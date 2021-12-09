https://ria.ru/20211209/putin-1763006925.html

Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса

Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021

Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза договорились об отправке российских специалистов в республику из-за распространения омикрон-штамма... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:35

2021-12-09T18:35

2021-12-09T20:22

в мире

юар

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

владимир путин

сирил рамафоса

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза договорились об отправке российских специалистов в республику из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля."Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон". Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования", — рассказали там. Рамафоза в свою очередь поблагодарил за готовность к тесному сотрудничеству в борьбе с пандемией. Как позже рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, группа специалистов Минздрава при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в Южно-Африканскую Республику по поручению Путина.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Как сообщали в Роспотребнадзоре, в России выявили два случая заражения омикрон-вариантов SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20211209/omikron-1763006250.html

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в мире, юар, коронавирус covid-19, владимир путин, сирил рамафоса, омикрон-штамм коронавируса