СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель
Окончательное решение по проекту "Голос" примет голландская компания-правообладатель
© Фото : "Первый канал"Судьи музыкального проекта "Голос"
© Фото : "Первый канал"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Окончательное решение по окончанию проекта "Голос" без участия Александра Градского будет принимать правообладатель. Об этом порталу StarHit сообщил источник на съемочной площадке.
"Российские продюсеры сейчас пытаются найти выход, согласовывают с голландцами возможные сценарии. Все очень долго и кропотливо. Окончательное решение примет правообладатель. Шаг вправо, шаг влево — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию", – сообщает источник.
Отмечается, что без дополнительных согласований с правообладателем – голландской компанией Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice – нельзя сократить число наставников или заменить одного кем-то другим. С подобной ситуацией – смертью члена жюри во время шоу – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.
Некоторые участники команды Градского не хотят переходить к другому наставнику.
"Я хочу с гордостью нести знамя команды Градского! Для меня невероятно значимо, что он повернулся ко мне и открыл путь на большую сцену", – заявила участница проекта Татьяна Качурина.
Ранее продюсер шоу "Голос" Юрий Аксюта говорил, что никто не сможет заменить Александра Градского, но организаторы надеются найти выход из ситуации.