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Специалисты Минздрава готовятся к вылету в ЮАР по поручению Путина

Специалисты Минздрава готовятся к вылету в ЮАР по поручению Путина - РИА Новости, 09.12.2021

Специалисты Минздрава готовятся к вылету в ЮАР по поручению Путина

Группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:23

2021-12-09T20:23

2021-12-09T20:23

распространение коронавируса

в мире

юар

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

сирил рамафоса

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19."По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора", - сказал агентству Кузнецов.

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в мире, юар, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сирил рамафоса, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса