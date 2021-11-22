https://ria.ru/20211122/grammofon-1760145172.html

Стали известны имена ведущих премии "Золотой Граммофон"

Стали известны имена ведущих премии "Золотой Граммофон" - РИА Новости, 22.11.2021

Стали известны имена ведущих премии "Золотой Граммофон"

Стали известны имена ведущих XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Вести мероприятие будут Иван Ургант и Гарик... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:47

2021-11-22T12:47

2021-11-22T13:46

шоубиз

знаменитости

гарик мартиросян

иван ургант

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стали известны имена ведущих XXVI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон". Вести мероприятие будут Иван Ургант и Гарик Мартиросян, сообщили в пресс-службе.Звезды не в первый раз представят победителей премии: Гарик уже был на сцене церемонии четыре раза, а Иван – 13. Однако в тандеме артисты еще не выступали."Золотой Граммофон" – одна из самых главных церемоний музыкальных наград России. Ведущими премии в разные годы становились, помимо Гарика и Ивана, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Павел Воля и другие.Премия была учреждена "Русским радио" и проводится ежегодно с 1996 года. В эфире радиостанции выходит одноименный хит-парад, который еженедельно определяет 20 лучших песен. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20210927/martirosyan-1751996312.html

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знаменитости, гарик мартиросян, иван ургант, шоу-бизнес