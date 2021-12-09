https://ria.ru/20211209/vino-1762998442.html

Украину публично осадили с помощью крымского вина

Россия предложила Украине крымское вино в ответ на оскорбление - РИА Новости, 09.12.2021

Украину публично осадили с помощью крымского вина

Аккаунт России в Twitter ответил украинским коллегам, опубликовавшим в официальном блоге страны мем о "головной боли" из-за Москвы. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:04

2021-12-09T18:04

2021-12-09T18:04

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виноделие

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Аккаунт России в Twitter ответил украинским коллегам, опубликовавшим в официальном блоге страны мем о "головной боли" из-за Москвы.Ранее на странице Украины разместили картинку, на которой соседство с Россией изображено как страшный недуг, конкурирующий с мигренью, стрессом и гипертонией."Выбирайте себе правильные вина, заказывайте из российского Крыма", — ответили в российской учетной записи.На странице также появилась другая картинка, показывающая максимальную степень головной боли. Авторы заявили, что Украина ошиблась, и на изображении должна быть "головная боль от красного вина", а не граница с Россией. Помимо этого, в аккаунте добавили "подсказку", согласно которой употребление произведенного на полуострове напитка не вызывает неприятных последствий.

https://ria.ru/20211209/fesenko-1762949337.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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в мире, вино, украина, twitter, республика крым, виноделие, россия