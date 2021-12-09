Подогрев сидений: что лучше — чехол или встроенный — и как его установить
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Подогрев сидений автомобиля — популярная зимой опция. Можно ли самостоятельно установить конструкцию не только на водительское кресло, но и на передние и задние сиденья, как правильно подключить проводку и сделать ремонт в случае неполадок — в материале РИА Новости.
Подогрев сидений
Подогрев сидений — электрическое устройство, которое встраивается в кресла автомобиля и подключается к бортовой сети транспортного средства. Помимо встроенных вариантов, существуют также и съемные — в виде накладок и чехлов.
Принцип работы
В качестве нагревательного элемента в конструкции чаще всего используется провод, покрытый тефлоном, или нихромовая спираль, которые встраиваются в пластины из углеродного или тепловолокна. Все это помещается в спинку и сиденье автокресла и подключается к сети. Электрический ток, проходя через провод, нагревает пластины из-за высокого сопротивления материала, из которого они сделаны.
"Принцип работы похож на лампу накаливания: нагревается специальный элемент, находящийся внутри сиденья. Только в лампочке из-за намного более высокой температуры он еще и испускает свет, а в подогреве — только выделяет тепло", — рассказывает Олег Мазай, частный автоэксперт.
В систему также входит реле, которое подает питание и переключает мощность, термостат для регулировки и поддержания температуры и блок управления. После включения функции температура сидений повышается до 35-40 С° и остывает до комфортных значений. Изменять настройки термостата можно с помощью блока управления.
История появления
Кто конкретно был изобретателем этой полезной для жителей стран с холодным климатом опции, неясно. Однако впервые заявку на патент подали в Америке в 1951 году. С того момента устройство много раз изменялось и совершенствовалось различными концернами и до сих пор занимает важное место среди изобретений для автомобиля.
Типы подогрева
Система может быть размещена в обивке сидений или продаваться в виде накидки или чехла. Встроенным подогревом автомобили оснащают прямо на заводе-изготовителе, если в машине такой опции не было предусмотрено, ее можно установить в автомастерской, либо самостоятельно, имея определенные знания. Накидку или чехол легко купить в любом автомагазине.
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Чехлы и накидки с подогревом
Чехлы и накидки с функцией электрогрелки — бюджетная альтернатива встроенному подогреву. Они крепятся с помощью крючков, лямок и липучек и подключаются к прикуривателю. Если необходимо подать тепло не только на сиденье водителя, но и на соседнее пассажирское, нужно приобрести специальный разветвитель для прикуривателя. Недостатками этого типа считают следующие моменты:
- —недолговечность — в основном такие устройства работают не больше двух сезонов;
- —отсутствие тонких настроек. Есть только два положения — максимальная температура и легкий подогрев;
- —накидки сбиваются и съезжают, портят внешний вид салона и нарушают эргономику сидений;
- —при подключении двух обогревателей через разветвитель мощность снижается вдвое;
- —лишние провода в салоне.
Накидка — самый недорогой вариант съемного подогрева, она закрывает только лицевую часть сиденья. Лучшие материалы для нее — хлопок или полиэстер, которые легко очищаются от загрязнений и пропускают воздух. Чехлы, помимо прогрева сиденья, могут быть еще оснащены функцией массажа.
В салоне автомобиля
Нагревательные элементы могут быть двух типов: проволочный и углеволоконный. Первый не выносит весовых нагрузок, если в одном месте порвется проволока, обесточивается вся конструкция. Это самый недолговечный вариант. Второй более надежен и устойчив к деформации, выход из строя одного участка не влечет за собой поломку всего чехла или накидки. Однако углеволоконный подогреватель долго нагревается и быстро остывает.
От мощности устройства зависит скорость и интенсивность выделения тепла. Потребляемая мощность варьируется от 40 до 100 ватт, в зависимости от площади прогрева.
Выбор комплекта для установки
Общие критерии выбора комплекта подогрева следующие:
- —надежность и безопасность соединений, качественные материалы;
- —наличие световых индикаторов режимов работы и термодатчика для защиты от перегрева;
- —чем больше позиций на переключателе температуры, тем лучше;
- —углеволоконный нагревательный элемент надежнее проволочного.
Установка своими руками
Для того, чтобы самостоятельно установить встраиваемый подогрев, нужно выполнить несколько манипуляций. Самое долгое и сложное для многих автолюбителей — снимать обшивку сидений.
"Есть два варианта обзавестись подогревом. Первый — если в автомобиле он предусмотрен, но у вас базовая комплектация, можно просто приобрести сиденья со встроенной системой. Все будет работать в штатном режиме без бардака в салоне. Часто в машинах даже уже есть специальная проводка, нужно только к ней подключить штекеры от устройств. Второй вариант — если модель авто не предполагает встроенный подогрев, можно самому поместить его в сиденья. Стоит один комплект в среднем 1500 рублей, но с установкой придется повозиться", — предупреждает Олег Мазай.
