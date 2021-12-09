https://ria.ru/20211209/nikolaev-1762786386.html

Олег Николаев: Чувашия ждет решения по QR-кодам для неофициально болевших

Олег Николаев: Чувашия ждет решения по QR-кодам для неофициально болевших - РИА Новости, 09.12.2021

Олег Николаев: Чувашия ждет решения по QR-кодам для неофициально болевших

Власти Чувашии, которые первыми в России предложили ввести QR-коды для тех, кто переболел коронавирусом неофициально и имеет высокий титр антител, ожидают... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:30

2021-12-09T10:30

2021-12-09T10:30

чувашская республика

цивильск

чувашская республика (чувашия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

виктория абрамченко

олег николаев (политик)

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Власти Чувашии, которые первыми в России предложили ввести QR-коды для тех, кто переболел коронавирусом неофициально и имеет высокий титр антител, ожидают решения федерального центра по критериям отбора, сообщил глава республики Олег Николаев. В интервью РИА Новости он объяснил, почему этот вопрос актуален для каждого российского региона, а также рассказал, как идет строительство трассы М-12, и какие традиционные блюда смогут попробовать водители в пути, какой новый туристический маршрут вскоре появится в Чувашии, и когда будут запущены пассажирские перевозки по Волге между Чебоксарами и Казанью.– Олег Алексеевич, Чувашия стала первым в России регионом, объявившим о введении QR-кодов для жителей с высоким титром антител, переболевших коронавирусом. Минздрав республики уже сообщил, что алгоритм протестирован и работает. Расскажите, пожалуйста, как именно он работает? Что нужно будет сделать человеку, который хочет доказать высокий титр антител и получить код?– На самом деле тема очень важная. Многие люди обращаются к нам и в надзорные органы с тем, что у них уже есть антитела, и они не хотят прививаться, но при этом не могут попасть в торговые центры и другие заведения из-за QR-кодов. Поэтому, поразмыслив и изучив все, что связано с болезнью, мы сделали вывод, что можно было бы включить этих людей в уже имеющийся единый регистр переболевших и генерировать им коды. Мы же генерируем QR-коды людям, которые переболели официально и обращались в лечебные учреждения. Человеку, который заявляет, что у него есть антитела, нужно будет сдать анализ в своей поликлинике. Тестирование будет проводить лаборатория, которой мы доверяем, таких в республике две – в Республиканском кожно-венерологическом диспансере и в Республиканской клинической больнице. Обе лаборатории мощные, способные делать все анализы на сегодняшний день. Далее следующий этап – принятие решения. Кто должен принимать решение, что у человека достаточно антител для включения в регистр? Здесь мы видим, что правильнее будет, для исключения субъективного взгляда отдельного специалиста, чтобы это решение принимала комиссия – такие на сегодняшний день функционируют в каждой поликлинике в Чувашии и заседают два раза в неделю. Систему мы организовали, наладили, протестировали, она готова к запуску в любой момент.– По каким критериям комиссия будет принимать решение о включении человека в регистр и генерации QR-кода?– Здесь, к сожалению, на сегодняшний день нет единого мнения. Вернее, есть мнения отдельных специалистов, но нет единого мнения, которое было бы утверждено, скажем, иммунологической комиссией Минздрава РФ – именно она уполномочена утвердить эти критерии. Но ввиду того, что данная работа взята в повестку правительства РФ, мы ожидаем эти критерии.– То есть сейчас вы ждете рекомендации федерального центра, правильно?– Да.– А у вас есть какое-то примерное понимание, какой уровень антител и по какой шкале может считаться достаточным?– Могу только ссылаться на мнение специалистов. Очень важно, чтобы это мнение было закреплено уполномоченной комиссией. Без этого решения, на наш взгляд, сложно говорить, какой уровень антител можно считать достаточным.Есть и второй важный вопрос – кто будет за это платить? Естественно, первоначально мы считали, что человек, который желает получить QR-код, должен сам заплатить за этот анализ, так как он не входит в перечень услуг, которые оплачиваются обязательным медицинским страхованием. Но я думаю, что, если такое решение будет принято на федеральном уровне, вполне возможно, что и источник финансирования будет определен, чтобы для человека это было бесплатно.