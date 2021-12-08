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В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией головной болью
В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией головной болью - РИА Новости, 08.12.2021
В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией головной болью
Мем, в котором соседство с Россией сравнивают с постоянной головной болью, появился в официальном аккаунте Украины в Twitter. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:32
2021-12-08T15:32
2021-12-08T15:37
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Мем, в котором соседство с Россией сравнивают с постоянной головной болью, появился в официальном аккаунте Украины в Twitter.В аккаунте Украины в Twitter опубликован мем, где показываются разные типы головной боли. Так, при мигрени человек испытывает боль в лобной части, при повышенном давлении – в затылочной части, при стрессе - в затылочно-височной, а жизнь рядом с РФ показана как сплошная головная боль. Твит набрал уже более 171 тысячи лайков и более 49 тысяч ретвитов.
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в мире, украина, twitter, россия
15:32 08.12.2021 (обновлено: 15:37 08.12.2021)
В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией головной болью
В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией сплошной головной болью