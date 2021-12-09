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https://ria.ru/20211209/vino-1762998442.html
Украину публично осадили с помощью крымского вина
Россия предложила Украине крымское вино в ответ на оскорбление - РИА Новости, 09.12.2021
Украину публично осадили с помощью крымского вина
Аккаунт России в Twitter ответил украинским коллегам, опубликовавшим в официальном блоге страны мем о "головной боли" из-за Москвы. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:04
2021-12-09T18:04
в мире
вино
украина
twitter
республика крым
виноделие
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Аккаунт России в Twitter ответил украинским коллегам, опубликовавшим в официальном блоге страны мем о "головной боли" из-за Москвы.Ранее на странице Украины разместили картинку, на которой соседство с Россией изображено как страшный недуг, конкурирующий с мигренью, стрессом и гипертонией."Выбирайте себе правильные вина, заказывайте из российского Крыма", — ответили в российской учетной записи.На странице также появилась другая картинка, показывающая максимальную степень головной боли. Авторы заявили, что Украина ошиблась, и на изображении должна быть "головная боль от красного вина", а не граница с Россией. Помимо этого, в аккаунте добавили "подсказку", согласно которой употребление произведенного на полуострове напитка не вызывает неприятных последствий.
https://ria.ru/20211209/fesenko-1762949337.html
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в мире, вино, украина, twitter, республика крым, виноделие, россия
18:04 09.12.2021
 
Россия предложила Украине крымское вино в ответ на оскорбление

Аккаунт России в Twitter ответил на колкость Украины предложением купить крымское вино

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Аккаунт России в Twitter ответил украинским коллегам, опубликовавшим в официальном блоге страны мем о "головной боли" из-за Москвы.
Ранее на странице Украины разместили картинку, на которой соседство с Россией изображено как страшный недуг, конкурирующий с мигренью, стрессом и гипертонией.
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"Выбирайте себе правильные вина, заказывайте из российского Крыма", — ответили в российской учетной записи.
На странице также появилась другая картинка, показывающая максимальную степень головной боли. Авторы заявили, что Украина ошиблась, и на изображении должна быть "головная боль от красного вина", а не граница с Россией. Помимо этого, в аккаунте добавили "подсказку", согласно которой употребление произведенного на полуострове напитка не вызывает неприятных последствий.
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