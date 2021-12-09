https://ria.ru/20211209/omikron-1762889896.html

"Омикрон" может усилить развитие межрегионального туризма, заявил эксперт

"Омикрон" может усилить развитие межрегионального туризма, заявил эксперт - РИА Новости, 09.12.2021

"Омикрон" может усилить развитие межрегионального туризма, заявил эксперт

Появление штамма коронавируса "омикрон", возможно, будет способствовать развитию межрегионального туризма, сообщил журналистам в четверг руководитель уральского РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:29

2021-12-09T11:29

2021-12-09T11:29

туризм

общество

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новости - туризм

михаил мальцев

коронавирус covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Появление штамма коронавируса "омикрон", возможно, будет способствовать развитию межрегионального туризма, сообщил журналистам в четверг руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Что касается внешнего туризма, то, по словам Мальцева, в Южной Африке пока действуют ограничения для въезда туристов. Других серьезных ограничений на зарубежные поездки пока нет."Южная Африка никогда массовым направлением не являлась. Мы, конечно, сможем без нее какое-то время прожить", - отметил Мальцев.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211207/granitsa-1762649946.html

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