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Глава Еврокомиссии заявила о желании построить хорошие отношения с Россией
Глава Еврокомиссии заявила о желании построить хорошие отношения с Россией - РИА Новости, 10.12.2021
Глава Еврокомиссии заявила о желании построить хорошие отношения с Россией
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию к "деэскалации" на границе с Украиной, а также предупредила о последствиях в случае... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:24
2021-12-10T19:24
в мире
киев
йенс столтенберг
франция
дмитрий песков
нато
европейский совет
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию к "деэскалации" на границе с Украиной, а также предупредила о последствиях в случае "деятельности против соседей"."Мы ожидаем, что Россия будет способствовать деэскалации, прекратит деятельность против своих соседей, будет уважить их суверенитет. В противном случае, ЕС готов не только усилить существующие санкции, но и принять новые в новых сферах от экономики до финансов", - сообщила она на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем."ЕС выступает за хорошие отношения с Россией, но это будет возможно только в случае, если Москва не будет угрожать своим соседям", - добавила глава ЕК.Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли проект "Северный поток — 2" стать предметом санкций против России, Фон дер Ляйен подчеркнула: "Если будет агрессия, то будет ответ, это очевидно, мы должны обсуждать это не публично. Важно, чтобы энергетика не использовалась как средство давления. Энергетическая безопасность Европы и ее соседей должна быть обеспечена".Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился 10 декабря в Париж и Брюссель с первыми зарубежными визитами, немецкий лидер проводит встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html
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в мире, киев, йенс столтенберг, франция, дмитрий песков, нато, европейский совет, еврокомиссия, шарль мишель, северный поток — 2, россия
19:24 10.12.2021
 
Глава Еврокомиссии заявила о желании построить хорошие отношения с Россией

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о желании построить хорошие отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию к "деэскалации" на границе с Украиной, а также предупредила о последствиях в случае "деятельности против соседей".
"Мы ожидаем, что Россия будет способствовать деэскалации, прекратит деятельность против своих соседей, будет уважить их суверенитет. В противном случае, ЕС готов не только усилить существующие санкции, но и принять новые в новых сферах от экономики до финансов", - сообщила она на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:46
В США объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией
"ЕС выступает за хорошие отношения с Россией, но это будет возможно только в случае, если Москва не будет угрожать своим соседям", - добавила глава ЕК.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли проект "Северный поток — 2" стать предметом санкций против России, Фон дер Ляйен подчеркнула: "Если будет агрессия, то будет ответ, это очевидно, мы должны обсуждать это не публично. Важно, чтобы энергетика не использовалась как средство давления. Энергетическая безопасность Европы и ее соседей должна быть обеспечена".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился 10 декабря в Париж и Брюссель с первыми зарубежными визитами, немецкий лидер проводит встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 21:05
Зампостпреда России в ООН призвал ЕС и США унять Украину
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевЙенс СтолтенбергФранцияДмитрий ПесковНАТОЕвропейский советЕврокомиссияШарль МишельСеверный поток — 2Россия
 
 
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