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Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей - РИА Новости, 06.12.2021
Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Дилара Зинатуллина похвалилась в Instagram новыми часами Dior. Девушка записала короткое видео из автомобиля и показала обновку на камеру. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:32
2021-12-06T18:32
2021-12-06T18:32
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дилара Зинатуллина похвалилась в Instagram новыми часами Dior. Девушка записала короткое видео из автомобиля и показала обновку на камеру.На официальном сайте бренда их стоимость составляет 415 тысяч рублей. Жена Моргенштерна выбрала модель из коллекции Gem Dior. Ассиметричный циферблат из черного лакированного перламутра дополнен звеньями из нержавеющей стали.В следующем видео Дилара показывала десерт в одном из ресторанов. Ранее Зинатуллина делилась с поклонниками кадрами с вечернего купания на яхте. Поклонники предполагают, что она проводит время в ОАЭ вместе с мужем.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". После этого рэпер предположительно отправился в Беларусь, а затем – в Дубай. Его московский концерт был перенесен на 2022 год.
https://ria.ru/20211205/sk-1762274946.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, александр бастрыкин, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Жена Моргенштерна похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей
Жена Моргенштерна Дилара похвалилась новыми часами Dior за 400 тысяч рублей