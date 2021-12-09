https://ria.ru/20211209/omikron-1762894037.html

Омикрон-штамм потребует ревакцинации, выяснили ученые

Омикрон-штамм потребует ревакцинации, выяснили ученые - РИА Новости, 09.12.2021

Омикрон-штамм потребует ревакцинации, выяснили ученые

Двух доз вакцины Pfizer/BioNTech недостаточно для защиты от штамма "омикрон", а вот третья прививка создает достаточный уровень антител, сообщает разработчик... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:50

2021-12-09T11:50

2021-12-09T12:14

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Двух доз вакцины Pfizer/BioNTech недостаточно для защиты от штамма "омикрон", а вот третья прививка создает достаточный уровень антител, сообщает разработчик. Таковы данные лабораторного исследования искусственно созданного псевдовируса. Результаты, полученные на живом вирусе в ЮАР и Германии не так однозначны.Ревакцинация от PfizerСогласно сведениям, представленным компанией Pfizer, третья доза созданной ей мРНК-вакцины по сравнению с двумя первыми увеличивает титры нейтрализующих антител против варианта "омикрон" в 25 раз. Что сопоставимо с титрами против исходного штамма SARS-CoV-2, наблюдаемыми после двух доз вакцины. Другими словами, речь идет о высоком уровне защиты.Сначала ученые взяли сыворотку крови привитых вакциной Pfizer через месяц после введения третьей дозы и обрабатывали ей культуру клеток, зараженную "дельтой". Она эффективно боролась с вирусом при довольно сильном разбавлении, который соответствует среднему геометрическому титру (GMT) нейтрализующих антител 398. Затем такую же сыворотку опробовали против модели омикрон-штамма. Это не настоящий вирус, выделенный из больного, а псевдокоронавирус — безопасный для человека вирус с измененным геномом — в него вставили ген спайк-белка "омикрона".Чтобы убить этот модельный "омикрон", потребовалась более высокая концентрация нейтрализующих антител (GMT равен 154). Это сравнимо с защитой после двух доз вакцины против "уханьского" штамма (GMT равен 155).Сыворотка же, взятая через три недели после двух доз вакцины, в 25 раз хуже противостояла "омикрону". Все же, по мнению специалистов компании, и две дозы дают защиту от тяжелого заболевания, так как 80 процентов эпитопов спайк-белка вируса омикрон-штамма не подвержены мутациям и распознаются Т-клетками."Хотя две дозы вакцины могут по-прежнему обеспечивать защиту от тяжелого заболевания, вызываемого штаммом "омикрон", из этих предварительных данных ясно, что защита улучшается с помощью третьей дозы вакцины, — отмечает Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer. — Полная вакцинация как можно большего числа людей и ревакцинация остается лучшим способом предотвратить распространение COVID-19".Независимые исследованияИсследователи из Африканского института наук о здоровье в ЮАР проверили, способна ли плазма крови привитых вакциной от Pfizer предотвращать заражение реальным омикрон-штаммом. И получили значительно более скромные результаты.Ученые отмечают 40-кратное ухудшение нейтрализации "омикрона" по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса, который был распространен в стране еще до появления "альфы" и "дельты". Причем образцы крови отбирались у привитых еще до того, как их иммунитет начал ослабевать. Для тех, кто переболел и вакцинировался, снижение нейтрализации было чуть меньше, но все равно очень существенное, намного больше, чем для предыдущих штаммов. Например, для "дельты" оно было лишь восьмикратным.Немецкие ученые из Институтеа вирусологии во Франкфурте-на-Майне для проверки нейтрализующей способности антител также использовали натуральный омикрон-штамм, а пробы на антитела брали не через три-четыре недели, как в Pfizer, а через три месяцы после введения бустерной вакцины. Ученые оценивали действие против "омикрона" вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, а также комбинированного варианта AstraZeneca+ Pfizer/BioNTech.О результатах сообщает в своем аккаунте в Twitter руководитель исследования директор Института медицинской вирусологии Франкфуртского университета доктор Сандра Цисек.В пробах, взятых через полгода после получения двух доз любого из трех вариантов вакцин, нейтрализующих антител против омикрон-штамма не обнаружили вовсе, то есть защита исчезла полностью. После трех доз антитела сохранялись некоторое время, и то не у всех. Через три месяца после ревакцинации уровень нейтрализующих антител составил лишь 25 процентов от необходимого для предотвращения заражения. Для сравнения, для "дельты" этот параметр равен 95 процентам.На пути к новой вакцинеПричина того, что антитела от существующих вакцин перестали работать против нового штамма, по мнению исследователей, заключается в том, что он из-за множественных мутаций, сильно отличается от предыдущих вариантов коронавируса. Антитела просто перестали узнавать его. Однако авторы отмечают, что сыворотки некоторых вакцинированных или переболевших и вакцинированных все-таки защищают от "омикрона". То есть многое зависит от индивидуальных особенностей иммунитета.Комментируя эти данные, Дмитрий Прусс, генетик из Солт-Лейк-Сити, отмечает в фейсбуке: "Конечно, против тяжелого течения болезни защита должна быть лучше, чем показывает нейтрализующая сила. И, конечно, ранние данные не все согласуются друг с другом. Но намек такой, что почти все общество может заразиться, а уж насколько легко это пройдет, это вопрос"."Что мы можем сделать, чтобы противостоять уклонению от иммунитета варианта "омикрон"? — Пишет в своем твиттере Марм Килпатрик, профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Калифорнийского университета в Санта-Крузе. — Сделайте ревакцинацию, особенно если после вакцинации прошли 3-6 месяцев".Однако результаты исследований, проведенных в ЮАР и Германии, указывают на то, что ревакцинация против "омикрона" будет иметь лишь кратковременный эффект, а для полноценной защиты от нового штамма потребуются новые вакцины.К их созданию уже приступили многие производители. В частности, Pfizer сообщил, что новая адаптированная вакцина, которая обеспечит высокий уровень защиты от омикрон-штамма, и более длительный иммунитет, появится уже к марту 2022 года.

https://ria.ru/20211209/simptomy-1762862491.html

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вакцинация, здоровье, биология, коронавирус covid-19, антитела