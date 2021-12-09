Воробьева ответила на слухи о связи с Градским
Победительница "Голоса" Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Градским
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Александра Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Александром Градским. После смерти певца в СМИ появилась информация, что победительница третьего сезона проекта "Голос" была особенно близка с исполнителем. Александра опровергла эти домыслы, отметив, что их отношения были исключительно профессиональными и отеческими.
"Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть", – рассказала артистка.
В интервью порталу Woman она добавила, что Градский никогда не жаловался ей на самочувствие – даже во время их последнего разговора за полторы недели до смерти певца.
"Обсуждали творческие вопросы, договаривались, что приедем к нему в гости. Но он ни слова не сказал о своем плохом самочувствии, никогда не жаловался. Мы даже не знали о его состоянии", – призналась Воробьева.
Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. У него остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище.
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