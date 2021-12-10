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Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 10.12.2021
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик Poseidon Р-8А, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:46
2021-12-10T18:34
сша
су-30
черное море
россия
в мире
военно-морские силы сша
национальный центр управления обороной рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик Poseidon Р-8А, сообщили в Национальном центре управления обороной.Так, 10 декабря радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России."В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.После того, как иностранный военный борт развернулся от госграницы, Су-30 вернулся на аэродром базирования.Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.Как сообщал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам страны. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.В Росавиации уверены, что увеличившаяся интенсивность полетов стран НАТО рядом с Россией создает риски для гражданских самолетов. Ведомство выступило с таким заявлением после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
https://ria.ru/20211209/samolet-1763031303.html
https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html
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Российский Су-30 сопровождает самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США. После того, как иностранный военный борт развернулся от госграницы, Су-30 вернулся на аэродром базирования.
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сша, су-30, черное море, россия, в мире, военно-морские силы сша, национальный центр управления обороной рф, сергей шойгу, нато, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
17:46 10.12.2021 (обновлено: 18:34 10.12.2021)
 
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Минобороны: российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик Poseidon Р-8А, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Так, 10 декабря радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России.
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"В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.
После того, как иностранный военный борт развернулся от госграницы, Су-30 вернулся на аэродром базирования.
Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.
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Как сообщал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.
Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам страны. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.
В Росавиации уверены, что увеличившаяся интенсивность полетов стран НАТО рядом с Россией создает риски для гражданских самолетов. Ведомство выступило с таким заявлением после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
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СШАСу-30Черное мореРоссияВ миреВоенно-морские силы СШАНациональный центр управления обороной РФСергей ШойгуНАТОФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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