми часами Dior. Девушка записала короткое видео из автомобиля и показала обновку на камеру. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:32
2021-12-06T18:32
шоубиз
шоу-бизнес
александр бастрыкин
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758457862_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_36e873fdffd80706d8b0c965a62323af.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дилара Зинатуллина похвалилась в Instagram новыми часами Dior. Девушка записала короткое видео из автомобиля и показала обновку на камеру.На официальном сайте бренда их стоимость составляет 415 тысяч рублей. Жена Моргенштерна выбрала модель из коллекции Gem Dior. Ассиметричный циферблат из черного лакированного перламутра дополнен звеньями из нержавеющей стали.В следующем видео Дилара показывала десерт в одном из ресторанов. Ранее Зинатуллина делилась с поклонниками кадрами с вечернего купания на яхте. Поклонники предполагают, что она проводит время в ОАЭ вместе с мужем.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого рэпер предположительно отправился в Беларусь, а затем – в Дубай. Его московский концерт был перенесен на 2022 год.
https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758457862_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_2c43354fe5cafdead72c96cb388afbdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, александр бастрыкин, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)
18:32 06.12.2021
 
Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей

Жена Моргенштерна Дилара похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дилара Зинатуллина похвалилась в Instagram новыми часами Dior. Девушка записала короткое видео из автомобиля и показала обновку на камеру.

"Делаю вдох, так пахнут новые часики от Dior", – написала Дилара.

© @influesii/InstagramСкрин сторис из Instagram Дилары Зинатуллиной
Скрин сторис из Instagram Дилары Зинатуллиной
© @influesii/Instagram
На официальном сайте бренда их стоимость составляет 415 тысяч рублей. Жена Моргенштерна выбрала модель из коллекции Gem Dior. Ассиметричный циферблат из черного лакированного перламутра дополнен звеньями из нержавеющей стали.
© Dior Скриншот официального сайта Dior с часами GEM DIOR
Скриншот официального сайта Dior с часами GEM DIOR
© Dior
В следующем видео Дилара показывала десерт в одном из ресторанов. Ранее Зинатуллина делилась с поклонниками кадрами с вечернего купания на яхте. Поклонники предполагают, что она проводит время в ОАЭ вместе с мужем.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого рэпер предположительно отправился в Беларусь, а затем – в Дубай. Его московский концерт был перенесен на 2022 год.
Рэп исполнитель Oxxxymiron - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 18:21Шоубиз
Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron
 
ШоубизШоу-бизнесАлександр БастрыкинЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 Украине
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
Лента новостейМолния
В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходовРоссийские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 УкраинеЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов