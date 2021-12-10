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В Кремлевском дворце состоится вручение премии "Золотой Граммофон"

В Кремлевском дворце состоится вручение премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 10.12.2021

В Кремлевском дворце состоится вручение премии "Золотой Граммофон"

В Государственном Кремлевском дворце 10 декабря состоится XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:38

2021-12-10T09:38

2021-12-10T10:06

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Государственном Кремлевском дворце 10 декабря состоится XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон".В этом году на сцену для получения награды выйдут Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерий Меладзе, Дима Билан, Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas и другие.Музыканты часто сравнивают премию с церемонией вручения Оскара.Получить награду могут только те артисты, чьи песни продержались в хит-параде "Русского радио" более 20 недель.Артисты начинают готовиться к церемонии за несколько месяцев: придумывают образ, занимаются постановкой номера. В этом году режиссером выступил Алексей Голубев.Зрителям пообещали захватывающее шоу, которое объединит на одной сцене разные жанры. Ранее стало известно, что ведущими Премии станут Иван Ургант и Гарик Мартиросян.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20211210/lorak-1762747768.html

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знаменитости, дима билан (виктор белан), николай басков, полина гагарина, валерий меладзе, государственный кремлевский дворец, александр панайотов, шоу-бизнес