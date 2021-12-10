Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/nato-1763052499.html
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной - РИА Новости, 10.12.2021
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" - объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО - ситуацию на границе России и... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:23
2021-12-10T02:23
в мире
словакия
чехия
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758463320_0:219:2313:1520_1920x0_80_0_0_531707744f2db79720510b413bf9ff44.jpg
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" - объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО - ситуацию на границе России и Украины и пообещал координировать с ними усилия по ее разрешению, сообщил Белый дом.Беседа состоялась по итогам онлайн-встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным и звонка украинскому лидера Владимиру Зеленскому."Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил на границах с Украиной и необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", - сказано в пресс-релизе.В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211210/deeskalatsiya-1763052129.html
https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763045255.html
словакия
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758463320_201:181:2122:1622_1920x0_80_0_0_e06e8fd8db2747ad500d873d006ec6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, чехия, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, россия
02:23 10.12.2021
 
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной

Президент США Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе РФ и Украины

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" - объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО - ситуацию на границе России и Украины и пообещал координировать с ними усилия по ее разрешению, сообщил Белый дом.
Беседа состоялась по итогам онлайн-встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным и звонка украинскому лидера Владимиру Зеленскому.
"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил на границах с Украиной и необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", - сказано в пресс-релизе.

"Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по мере того, как мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса через сдерживанием, оборону и диалог", - добавил Белый дом.

В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
02:06
Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 23:48
Зеленский заявил Байдену о готовности к переговорам с Путиным
 
В миреСловакияЧехияДмитрий ПесковДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
10:22В Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизма
10:22Генерал назвал основные угрозы для России
10:17Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
10:17В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
10:15В России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"
10:13Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
10:08Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда
10:03Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд
09:58В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе
09:54Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса
09:49На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
09:47Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
09:47"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости
09:42Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
09:39Судно "Академик Иоффе" прибыло в порт Калининграда
09:30Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
09:30"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"
09:29Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
09:20В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением
Лента новостейМолния
В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигналВ Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизмаГенерал назвал основные угрозы для РоссииРоссийского политолога Нарочницкую не пустили в МолдавиюВ Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судомВ России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательствеДело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до судаПострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливеВирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавирусаНа Украине назвали главную ошибку в жизни ЗеленскогоЖитель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимостиЖителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи братаСудно "Академик Иоффе" прибыло в порт КалининградаМинтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением