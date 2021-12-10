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Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 10.12.2021

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик Poseidon Р-8А, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:46

2021-12-10T17:46

2021-12-10T18:34

сша

су-30

черное море

россия

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военно-морские силы сша

национальный центр управления обороной рф

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик Poseidon Р-8А, сообщили в Национальном центре управления обороной.Так, 10 декабря радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России."В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.После того, как иностранный военный борт развернулся от госграницы, Су-30 вернулся на аэродром базирования.Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.Как сообщал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам страны. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.В Росавиации уверены, что увеличившаяся интенсивность полетов стран НАТО рядом с Россией создает риски для гражданских самолетов. Ведомство выступило с таким заявлением после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.

https://ria.ru/20211209/samolet-1763031303.html

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

https://ria.ru/20211208/risk-1762822737.html

сша

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский Су-30 сопровождает самолет-разведчик США над Черным морем Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США. После того, как иностранный военный борт развернулся от госграницы, Су-30 вернулся на аэродром базирования. 2021-12-10T17:46 true PT0M31S

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