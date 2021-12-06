Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/golos-1762417402.html
СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель
СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель - РИА Новости, 06.12.2021
СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель
Окончательное решение по окончанию проекта "Голос" без участия Александра Градского будет принимать правообладатель. Об этом порталу StarHit сообщил источник на РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:53
2021-12-06T17:53
шоубиз
александр градский
юрий аксюта
шоу "голос"
знаменитости
шоу-бизнес
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97344/60/973446061_0:83:1580:971_1920x0_80_0_0_3ee29528bfbc502ec4dd3a57d27df2fb.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Окончательное решение по окончанию проекта "Голос" без участия Александра Градского будет принимать правообладатель. Об этом порталу StarHit сообщил источник на съемочной площадке.Отмечается, что без дополнительных согласований с правообладателем – голландской компанией Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice – нельзя сократить число наставников или заменить одного кем-то другим. С подобной ситуацией – смертью члена жюри во время шоу – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.Некоторые участники команды Градского не хотят переходить к другому наставнику.Ранее продюсер шоу "Голос" Юрий Аксюта говорил, что никто не сможет заменить Александра Градского, но организаторы надеются найти выход из ситуации.
https://ria.ru/20211201/gradskiy-1761671515.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97344/60/973446061_87:0:1491:1053_1920x0_80_0_0_fef4515858920efc4c0a745448df851d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр градский, юрий аксюта, шоу "голос", знаменитости, шоу-бизнес, умер александр градский
17:53 06.12.2021
 
СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель

Окончательное решение по проекту "Голос" примет голландская компания-правообладатель

© Фото : "Первый канал"Судьи музыкального проекта "Голос"
Судьи музыкального проекта Голос - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : "Первый канал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Окончательное решение по окончанию проекта "Голос" без участия Александра Градского будет принимать правообладатель. Об этом порталу StarHit сообщил источник на съемочной площадке.

"Российские продюсеры сейчас пытаются найти выход, согласовывают с голландцами возможные сценарии. Все очень долго и кропотливо. Окончательное решение примет правообладатель. Шаг вправо, шаг влево — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию", – сообщает источник.

Отмечается, что без дополнительных согласований с правообладателем – голландской компанией Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice – нельзя сократить число наставников или заменить одного кем-то другим. С подобной ситуацией – смертью члена жюри во время шоу – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.
Некоторые участники команды Градского не хотят переходить к другому наставнику.

"Я хочу с гордостью нести знамя команды Градского! Для меня невероятно значимо, что он повернулся ко мне и открыл путь на большую сцену", – заявила участница проекта Татьяна Качурина.

Ранее продюсер шоу "Голос" Юрий Аксюта говорил, что никто не сможет заменить Александра Градского, но организаторы надеются найти выход из ситуации.
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 16:18Культура
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище
 
ШоубизАлександр ГрадскийЮрий АксютаШоу "Голос"ЗнаменитостиШоу-бизнесУмер Александр Градский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над Крымом
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
23:38НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
Лента новостейМолния
Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над КрымомВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутатНАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов