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Угроз объектам в космосе из-за сбитого спутника нет, заявил глава Генштаба
Угроз объектам в космосе из-за сбитого спутника нет, заявил глава Генштаба - РИА Новости, 09.12.2021
Угроз объектам в космосе из-за сбитого спутника нет, заявил глава Генштаба
Обломки сбитого 15 ноября советского спутника находятся под контролем, они не угрожают действующим космическим объектам, сообщил начальник Генштаба Вооружённых... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:41
2021-12-09T12:41
безопасность
сергей шойгу
генеральный штаб вооруженных сил рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
космос - риа наука
валерий герасимов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обломки сбитого 15 ноября советского спутника находятся под контролем, они не угрожают действующим космическим объектам, сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют."Образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности на орбите. В настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, находятся под наблюдением и внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства", - сказал Герасимов.По его словам, 15 ноября "успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен ещё в 1982 году".
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безопасность, сергей шойгу, генеральный штаб вооруженных сил рф, министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, валерий герасимов, космос, россия
12:41 09.12.2021
 
Угроз объектам в космосе из-за сбитого спутника нет, заявил глава Генштаба

Глава Генштаба Герасимов: угроз объектам в космосе из-за сбитого спутника нет

© NASAЗалив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обломки сбитого 15 ноября советского спутника находятся под контролем, они не угрожают действующим космическим объектам, сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют.
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"Образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности на орбите. В настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, находятся под наблюдением и внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства", - сказал Герасимов.
По его словам, 15 ноября "успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, который был запущен ещё в 1982 году".
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БезопасностьСергей ШойгуГенеральный штаб Вооруженных сил РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Космос - РИА НаукаВалерий ГерасимовКосмосРоссия
 
 
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