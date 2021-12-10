23:24 10.12.2021 (обновлено: 23:33 10.12.2021)
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским
На Первом канале 10 декабря показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Градского
© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На Первом канале показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Александра Градского. Зрители смогли увидеть его в пятницу, 10 декабря, в 21:30 по московскому времени.
В выпуске участники сразились друг с другом за выход в четвертьфинал: из каждой тройки конкурсантов только один исполнитель прошел в следующий тур шоу.
Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
Зрители смогли увидеть певца в шоу в последний раз: больше отснятых выпусков с артистом нет. Также продюсерами до сих пор не принято решение о дальнейшей участи команды Градского. Юрий Аксюта отмечал, что "замену певцу искать не собираются".
Позднее в СМИ появилась информация, что судьбу "Голоса" должны решить зарубежные правообладатели – голландская компания Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice. Отмечалось, что с подобной ситуацией – смертью наставника – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.
Ранее победительница третьего сезона проекта Александра Воробьева опровергла слухи о романтических отношениях с Градским. У певца остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко.
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