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Шоубиз
https://ria.ru/20211209/vorobeva-1762908307.html
Воробьева ответила на слухи о связи с Градским
Воробьева ответила на слухи о связи с Градским - РИА Новости, 09.12.2021
Воробьева ответила на слухи о связи с Градским
Александра Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Александром Градским. После смерти певца в СМИ появилась информация, что победительница третьего РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:54
2021-12-09T12:54
шоубиз
шоу-бизнес
александр градский
"голос"
знаменитости
умер александр градский
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Александра Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Александром Градским. После смерти певца в СМИ появилась информация, что победительница третьего сезона проекта "Голос" была особенно близка с исполнителем. Александра опровергла эти домыслы, отметив, что их отношения были исключительно профессиональными и отеческими.В интервью порталу Woman она добавила, что Градский никогда не жаловался ей на самочувствие – даже во время их последнего разговора за полторы недели до смерти певца.Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. У него остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище.
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шоу-бизнес, александр градский, "голос", знаменитости, умер александр градский
12:54 09.12.2021
 
Воробьева ответила на слухи о связи с Градским

Победительница "Голоса" Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Градским

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Александра Воробьева
Певица Александра Воробьева - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Александра Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Александром Градским. После смерти певца в СМИ появилась информация, что победительница третьего сезона проекта "Голос" была особенно близка с исполнителем. Александра опровергла эти домыслы, отметив, что их отношения были исключительно профессиональными и отеческими.

"Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть", – рассказала артистка.

В интервью порталу Woman она добавила, что Градский никогда не жаловался ей на самочувствие – даже во время их последнего разговора за полторы недели до смерти певца.

"Обсуждали творческие вопросы, договаривались, что приедем к нему в гости. Но он ни слова не сказал о своем плохом самочувствии, никогда не жаловался. Мы даже не знали о его состоянии", – призналась Воробьева.

Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. У него остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище.
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 15:45Шоубиз
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ШоубизШоу-бизнесАлександр Градский"Голос"ЗнаменитостиУмер Александр Градский
 
 
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