Установление подогрева в челохол салона автомобиля
Подготовка
Чтобы подготовить авто к установке подогрева, необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора и обесточить салон.
Снятие сидений
Сиденья авто прикручиваются к полу или крепятся на специальные кронштейны с помощью болтов, гаек или винтов. Доступ к последним обычно затруднен, здесь помогут угловой торцевой ключ и угловая отвертка. У некоторых недорогих моделей машин кресла вставляются зацепами в направляющие салазки, прикрученные к полу. В этом случае достаточно приподнять сиденье и вытащить зацепы.
Установка нагревательных элементов
Чтобы установить на кресло нагревательные элементы, нужно снять с него обшивку. Важно расположить устройства по центру сиденья, разгладить складки, не затрагивать боковые поддержки. Можно подрезать материал со стороны, противоположной краю проводки, чтобы подогрев лег правильно, изолировать подрезанный край липкой лентой, входящей в комплект. Нагревательные элементы не должны касаться любых токопроводящих поверхностей, иначе может произойти короткое замыкание. Когда все готово, нужно снять защитный слой с клейкой основы и аккуратно прижать устройство к сиденью.
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Подключение проводки
Схема подключения проводки указывается производителем устройства подогрева в инструкции к нему.
Тем, кто решил самостоятельно установить систему, нужно:
- 1мультиметром определить цепи питания 12 вольт, подсветки и зажигания;
- 2плюсовой провод термореле присоединить к разъему замка зажигания (туда, где питание появляется только после поворота ключа);
- 3провод питания подключить к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель, минусовой к "массе";
- 4подсветку кнопки подсоединить к контактам прикуривателя;
- 5пропаять и изолировать соединения.
Проверка и эксплуатация
После того как система смонтирована, нужно включить зажигание и проверить работоспособность всех режимов устройства. Обогрев сидений должен работать только при включенном зажигании, иначе, забыв выключить его на ночь, водитель на утро получит разряженный аккумулятор.
Ремонт подогрева
Если подогрев перестал работать, прежде чем разбирать сиденье автомобиля, нужно проверить сохранность предохранителей и осмотреть кнопку активации системы — возможно, она просто не передает команду о включении. Чаще всего в поломке виноват именно переключатель. Если это так, его необходимо снять и осмотреть два крайних контакта, в случае их отказа — разобрать устройство. Плата переключателя не терпит попадания влаги, ее необходимо просушить.
Следующая частая причина — обрыв или перегорание теплоэлемента. Чтобы проверить эту версию, не разбирая сиденье, нужно максимально отклонить спинку назад и снять крепление обивки, все разъемы обогрева вытащить и проверить на целостность. Если проблема заключается в выходе из строя отдельного участка системы, без полного разбора кресел не обойтись.
Управление подогревом
Управление устройством происходит с помощью кнопок-переключателей режимов работы. Подробно это должно быть описано в инструкции.
Правила эксплуатации
- —Оптимальное время работы режима подогрева — 10-15 минут, лучше его включать одновременно с прогревом двигателя.
- —Лучше использовать минимальную мощность, если функция включена во время движения.
- —Если водитель много времени проводит в дороге, нужно не надевать тесную синтетическую или очень теплую одежду, чтобы избежать парникового эффекта и не навредить здоровью.
- —Важно избегать попадания влаги на кресла.
- —Нельзя оставлять работающий подогрев без присмотра, перед выходом из транспортного средства необходимо его выключить.
- —Чистить кресла нужно специальным сухим средством для сидений с электроподогревом.
Кнопка подогрева сидения
Преимущества и недостатки
К плюсам опции можно отнести:
- —комфортную температуру сидений при посадке;
- —терапевтический эффект для больных артритом, радикулитом, невралгией и подобными заболеваниями.
Минусами подогрева чаще всего считают:
- —вероятность перегрева;
- —возможное появление слабости и головной боли;
- —риск развития нарушений репродуктивной функции у мужчин;
- —запрет на использование при опухолевых заболеваниях.
Важно осознавать, что все перечисленные побочные эффекты могут возникнуть только в том случае, если автолюбитель проводит в кресле не менее шести часов в день и при этом активно пользуется подогревом сидений. Поэтому полезно подключить к системе таймер, который будет принудительно отключать ее на время.
"Подогрев сидений все же имеет больше плюсов, чем минусов, особенно в зимнее время года. Эта опция значительно повышает комфорт водителя и пассажира. Главный недостаток связан с безопасностью. Выбирать систему подогрева сидений нужно качественную, от проверенного производителя, а устанавливать ее должны квалифицированные специалисты. Не стоит забывать, что у системы имеются элементы, которые раскаляются. Некачественно установленный подогрев может привести к задымлению и возгоранию", — отмечает Вадим Волков, руководитель проекта по дополнительному оборудованию "Авилон Mercedes-Benz".