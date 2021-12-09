https://ria.ru/20211209/vorobeva-1762908307.html

Воробьева ответила на слухи о связи с Градским

Воробьева ответила на слухи о связи с Градским - РИА Новости, 09.12.2021

Воробьева ответила на слухи о связи с Градским

Александра Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Александром Градским. После смерти певца в СМИ появилась информация, что победительница третьего РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:54

2021-12-09T12:54

2021-12-09T12:54

шоубиз

шоу-бизнес

александр градский

"голос"

знаменитости

умер александр градский

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Александра Воробьева ответила на слухи о предполагаемой связи с Александром Градским. После смерти певца в СМИ появилась информация, что победительница третьего сезона проекта "Голос" была особенно близка с исполнителем. Александра опровергла эти домыслы, отметив, что их отношения были исключительно профессиональными и отеческими.В интервью порталу Woman она добавила, что Градский никогда не жаловался ей на самочувствие – даже во время их последнего разговора за полторы недели до смерти певца.Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт. Его здоровье ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. У него остались двое детей от украинской модели Марины Коташенко. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище.

https://ria.ru/20211207/bilan-1762579426.html

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шоу-бизнес, александр градский, "голос", знаменитости, умер александр градский