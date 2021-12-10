https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html

На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским

На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским - РИА Новости, 10.12.2021

На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским

На Первом канале показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Александра Градского. Зрители смогли увидеть его в пятницу, 10 декабря, в 21:30 по московскому РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:24

2021-12-10T23:24

2021-12-10T23:33

шоубиз

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александр градский

юрий аксюта

шоу "голос"

шоу-бизнес

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На Первом канале показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Александра Градского. Зрители смогли увидеть его в пятницу, 10 декабря, в 21:30 по московскому времени.В выпуске участники сразились друг с другом за выход в четвертьфинал: из каждой тройки конкурсантов только один исполнитель прошел в следующий тур шоу.Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Зрители смогли увидеть певца в шоу в последний раз: больше отснятых выпусков с артистом нет. Также продюсерами до сих пор не принято решение о дальнейшей участи команды Градского. Юрий Аксюта отмечал, что "замену певцу искать не собираются".Позднее в СМИ появилась информация, что судьбу "Голоса" должны решить зарубежные правообладатели – голландская компания Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice. Отмечалось, что с подобной ситуацией – смертью наставника – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.Ранее победительница третьего сезона проекта Александра Воробьева опровергла слухи о романтических отношениях с Градским. У певца остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко.

https://ria.ru/20211201/ernst-1761623614.html

https://ria.ru/20211207/bilan-1762579426.html

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знаменитости, александр градский, юрий аксюта, шоу "голос", шоу-бизнес