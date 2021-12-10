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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/grammofon-1762992799.html
В Кремлевском дворце состоится вручение премии "Золотой Граммофон"
В Кремлевском дворце состоится вручение премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 10.12.2021
В Кремлевском дворце состоится вручение премии "Золотой Граммофон"
В Государственном Кремлевском дворце 10 декабря состоится XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:38
2021-12-10T10:06
шоубиз
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце 10 декабря состоится XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон".В этом году на сцену для получения награды выйдут Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov &amp; Karas и другие.Музыканты часто сравнивают премию с церемонией вручения Оскара.Получить награду могут только те артисты, чьи песни продержались в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.Артисты начинают готовиться к церемонии за несколько месяцев: придумывают образ, занимаются постановкой номера. В этом году режиссером выступил Алексей Голубев.Зрителям пообещали захватывающее шоу, которое объединит на одной сцене разные жанры. Ранее стало известно, что ведущими Премии станут Иван Ургант и Гарик Мартиросян.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), николай басков, полина гагарина, валерий меладзе, государственный кремлевский дворец, александр панайотов, шоу-бизнес
09:38 10.12.2021 (обновлено: 10:06 10.12.2021)
 
В Кремлевском дворце состоится вручение премии "Золотой Граммофон"

В Кремлевском дворце 10 декабря состоится вручение премии "Золотой Граммофон"

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Николай Басков на музыкальной Премии "Золотой Граммофон"
Николай Басков на музыкальной Премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце 10 декабря состоится XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон".
В этом году на сцену для получения награды выйдут Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas и другие.
Музыканты часто сравнивают премию с церемонией вручения Оскара.

"Мы усиленно готовимся к предстоящему "Золотому Граммофону". Это наша третья статуэтка. Очень приятно что в этом году мы получаем ее за песню нашего авторства, не ремикс. Мы рады, что слушатели "Русского радио" голосовали за нее в хит-параде. "Золотой Граммофон" – это российский музыкальный Оскар", – отметили Filatov & Karas.

Получить награду могут только те артисты, чьи песни продержались в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.

"Это одно из самых значимых событий в этом году. В артистическом мире бытует мнение, что, если у тебя есть "Золотой Граммофон" – значит, год для тебя прошел удачно", – сказал Иракли.

Артисты начинают готовиться к церемонии за несколько месяцев: придумывают образ, занимаются постановкой номера. В этом году режиссером выступил Алексей Голубев.

"Постановка, которую мы готовим вместе с Алексеем Голубевым – просто любовь, все стильно и сексуально, как я люблю. Я в таком предвкушении! Жду не дождусь, когда зрители увидят мой номер", – отметила Ханна.

Зрителям пообещали захватывающее шоу, которое объединит на одной сцене разные жанры.

"Это мое первое появление на "Золотом Граммофоне", и я немного переживаю. Подготовка идет полным ходом. Для меня эта премия значит, что моя песня стала достоянием для многих людей, и мне очень приятно получать признание от "Русского радио", – сказал Ваня Дмитриенко.

Ранее стало известно, что ведущими Премии станут Иван Ургант и Гарик Мартиросян.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Певица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
07:45Шоубиз
Ани Лорак: "Хейтеры делают меня частью шоу-бизнеса"
 
ШоубизЗнаменитостиДима Билан (Виктор Белан)Николай БасковПолина ГагаринаВалерий МеладзеГосударственный Кремлевский дворецАлександр ПанайотовШоу-бизнес
 
 
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