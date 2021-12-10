https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html
Сенатор назвал инцидент с украинским кораблем в Черном море наглой вылазкой
Сенатор назвал инцидент с украинским кораблем в Черном море наглой вылазкой - РИА Новости, 10.12.2021
Сенатор назвал инцидент с украинским кораблем в Черном море наглой вылазкой
"Наглой провокационной вылазкой" своего военного корабля Украина проверяла Россию на прочность, но теперь Киев воздержится от таких провокаций, заявил РИА... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T08:33
2021-12-10T08:33
2021-12-10T08:37
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
военно-морские силы украины
сергей цеков
керченский пролив
черное море
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Наглой провокационной вылазкой" своего военного корабля Украина проверяла Россию на прочность, но теперь Киев воздержится от таких провокаций, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.Назвав инцидент "чистой воды провокацией и наглой вылазкой", сенатор отметил четкие действия российской погранслужбы.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, военно-морские силы украины, сергей цеков, керченский пролив, черное море, россия
08:33 10.12.2021 (обновлено: 08:37 10.12.2021)
Сенатор назвал инцидент с украинским кораблем в Черном море наглой вылазкой
Сенатор Цеков: провокацией с военным кораблем Украина проверяла Россию на прочность