Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211209/omikron-1762889896.html
"Омикрон" может усилить развитие межрегионального туризма, заявил эксперт
"Омикрон" может усилить развитие межрегионального туризма, заявил эксперт - РИА Новости, 09.12.2021
"Омикрон" может усилить развитие межрегионального туризма, заявил эксперт
Появление штамма коронавируса "омикрон", возможно, будет способствовать развитию межрегионального туризма, сообщил журналистам в четверг руководитель уральского РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:29
2021-12-09T11:29
туризм
общество
юар
воз
здоровье - общество
новости - туризм
михаил мальцев
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_0:72:3390:1979_1920x0_80_0_0_837fb9e32e17a7c8cc4e08f580b9f957.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Появление штамма коронавируса "омикрон", возможно, будет способствовать развитию межрегионального туризма, сообщил журналистам в четверг руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Что касается внешнего туризма, то, по словам Мальцева, в Южной Африке пока действуют ограничения для въезда туристов. Других серьезных ограничений на зарубежные поездки пока нет."Южная Африка никогда массовым направлением не являлась. Мы, конечно, сможем без нее какое-то время прожить", - отметил Мальцев.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211207/granitsa-1762649946.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_06c32df6bf1bcec9d954f2a67168292f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юар, воз, здоровье - общество, новости - туризм, михаил мальцев, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:29 09.12.2021
 
"Омикрон" может усилить развитие межрегионального туризма, заявил эксперт

Эксперт Михаил Мальцев: омикрон-штамм, возможно, усилит развитие межрегионального туризма

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Появление штамма коронавируса "омикрон", возможно, будет способствовать развитию межрегионального туризма, сообщил журналистам в четверг руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Если пытаться найти положительные стороны в этом явно отрицательном вопросе - это возможное развитие межрегионального туризма", - сказал эксперт.
Что касается внешнего туризма, то, по словам Мальцева, в Южной Африке пока действуют ограничения для въезда туристов. Других серьезных ограничений на зарубежные поездки пока нет.
"Южная Африка никогда массовым направлением не являлась. Мы, конечно, сможем без нее какое-то время прожить", - отметил Мальцев.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 21:06Распространение коронавируса
Попова сообщила об ужесточении контроля на границах из-за "омикрона"
 
ТуризмОбществоЮАРВОЗЗдоровье - ОбществоНовости - ТуризмМихаил МальцевКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
Лента новостейМолния
Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти