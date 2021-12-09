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Специалисты Минздрава готовятся к вылету в ЮАР по поручению Путина
Специалисты Минздрава готовятся к вылету в ЮАР по поручению Путина - РИА Новости, 09.12.2021
Специалисты Минздрава готовятся к вылету в ЮАР по поручению Путина
Группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:23
2021-12-09T20:23
2021-12-09T20:23
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владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сирил рамафоса
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19."По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора", - сказал агентству Кузнецов.
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в мире, юар, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сирил рамафоса, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Специалисты Минздрава готовятся к вылету в ЮАР по поручению Путина
В Минздраве сообщили о подготовке специалистов к вылету в ЮАР по поручению Путина