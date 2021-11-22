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Шоубиз
https://ria.ru/20211122/grammofon-1760145172.html
Стали известны имена ведущих премии "Золотой Граммофон"
Стали известны имена ведущих премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 22.11.2021
Стали известны имена ведущих премии "Золотой Граммофон"
Стали известны имена ведущих XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Вести мероприятие будут Иван Ургант и Гарик... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:47
2021-11-22T13:46
шоубиз
знаменитости
гарик мартиросян
иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стали известны имена ведущих XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Вести мероприятие будут Иван Ургант и Гарик Мартиросян, сообщили в пресс-службе.Звезды не в первый раз представят победителей премии: Гарик уже был на сцене церемонии четыре раза, а Иван – 13. Однако в тандеме артисты еще не выступали."Золотой Граммофон" – одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Ведущими премии в разные годы становились, помимо Гарика и Ивана, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Павел Воля и другие.Премия была учреждена "Русским радио" и проводится ежегодно с 1996 года. В эфире радиостанции выходит одноименный хит-парад, который еженедельно определяет 20 лучших песен. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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знаменитости, гарик мартиросян, иван ургант, шоу-бизнес
12:47 22.11.2021 (обновлено: 13:46 22.11.2021)
 
Стали известны имена ведущих премии "Золотой Граммофон"

Ведущими премии "Золотой Граммофон" станут Иван Ургант и Гарик Мартиросян

РИА Новости. Валерий Левитин, STF
РИА Новости. Валерий Левитин, STF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стали известны имена ведущих XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Вести мероприятие будут Иван Ургант и Гарик Мартиросян, сообщили в пресс-службе.
Звезды не в первый раз представят победителей премии: Гарик уже был на сцене церемонии четыре раза, а Иван – 13. Однако в тандеме артисты еще не выступали.

"В последний раз я вел церемонию "Золотой Граммофон" 12 лет назад. И у меня накопилось, что сказать зрителям! Я долго ждал выхода на сцену Кремля – и меня будет не остановить", – отметил Мартиросян.

"Золотой Граммофон" – одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Ведущими премии в разные годы становились, помимо Гарика и Ивана, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Павел Воля и другие.
Премия была учреждена "Русским радио" и проводится ежегодно с 1996 года. В эфире радиостанции выходит одноименный хит-парад, который еженедельно определяет 20 лучших песен.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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