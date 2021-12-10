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Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден - РИА Новости, 10.12.2021
Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений России относительно НАТО говорил президент США РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T00:42
2021-12-10T09:19
в мире
сша
джо байден
нато
дженнифер псаки
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений России относительно НАТО говорил президент США Джо Байден.Восьмого декабря американский лидер заявил, что на высоком уровне готовится встреча, посвященная обеспокоенности Москвы действиями альянса, и пообещал сообщить подробности "к пятнице". По его словам, принять участие в мероприятии могут как минимум четыре главных союзника Вашингтона.Псаки, в свою очередь, на брифинге сказала, что общение с партнерами происходит каждый день, отметив разговор Байдена с "Бухарестской девяткой". Она также напомнила, что президенты недавно пообщались онлайн и договорились, чтобы их команды продолжили обсуждение и совместную работу.На уточняющий вопрос, о чем Байден собирается объявить в пятницу, Псаки ответить не смогла.В Москве неоднократно выражали обеспокоенность относительно расширения НАТО на восток в обход существующих договоренностей, а также перспективы вступления в организацию Украины.
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в мире, сша, джо байден, нато, дженнифер псаки, вашингтон, россия
00:42 10.12.2021 (обновлено: 09:19 10.12.2021)
 
Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден

Пресс-секретарь Псаки не объяснила, о подготовке каких контактов РФ и НАТО заявлял Байден

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений России относительно НАТО говорил президент США Джо Байден.
Восьмого декабря американский лидер заявил, что на высоком уровне готовится встреча, посвященная обеспокоенности Москвы действиями альянса, и пообещал сообщить подробности "к пятнице". По его словам, принять участие в мероприятии могут как минимум четыре главных союзника Вашингтона.
Псаки, в свою очередь, на брифинге сказала, что общение с партнерами происходит каждый день, отметив разговор Байдена с "Бухарестской девяткой". Она также напомнила, что президенты недавно пообщались онлайн и договорились, чтобы их команды продолжили обсуждение и совместную работу.

"Действующих механизмов для других форматов сейчас нет, мы сфокусированы на диалоге с европейскими партнерами", — сказала представитель Белого дома.

На уточняющий вопрос, о чем Байден собирается объявить в пятницу, Псаки ответить не смогла.
В Москве неоднократно выражали обеспокоенность относительно расширения НАТО на восток в обход существующих договоренностей, а также перспективы вступления в организацию Украины.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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В миреСШАДжо БайденНАТОДженнифер ПсакиВашингтонРоссия
 
 
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