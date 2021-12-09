https://ria.ru/20211209/professii-1762862846.html

Названы самые востребованные профессии в 2021 году

Названы самые востребованные профессии в 2021 году - РИА Новости, 09.12.2021

Названы самые востребованные профессии в 2021 году

Водители, менеджеры по продажам и продавцы возглавили ренкинг востребованных профессий в 2021 году, составленный HeadHunter, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T05:57

2021-12-09T05:57

2021-12-09T17:26

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Водители, менеджеры по продажам и продавцы возглавили ренкинг востребованных профессий в 2021 году, составленный HeadHunter, который есть в распоряжении РИА Новости.За уходящий год на сервисе было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей, 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам и 145,7 тысячи вакансий продавцов, в том числе продавцов-консультантов и кассиров.На верхних строчках также находятся бухгалтеры (87,2 тысячи), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи) и кладовщики, в том числе грузчики и комплектовщики (74,9 тысячи), повара всех уровней (53,8 тысячи).В аутсайдерах оказались юристы (18,5 тысячи), системные администраторы (19,5 тысячи), курьеры (19,9 тысячи), главные бухгалтеры (21,4 тысячи) и официанты (21,5 тысячи).Как отметили в HeadHunter, лидер этого года — профессия водителя — поднялась вверх на два пункта, сместив на второе место менеджеров по продажам, возглавлявших список в течение нескольких последних лет. Позиция инженера, которая занимала второе место в 2020 году, продемонстрировала самое существенное падение за год (на 13 пунктов).Менеджер по продажам и бухгалтер, как и в прошлом году, занимают первое и третье места в московском ренкинге самых востребованных профессий. Второе место заняла профессия водителя, сместившая профессию инженера, которая опустилась на 17-е место. В столичный топ-10 также впервые попали администраторы (шестое место), менеджеры по подбору персонала (восьмое место), курьеры (десятое место).

https://ria.ru/20211208/vakansii-1762678313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, headhunter, навигатор абитуриента, кем стать