В целом, мы готовы, более того, мы даже предложили наш регион рассмотреть в качестве пилотного, чтобы эту схему отработать. Но пока мы находимся в режиме ожидания, ждем ответ от Минздрава и Роспотребнадзора Российской Федерации.– С подобной инициативой – выдавать QR-коды неофициально переболевшим – выступали и власти Санкт-Петербурга, вы не обсуждали с коллегами этот вопрос?– Нет, не обсуждали. Но эта инициатива вполне логична, вопрос актуален для каждого региона. Мы сталкивались с многочисленными вопросами населения и, очевидно, находимся в поиске вариантов решения данного вопроса.– После того, как вы заявили о возможности выдавать QR-коды переболевшим неофициально, вы не видели какого-то спада темпов вакцинации? Нет ли у вас опасений, что люди отложат вакцинацию, потому что они когда-то чем-то переболели и рассчитывают, что у них есть антитела?– Нет, таких опасений нет. На сегодняшний день мы видим, что людей, которые идут на ревакцинацию, гораздо больше. И в целом отношение к вакцине пусть медленно, но разворачивается в сторону принятия и понимания, что это самый универсальный инструмент защиты. Сейчас темпы ревакцинации растут, может быть, даже быстрее, чем темпы первичной вакцинации.– А есть какая-то специфика вакцинации в столице республики и в малых городах? Нет ли в малых городах, например, антипрививочных настроений?– Антипрививочные настроения есть, от них никуда не денешься. Но в целом, есть такое выражение, как средняя температура по больнице. Естественно, в разных муниципалитетах дела с вакцинацией обстоят по-разному. Есть лидеры – город Канаш, Комсомольский район, Батыревский район, там доля вакцинированных уже около 80% при средней по республике – 66%. Есть один муниципалитет, где доля ниже 54%. Радует, что город Чебоксары находится на среднереспубликанском уровне. Здесь проживает больше всего людей, здесь наиболее развита сфера услуг – а люди, имеющие QR-коды, являются потребителями сферы услуг. Важно, чтобы наш бизнес мог оказывать услуги и тем самым оставаться на плаву. Органы власти нацелены на то, чтобы перенастроить антипрививочные настроения. И наши врачи по примеру врачей из Москвы и других регионов тоже пригласили антипрививочников посетить "красные зоны".– Это была отдельная инициатива или они подписали то письмо?– Это отдельная инициатива. Я думаю, что у тех, кто посетил бы "красные зоны", конечно, настроение бы поменялось. Ко мне лично в социальные сети все больше и больше приходит обращений такого характера – когда люди переживают болезнь близких, когда они сталкиваются с реальной сложностью, они совершенно по-другому начинают смотреть и на вакцину, и на ограничения. Даже ярые критики вдруг начинают писать слова поддержки, призывают вводить жесткие ограничения и обеспечивать вакцинацию. Поэтому я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету.– Кто-то из антипрививочников откликнулся на приглашение посетить "красную зону"?– Нет.– Но приглашение в силе?– Конечно, оно в силе. Мы готовы в любое время организовать посещение любой "красной зоны". Слава богу, пока мы идем по пути стабилизации, за последний месяц коечного фонда для больных коронавирусом стало почти в два раза меньше относительно пикового значения.– Можно сказать, что четвертая волна идет на спад?– Она идет на спад, но пока мы находимся на достаточно высоких цифрах. Количество заболевших в день у нас на уровне 140-145, а во вторую и первую волны мы больше 80 не поднимались.Конечно, заболевших много, но сейчас уже и лекарства появляются новые, и протоколы постоянно совершенствуются. Мы научились бороться с этой болезнью, и понятно, что чем дальше, тем будет проще. К тому же вакцинированных уже достаточно много, а они, как правило, в больницы не попадают. В реанимациях их нет, в стационаре их примерно 2%. Они в основном лечатся амбулаторно и легко все переносят.– Группа жителей подавала коллективный иск в Верховный суд республики об оспаривании вашего указа об ограничениях для непривитых. Как вы восприняли это? Не хотели встретиться с ними и поговорить, объяснить, почему было принято такое решение?