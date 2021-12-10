https://ria.ru/20211210/kontakty-1763048299.html

Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден

Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден - РИА Новости, 10.12.2021

Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден

Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений России относительно НАТО говорил президент США РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T00:42

2021-12-10T00:42

2021-12-10T09:19

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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений России относительно НАТО говорил президент США Джо Байден.Восьмого декабря американский лидер заявил, что на высоком уровне готовится встреча, посвященная обеспокоенности Москвы действиями альянса, и пообещал сообщить подробности "к пятнице". По его словам, принять участие в мероприятии могут как минимум четыре главных союзника Вашингтона.Псаки, в свою очередь, на брифинге сказала, что общение с партнерами происходит каждый день, отметив разговор Байдена с "Бухарестской девяткой". Она также напомнила, что президенты недавно пообщались онлайн и договорились, чтобы их команды продолжили обсуждение и совместную работу.На уточняющий вопрос, о чем Байден собирается объявить в пятницу, Псаки ответить не смогла.В Москве неоднократно выражали обеспокоенность относительно расширения НАТО на восток в обход существующих договоренностей, а также перспективы вступления в организацию Украины.

https://ria.ru/20211210/vstrecha-1763047569.html

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