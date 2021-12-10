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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским - РИА Новости, 10.12.2021
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским
На Первом канале показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Александра Градского. Зрители смогли увидеть его в пятницу, 10 декабря, в 21:30 по московскому РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T23:24
2021-12-10T23:33
шоубиз
знаменитости
александр градский
юрий аксюта
шоу "голос"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На Первом канале показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Александра Градского. Зрители смогли увидеть его в пятницу, 10 декабря, в 21:30 по московскому времени.В выпуске участники сразились друг с другом за выход в четвертьфинал: из каждой тройки конкурсантов только один исполнитель прошел в следующий тур шоу.Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Зрители смогли увидеть певца в шоу в последний раз: больше отснятых выпусков с артистом нет. Также продюсерами до сих пор не принято решение о дальнейшей участи команды Градского. Юрий Аксюта отмечал, что "замену певцу искать не собираются".Позднее в СМИ появилась информация, что судьбу "Голоса" должны решить зарубежные правообладатели – голландская компания Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice. Отмечалось, что с подобной ситуацией – смертью наставника – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.Ранее победительница третьего сезона проекта Александра Воробьева опровергла слухи о романтических отношениях с Градским. У певца остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко.
https://ria.ru/20211201/ernst-1761623614.html
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знаменитости, александр градский, юрий аксюта, шоу "голос", шоу-бизнес
23:24 10.12.2021 (обновлено: 23:33 10.12.2021)
 
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским

На Первом канале 10 декабря показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Градского

© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Первый канал / Максим Ли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На Первом канале показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Александра Градского. Зрители смогли увидеть его в пятницу, 10 декабря, в 21:30 по московскому времени.
В выпуске участники сразились друг с другом за выход в четвертьфинал: из каждой тройки конкурсантов только один исполнитель прошел в следующий тур шоу.
Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
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Зрители смогли увидеть певца в шоу в последний раз: больше отснятых выпусков с артистом нет. Также продюсерами до сих пор не принято решение о дальнейшей участи команды Градского. Юрий Аксюта отмечал, что "замену певцу искать не собираются".
Позднее в СМИ появилась информация, что судьбу "Голоса" должны решить зарубежные правообладатели – голландская компания Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice. Отмечалось, что с подобной ситуацией – смертью наставника – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.
Ранее победительница третьего сезона проекта Александра Воробьева опровергла слухи о романтических отношениях с Градским. У певца остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко.
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ШоубизЗнаменитостиАлександр ГрадскийЮрий АксютаШоу "Голос"Шоу-бизнес
 
 
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