– Я нормально это воспринял. Это люди, которые традиционно пытаются взять какую-то тему и на этой теме попиариться, если можно так сказать, привлечь к себе внимание. Это их право, они имеют право определенным образом выразить свое мнение и, соответственно, подать такой иск. Но я думаю, что не совсем здорово таким образом поступать, потому что они ради того, чтобы привлечь к себе внимание, вводят в заблуждение большое количество людей, причем не являясь специалистами в этой области. Хотя встретиться я всегда готов с кем угодно.– Они к вам не просились на встречу?– Нет, не просились. Но встречаться надо для того, чтобы предметно обсудить какую-то тему и найти решение. А у этих людей нет такого желания. Но при этом я всегда открыт, всегда обсуждаю любую тему, если она важна для людей. И конечно же, готов разговаривать всегда детально и подробно в любом обществе.– Давайте от коронавируса перейдем к экономике. Как идет строительство трассы М-12? В какие сроки должен быть построен участок, который пойдет по территории Чувашии?– Все будет к 2024 году. Открывать по отдельным участкам смысла нет, надо открывать от точки до точки.– Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что строительство М-12 подорожало на 12-14 миллиардов рублей из-за роста цен на металл. Вы как-то ощутили рост цен? По линии региона выросли какие-то затраты?– Мы не являемся заказчиками, поэтому, естественно, затраты, связанные с дорогой, мы не ощущаем. Но строительство дороги оказывает влияние на наш рынок труда – достаточно много людей сегодня заняты на строительстве М-12, работники отрасли востребованы, у них растут зарплаты. Я убежден, что после завершения строительства уровень квалификации людей и технологическая оснащенность наших предприятий тоже повысятся.– Вы ранее предлагали использовать национальную кухню в придорожных кафе. Обсуждали ли уже эту идею с чувашскими рестораторами, они поддержали?– Обсуждаем, но пока еще рано. Дорогу планируется открыть только в 2024 году, а мы сейчас входим в 2022-й. Думаю, что предметно обсуждать будем в конце следующего года. Я считаю, что это хорошая и правильная идея, мы окажем пусть небольшую, но действенную помощь бизнесу на той территории, где пройдет дорога. И второе – мы покажем разнообразие и богатство нашей страны. Поэтому мы готовы этим заняться и с удовольствием реализуем, если нас поддержат коллеги из ГК "Автодор".– А какое национальное чувашское блюдо вы рекомендовали бы попробовать всем?– Я бы рекомендовал обязательно попробовать ширтан, это мясной продукт, чакат, это творожный продукт, и шурпе – это суп. Это самые яркие блюда, которые свойственны нашей национальной кухне.– Чувашия присоединилась к нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Что именно планируется сделать в регионе, чтобы у него появился узнаваемый туристический образ? Зачем туристам, например, ехать в Чувашию на Новый год?– Мы разработали большой проект "Межрегиональный брендовый маршрут "Рунический путь", презентовали его вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Чернышенко. В ближайшие два года мы предложим так называемое малое кольцо – тур по Чувашии, который основан на отдельных аспектах рунической письменности. Для этого мы должны создать 11 объектов в Чувашии, маршрут, соответственно, отработать все аспекты этого продукта. А далее планируем объединить усилия с регионами, которые имеют аналогичное руническое наследие, на наш взгляд, их в итоге может быть не менее 15. Это будет так называемое большое кольцо. Думаю, это будет интересно как жителям России, так и иностранцам.В этом году при поддержке правительства РФ мы получили три пассажирских судна на подводных крыльях "Валдай 45Р". Уже в следующем году планируем запустить пассажирские перевозки по Волге между Чебоксарами и Казанью. Хотим, чтобы они останавливались и в малых городах – у нас это Мариинский Посад и Козловка, а в Татарстане это могут быть Свияжск и Зеленодольск.– Где в Чувашии вы рекомендовали бы встретить Новый год?– Дома. Мы все очень устали от борьбы с коронавирусом, но мне кажется, дома – это самое правильное.– Какой статус по инфраструктурным кредитам, которые получит регион? Еще в сентябре появилась информация, что ряд регионов, в том числе Чувашия, остались недовольны отведенным финансированием. Позже вы объяснили, что о недовольстве речь не идет, и оспаривать лимиты вы не планируете. Были ли у вас проекты, которые не прошли экспертизу? И планируете ли доработать их и попробовать получить финансирование иным способом?– Из выделенных на эти цели средств на Чувашию был установлен лимит – 3,7 миллиарда рублей. Конечно, мы понимали, что больше никто никому не даст, и, естественно, представили ровно столько проектов, чтобы получить эти деньги. Нам важно было, чтобы эти проекты прошли экспертизу, и это удалось, нам подтвердили реализацию всех проектов. При этом, конечно же, мы приготовились на большее и, как и все другие регионы, подали еще проектов на 1,9 миллиарда рублей, они сейчас в портфеле у Минстроя. Еще четыре миллиарда рублей – это бюджетные кредиты, которые реструктуризировали в соответствии с решением президента, они тоже будут направлены на инфраструктуру. В целом, по различным направлениям за три года в Чувашию придет примерно 13 миллиардов рублей.У нас есть достаточное количество проектов по другим направлениям, прежде всего по коммунальному хозяйству, которое, как и по всей России, достаточно изношено, особенно в малых городах – Алатыре, Шумерле, Козловке, Мариинском Посаде, Цивильске, Канаше. На потребности этих городов нам нужно еще примерно 7-8 миллиардов рублей. Если говорить об этих цифрах, то, конечно, тех денег, которые выделены, не хватит. Но даже если нам сегодня дадут столько денег, сколько нужно для решения всех вопросов, мы не сможем реализовать все одномоментно, нужно расписывать это по годам с точки зрения наших возможностей. Поэтому я считаю, что все, что на сегодняшний день запущено, это здорово, и уверен, что если мы удачно будем справляться, то у нас будут возможности существенно увеличить средства по всем направлениям.– Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в Чувашии с отставанием ведется работа по ликвидации свалок в границах городов. В чем причина отставания? О каких свалках речь, и что делается, чтобы ускорить работы? Обсуждали ли вы ситуацию с вице-премьером, нашли ли понимание?– Она права, надо исправлять ситуацию, и ровно на это направлены усилия. Причины традиционные – некачественная проектно-сметная документация, необъективные изыскания на начальном этапе и, соответственно, масса недостатков, которые не позволяют реализовать работы качественно. Поэтому на объекте некоторое время назад была объявлена чрезвычайная ситуация, чтобы было основание для выделения дополнительных средств. Есть понимание, что в течение этого года мы целевых показателей достигнем.– Чувашия – в списке регионов, где в этом году были случаи смертей от употребления метанолосодержащей жидкости. Вы поддерживаете предложение МВД о госрегулировании оборота метанола? Поможет ли эта мера?– Конечно. Я полностью поддерживаю, здесь надо действовать более решительно и более динамично.– Летом в Чувашии вводили режим ЧС из-за засухи и гибели посевов. Как эта ситуация отразилась на снабжении республики продовольствием, есть ли дефицит, выросли ли цены на продукты?– Да, несомненно, есть последствия. Очень надеюсь, что эти последствия будут кратковременными. Насколько это в долгосрочной перспективе повлияет, будет видно весной. Но сейчас, естественно, видим очень сильное давление на цены. И чтобы не допустить повышения цен, прежде всего на хлебобулочные изделия, мы приняли два очень важных решения. У нас есть ГУП "Чувашхлебопродукт", мы субсидируем его, чтобы он закупал зерновые у чувашских производителей по тем ценам, которые им выгодны и удобны. Второе – мы создали для хлебопекарных предприятий такие условия, чтобы они отпускали хлеб торговым сетям, не повышая цен, и, соответственно, договорились, что магазины тоже держат цену на хлеб – естественно, не на весь, а на определенный ассортимент.Для сдерживания цен на молочную продукцию продолжаются выплаты субсидий на содержание коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Хозяйствам субсидируются расходы на корма, субсидируются закупки оборудования для глубокой переработки молока. Акцентируем внимание на наращивании объемов производства, поддерживая развитие племенного животноводства, новых технологий воспроизводства стада.Многое делается для поддержки производства зерновых культур, овощей открытого и закрытого грунта. Такая комплексная работа призвана решить вопросы обеспечения продовольственной безопасности.– Олег Алексеевич, вы рассказывали, что ходите лично по магазинам…– Да.– А к вам жители подходят?– Постоянно.– Что они просят?– По-разному. Очень часто хотят сфотографироваться, пытаются на ходу решить какие-то вопросы.– А какие у них вопросы в основном?– Вы знаете, очень разные. Начиная от строительства школ в отдельных микрорайонах и заканчивая желанием получить какую-нибудь государственную награду либо самому, либо какому-нибудь родственнику.– На цены на продукты не жалуются вам?– А вот такие жалобы ни разу не слышал. Наверное, понимают, что я на цены в магазинах мало влияю.– Какой статус по созданию особой экономической зоны в Новочебоксарске? Еще летом был подписан ряд соглашений с будущими резидентами, ведется ли уже какая-то конкретная работа?– Статус следующий. Мы ровно на этой неделе планируем представить окончательный перечень документов для выхода на рабочую группу под руководством Юрия Петровича Трутнева.– Трутнев не раз критиковал неэффективные ТОР и ОЭЗ. Вы докажете ему, что создание ОЭЗ в Новочебоксарске эффективно?– В нашем случае Юрий Петрович уже один раз рассматривал заявку, но тогда мы выходили с предложением о создании территории опережающего социально-экономического развития. И Юрий Петрович нам порекомендовал сформировать заявку на особую экономическую зону. Мы очень серьезно поработали, у нас сейчас пять инвесторов, которые уже подписали соглашения. Один из них – "Био Планета", это производство полиамида, то есть биоразлагаемого пластика.Вообще, мы вынашиваем идею сделать из ПАО "Химпром" в Новочебоксарске "зеленое" предприятие. Сейчас на его территории уже работает производство солнечных батарей, есть несколько производств гипохлорита кальция, завершается создание производства перекиси водорода, все это новое и безвредно для экологии. "Химпром" – это не вредное, а наоборот, "зеленое" предприятие.По ОЭЗ у нас достаточно хорошие аргументы, коэффициент бюджетных и частных средств уже на входе у нас 15. Мы абсолютно уверены, что очень хорошо подготовлены.– Вы занимаетесь популяризацией чувашского языка, даже ведете эфиры в Instagram на чувашском. Почему вы прилагаете столько усилий? Есть опасения, что язык начнет исчезать?– Я чуваш и, конечно же, мне искренне хочется, чтобы чувашский язык, чувашская культура жили и развивались. Для этого, на мой взгляд, и органы власти, и каждый человек, живущий в Чувашии, должны делать все, что от него зависит, прежде всего – использовать язык и оформлять свою среду обитания, основываясь на наших традициях. Тогда язык будет жить, культура будет жить, и все это будет привлекать туристов.Несомненно, есть тенденция на уменьшение использования чувашского языка. Есть такое мнение, особенно у детей, – зачем мне чувашский язык, если я не буду использовать его в карьере. Поэтому нашу задачу я вижу не в том, чтобы учить грамматике, а в том, чтобы показывать красоту, особенности языка, а самое главное – показывать, что только через язык можно погрузиться в особенности национальной культуры. Нам очень важно заниматься сохранением и развитием языка, и я лично этим занимаюсь, свободно говорю на чувашском и очень рад тому, что у нас выпускаются книги, есть радио, телевидение и газета на чувашском. Честно говоря, мне очень часто гости республики говорят, что слышат на улице чувашский язык, это радует.– Вы одним из первых среди глав регионов заявили об участии в проекте "Елка желаний" в этом году, намерены исполнить мечту четырехлетнего мальчика об игрушечной железной дороге. А еще какие-то желания от детей поступали к вам?– Пока не поступали, но я думаю, что обязательно поступят, и я с удовольствием исполню еще чью-нибудь мечту и порадую детей. Это важно, чтобы как можно больше людей почувствовали праздник и положительные эмоции.– А если бы у вас была такая возможность, какое желание и кому вы бы загадали?– У меня желание, ввиду того, что нас всех просто замучила эта зараза коронавирусная, только одно – чтобы она ушла и все это закончилось.

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https://ria.ru/20211207/obschepit-1762611983.html

https://ria.ru/20211020/ekologiya-1755420004.html

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757402913.html

https://ria.ru/20211118/vrachi-1759653866.html

цивильск

чувашская республика (чувашия)

россия

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цивильск, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), виктория абрамченко, олег николаев (политик), россия