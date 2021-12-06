https://ria.ru/20211206/golos-1762417402.html

СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель

СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель - РИА Новости, 06.12.2021

СМИ: окончательное решение по проекту "Голос" примет правообладатель

Окончательное решение по окончанию проекта "Голос" без участия Александра Градского будет принимать правообладатель. Об этом порталу StarHit сообщил источник на РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:53

2021-12-06T17:53

2021-12-06T17:53

шоубиз

александр градский

юрий аксюта

шоу "голос"

знаменитости

шоу-бизнес

умер александр градский

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Окончательное решение по окончанию проекта "Голос" без участия Александра Градского будет принимать правообладатель. Об этом порталу StarHit сообщил источник на съемочной площадке.Отмечается, что без дополнительных согласований с правообладателем – голландской компанией Talpa, которая придумала оригинальный формат шоу The Voice – нельзя сократить число наставников или заменить одного кем-то другим. С подобной ситуацией – смертью члена жюри во время шоу – компания столкнулась впервые, несмотря на наличие 67 франшиз в других странах.Некоторые участники команды Градского не хотят переходить к другому наставнику.Ранее продюсер шоу "Голос" Юрий Аксюта говорил, что никто не сможет заменить Александра Градского, но организаторы надеются найти выход из ситуации.

https://ria.ru/20211201/gradskiy-1761671515.html

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александр градский, юрий аксюта, шоу "голос", знаменитости, шоу-бизнес, умер александр градский