https://ria.ru/20211208/ukraina-1762770465.html

В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией головной болью

В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией головной болью - РИА Новости, 08.12.2021

В аккаунте Украины в Twitter назвали соседство с Россией головной болью

Мем, в котором соседство с Россией сравнивают с постоянной головной болью, появился в официальном аккаунте Украины в Twitter. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:32

2021-12-08T15:32

2021-12-08T15:37

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Мем, в котором соседство с Россией сравнивают с постоянной головной болью, появился в официальном аккаунте Украины в Twitter.В аккаунте Украины в Twitter опубликован мем, где показываются разные типы головной боли. Так, при мигрени человек испытывает боль в лобной части, при повышенном давлении – в затылочной части, при стрессе - в затылочно-височной, а жизнь рядом с РФ показана как сплошная головная боль. Твит набрал уже более 171 тысячи лайков и более 49 тысяч ретвитов.

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в мире, украина, twitter, россия