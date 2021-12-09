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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/simptomy-1762862491.html
Названы основные симптомы при омикроне
Названы основные симптомы при омикроне - РИА Новости, 09.12.2021
Названы основные симптомы при омикроне
Основные симптомы при заражении штаммом коронавируса "омикрон" — это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, об этом РИА... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T05:36
2021-12-09T10:38
распространение коронавируса
общество
ботсвана
юар
женева (город)
воз
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Основные симптомы при заражении штаммом коронавируса "омикрон" — это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.По ее словам, указанные симптомы могут сопровождаться типичными для коронавирусной инфекции поражениями легких и других органов. Руженцова добавила, что в настоящий момент данных об особенностях проявлений, вызванных "омикроном", немного, однако со временем их должно стать больше.Как рассказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина, сведений по симптомам у детей на данный момент тоже мало, однако медики обратили внимание на то, что у них, помимо вышеперечисленных симптомов, чаще (в 15%) проявляется сыпь.Распространение "омикрона"Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Некоторые характеристики "омикрона", в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии... Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли "омикрон" превзойти "дельту". Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование", - сказал он на брифинге в Женеве.Глава ВОЗ отметил, что поступающие из Южной Африки данные предполагают, что возможно повторное заражение "омикроном", но он может быть менее опасным, чем "дельта". Однако необходимо больше информации, чтобы заявлять об этом с уверенностью."Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться "омикрон". Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли", - добавил он."Омикрон"B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. По мнению ученых, многие из новых мутаций в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость передачи данного штамма и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Эксперты считают, что заражаться им могут уже переболевшие и вакцинированные. По данным на среду, указанный штамм выявлен в 57 странах. В ВОЗ подчеркивают, что 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев COVID-19 пока приходятся на вариант "дельта".
https://ria.ru/20211208/omikron-1762755673.html
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ботсвана
юар
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общество, ботсвана, юар, женева (город), воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
05:36 09.12.2021 (обновлено: 10:38 09.12.2021)
 
Названы основные симптомы при омикроне

Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрона слабость, кашель и температуру

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Основные симптомы при заражении штаммом коронавируса "омикрон" — это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По ее словам, указанные симптомы могут сопровождаться типичными для коронавирусной инфекции поражениями легких и других органов. Руженцова добавила, что в настоящий момент данных об особенностях проявлений, вызванных "омикроном", немного, однако со временем их должно стать больше.
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Как рассказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина, сведений по симптомам у детей на данный момент тоже мало, однако медики обратили внимание на то, что у них, помимо вышеперечисленных симптомов, чаще (в 15%) проявляется сыпь.

Распространение "омикрона"

Распространение штамма "омикрон" в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности, заявил ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Некоторые характеристики "омикрона", в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии... Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли "омикрон" превзойти "дельту". Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование", - сказал он на брифинге в Женеве.
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Глава ВОЗ отметил, что поступающие из Южной Африки данные предполагают, что возможно повторное заражение "омикроном", но он может быть менее опасным, чем "дельта". Однако необходимо больше информации, чтобы заявлять об этом с уверенностью.
"Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться "омикрон". Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то мы уже проиграли", - добавил он.

"Омикрон"

B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. По мнению ученых, многие из новых мутаций в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую скорость передачи данного штамма и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". Эксперты считают, что заражаться им могут уже переболевшие и вакцинированные. По данным на среду, указанный штамм выявлен в 57 странах. В ВОЗ подчеркивают, что 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев COVID-19 пока приходятся на вариант "дельта".
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