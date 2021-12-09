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https://ria.ru/20211209/omikron-1762994907.html
Иммунолог не исключил вытеснения дельта-штамма "омикроном"
Иммунолог не исключил вытеснения дельта-штамма "омикроном" - РИА Новости, 09.12.2021
Иммунолог не исключил вытеснения дельта-штамма "омикроном"
Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту", но такой прогноз требует четкого изучения, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:51
2021-12-09T17:51
распространение коронавируса
общество
воз
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коронавирус в россии
арег тотолян
омикрон-штамм коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту", но такой прогноз требует четкого изучения, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян."Теоретически это может произойти. Нужна определенная статистика, чтобы говорить о такой закономерности. Мы еще "омикрон" не видели. Все, кто его видел, ограничиваются московским регионом", - сказал Тотолян, отвечая журналистам на вопрос о возможности замещения штамма "дельта" "омикроном". Он добавил, что если "омикрон" будет проявляться в легкой форме, то "будем считать, что это спасение"."Статистику других стран нельзя механически переносить на нашу страну, потому что пока он ("омикрон" - ред.) дошел до нас, он так же претерпел изменения, как "дельта". Так же, как и "дельта", штаммы немного отличаются уже чисто с иммунологических позиций. Маркеры генетических наименований зависят от расовых принадлежностей, у разных этнических групп есть своя специфика, поэтому то, что получилось в ЮАР, и что у нас…, просто взять их выводы и перенести к нам - это неверно", - отметил Тотолян.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий обеспокоенность. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, арег тотолян, омикрон-штамм коронавируса
17:51 09.12.2021
 
Иммунолог не исключил вытеснения дельта-штамма "омикроном"

Глава НИИ имени Пастера Тотолян: омикрон-штамм теоретически может вытеснить "дельту"

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту", но такой прогноз требует четкого изучения, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
"Теоретически это может произойти. Нужна определенная статистика, чтобы говорить о такой закономерности. Мы еще "омикрон" не видели. Все, кто его видел, ограничиваются московским регионом", - сказал Тотолян, отвечая журналистам на вопрос о возможности замещения штамма "дельта" "омикроном". Он добавил, что если "омикрон" будет проявляться в легкой форме, то "будем считать, что это спасение".
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"Статистику других стран нельзя механически переносить на нашу страну, потому что пока он ("омикрон" - ред.) дошел до нас, он так же претерпел изменения, как "дельта". Так же, как и "дельта", штаммы немного отличаются уже чисто с иммунологических позиций. Маркеры генетических наименований зависят от расовых принадлежностей, у разных этнических групп есть своя специфика, поэтому то, что получилось в ЮАР, и что у нас…, просто взять их выводы и перенести к нам - это неверно", - отметил Тотолян.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий обеспокоенность. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАрег ТотолянОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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