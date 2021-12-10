https://ria.ru/20211210/granitsa-1763204396.html

Глава Еврокомиссии заявила о желании построить хорошие отношения с Россией

Глава Еврокомиссии заявила о желании построить хорошие отношения с Россией - РИА Новости, 10.12.2021

Глава Еврокомиссии заявила о желании построить хорошие отношения с Россией

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию к "деэскалации" на границе с Украиной, а также предупредила о последствиях в случае... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:24

2021-12-10T19:24

2021-12-10T19:24

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию к "деэскалации" на границе с Украиной, а также предупредила о последствиях в случае "деятельности против соседей"."Мы ожидаем, что Россия будет способствовать деэскалации, прекратит деятельность против своих соседей, будет уважить их суверенитет. В противном случае, ЕС готов не только усилить существующие санкции, но и принять новые в новых сферах от экономики до финансов", - сообщила она на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем."ЕС выступает за хорошие отношения с Россией, но это будет возможно только в случае, если Москва не будет угрожать своим соседям", - добавила глава ЕК.Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли проект "Северный поток — 2" стать предметом санкций против России, Фон дер Ляйен подчеркнула: "Если будет агрессия, то будет ответ, это очевидно, мы должны обсуждать это не публично. Важно, чтобы энергетика не использовалась как средство давления. Энергетическая безопасность Европы и ее соседей должна быть обеспечена".Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился 10 декабря в Париж и Брюссель с первыми зарубежными визитами, немецкий лидер проводит встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html

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