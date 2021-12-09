https://ria.ru/20211209/sidene-1762998638.html

Подогрев сидений: что лучше — чехол или встроенный — и как его установить

Подогрев сидений автомобиля: выбор, установка и подключение

Подогрев сидений: что лучше — чехол или встроенный — и как его установить

Подогрев сидений автомобиля — популярная зимой опция. Можно ли самостоятельно установить конструкцию не только на водительское кресло, но и на передние и задние РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:05

2021-12-09T18:05

2021-12-09T18:05

общество

авто

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Подогрев сидений автомобиля — популярная зимой опция. Можно ли самостоятельно установить конструкцию не только на водительское кресло, но и на передние и задние сиденья, как правильно подключить проводку и сделать ремонт в случае неполадок — в материале РИА Новости.Подогрев сиденийПодогрев сидений — электрическое устройство, которое встраивается в кресла автомобиля и подключается к бортовой сети транспортного средства. Помимо встроенных вариантов, существуют также и съемные — в виде накладок и чехлов.Принцип работыВ качестве нагревательного элемента в конструкции чаще всего используется провод, покрытый тефлоном, или нихромовая спираль, которые встраиваются в пластины из углеродного или тепловолокна. Все это помещается в спинку и сиденье автокресла и подключается к сети. Электрический ток, проходя через провод, нагревает пластины из-за высокого сопротивления материала, из которого они сделаны.В систему также входит реле, которое подает питание и переключает мощность, термостат для регулировки и поддержания температуры и блок управления. После включения функции температура сидений повышается до 35-40 С° и остывает до комфортных значений. Изменять настройки термостата можно с помощью блока управления.История появленияКто конкретно был изобретателем этой полезной для жителей стран с холодным климатом опции, неясно. Однако впервые заявку на патент подали в Америке в 1951 году. С того момента устройство много раз изменялось и совершенствовалось различными концернами и до сих пор занимает важное место среди изобретений для автомобиля.Типы подогреваСистема может быть размещена в обивке сидений или продаваться в виде накидки или чехла. Встроенным подогревом автомобили оснащают прямо на заводе-изготовителе, если в машине такой опции не было предусмотрено, ее можно установить в автомастерской, либо самостоятельно, имея определенные знания. Накидку или чехол легко купить в любом автомагазине.Чехлы и накидки с подогревомЧехлы и накидки с функцией электрогрелки — бюджетная альтернатива встроенному подогреву. Они крепятся с помощью крючков, лямок и липучек и подключаются к прикуривателю. Если необходимо подать тепло не только на сиденье водителя, но и на соседнее пассажирское, нужно приобрести специальный разветвитель для прикуривателя. Недостатками этого типа считают следующие моменты:Накидка — самый недорогой вариант съемного подогрева, она закрывает только лицевую часть сиденья. Лучшие материалы для нее — хлопок или полиэстер, которые легко очищаются от загрязнений и пропускают воздух. Чехлы, помимо прогрева сиденья, могут быть еще оснащены функцией массажа.Нагревательные элементы могут быть двух типов: проволочный и углеволоконный. Первый не выносит весовых нагрузок, если в одном месте порвется проволока, обесточивается вся конструкция. Это самый недолговечный вариант. Второй более надежен и устойчив к деформации, выход из строя одного участка не влечет за собой поломку всего чехла или накидки. Однако углеволоконный подогреватель долго нагревается и быстро остывает.От мощности устройства зависит скорость и интенсивность выделения тепла. Потребляемая мощность варьируется от 40 до 100 ватт, в зависимости от площади прогрева.Выбор комплекта для установкиОбщие критерии выбора комплекта подогрева следующие:Установка своими рукамиДля того, чтобы самостоятельно установить встраиваемый подогрев, нужно выполнить несколько манипуляций. Самое долгое и сложное для многих автолюбителей — снимать обшивку сидений."Есть два варианта обзавестись подогревом. Первый — если в автомобиле он предусмотрен, но у вас базовая комплектация, можно просто приобрести сиденья со встроенной системой. Все будет работать в штатном режиме без бардака в салоне. Часто в машинах даже уже есть специальная проводка, нужно только к ней подключить штекеры от устройств. Второй вариант — если модель авто не предполагает встроенный подогрев, можно самому поместить его в сиденья. Стоит один комплект в среднем 1500 рублей, но с установкой придется повозиться", — предупреждает Олег Мазай.ПодготовкаЧтобы подготовить авто к установке подогрева, необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора и обесточить салон.Снятие сиденийСиденья авто прикручиваются к полу или крепятся на специальные кронштейны с помощью болтов, гаек или винтов. Доступ к последним обычно затруднен, здесь помогут угловой торцевой ключ и угловая отвертка. У некоторых недорогих моделей машин кресла вставляются зацепами в направляющие салазки, прикрученные к полу. В этом случае достаточно приподнять сиденье и вытащить зацепы.Установка нагревательных элементовЧтобы установить на кресло нагревательные элементы, нужно снять с него обшивку. Важно расположить устройства по центру сиденья, разгладить складки, не затрагивать боковые поддержки. Можно подрезать материал со стороны, противоположной краю проводки, чтобы подогрев лег правильно, изолировать подрезанный край липкой лентой, входящей в комплект. Нагревательные элементы не должны касаться любых токопроводящих поверхностей, иначе может произойти короткое замыкание. Когда все готово, нужно снять защитный слой с клейкой основы и аккуратно прижать устройство к сиденью.Подключение проводкиСхема подключения проводки указывается производителем устройства подогрева в инструкции к нему.Тем, кто решил самостоятельно установить систему, нужно:Проверка и эксплуатацияПосле того как система смонтирована, нужно включить зажигание и проверить работоспособность всех режимов устройства. Обогрев сидений должен работать только при включенном зажигании, иначе, забыв выключить его на ночь, водитель на утро получит разряженный аккумулятор.Ремонт подогреваЕсли подогрев перестал работать, прежде чем разбирать сиденье автомобиля, нужно проверить сохранность предохранителей и осмотреть кнопку активации системы — возможно, она просто не передает команду о включении. Чаще всего в поломке виноват именно переключатель. Если это так, его необходимо снять и осмотреть два крайних контакта, в случае их отказа — разобрать устройство. Плата переключателя не терпит попадания влаги, ее необходимо просушить.Следующая частая причина — обрыв или перегорание теплоэлемента. Чтобы проверить эту версию, не разбирая сиденье, нужно максимально отклонить спинку назад и снять крепление обивки, все разъемы обогрева вытащить и проверить на целостность. Если проблема заключается в выходе из строя отдельного участка системы, без полного разбора кресел не обойтись.Управление подогревомУправление устройством происходит с помощью кнопок-переключателей режимов работы. Подробно это должно быть описано в инструкции.Правила эксплуатацииПреимущества и недостаткиК плюсам опции можно отнести:Минусами подогрева чаще всего считают:Важно осознавать, что все перечисленные побочные эффекты могут возникнуть только в том случае, если автолюбитель проводит в кресле не менее шести часов в день и при этом активно пользуется подогревом сидений. Поэтому полезно подключить к системе таймер, который будет принудительно отключать ее на время.

https://ria.ru/20181026/1531400110.html

https://ria.ru/20201110/aptechka-1583984691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия