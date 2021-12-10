Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
Президент США Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе РФ и Украины
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" - объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО - ситуацию на границе России и Украины и пообещал координировать с ними усилия по ее разрешению, сообщил Белый дом.
Беседа состоялась по итогам онлайн-встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным и звонка украинскому лидера Владимиру Зеленскому.
"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил на границах с Украиной и необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", - сказано в пресс-релизе.
"Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по мере того, как мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса через сдерживанием, оборону и диалог", - добавил Белый дом.
Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.