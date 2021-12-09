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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/putin-1763006925.html
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза договорились об отправке российских специалистов в республику из-за распространения омикрон-штамма... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:35
2021-12-09T20:22
в мире
юар
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
владимир путин
сирил рамафоса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза договорились об отправке российских специалистов в республику из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля."Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон". Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования", — рассказали там. Рамафоза в свою очередь поблагодарил за готовность к тесному сотрудничеству в борьбе с пандемией. Как позже рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, группа специалистов Минздрава при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в Южно-Африканскую Республику по поручению Путина.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Как сообщали в Роспотребнадзоре, в России выявили два случая заражения омикрон-вариантов SARS-CoV-2.
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в мире, юар, коронавирус covid-19, владимир путин, сирил рамафоса, омикрон-штамм коронавируса
18:35 09.12.2021 (обновлено: 20:22 09.12.2021)
 
Путин обсудил с президентом ЮАР ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса

Президент Путин обсудил с главой ЮАР Рамафосой ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза договорились об отправке российских специалистов в республику из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон". Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования", — рассказали там.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 18:31Распространение коронавируса
Оба заразившихся омикрон-штаммом переносят болезнь легко, заявил Мурашко
Рамафоза в свою очередь поблагодарил за готовность к тесному сотрудничеству в борьбе с пандемией.
Как позже рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, группа специалистов Минздрава при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в Южно-Африканскую Республику по поручению Путина.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Как сообщали в Роспотребнадзоре, в России выявили два случая заражения омикрон-вариантов SARS-CoV-2.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРКоронавирус COVID-19Владимир ПутинСирил РамафосаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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