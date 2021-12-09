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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211209/lenoblast-1762931669.html
Ленобласть стала лучшей в ESG-рейтинге российских регионов
Ленобласть стала лучшей в ESG-рейтинге российских регионов - РИА Новости, 09.12.2021
Ленобласть стала лучшей в ESG-рейтинге российских регионов
Ленинградская область заняла первое место в ежегодном Environmental, Social and Governance-рейтинге агенства RAEX по итогам 2021 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:04
2021-12-09T14:04
ленинградская область
александр дрозденко
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое место в ежегодном Environmental, Social and Governance-рейтинге агенства RAEX по итогам 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.По его словам, ESG рейтинг — экспертное мнение Агентства в отношении подверженности компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпоративного управления, на основе оценки качества соблюдения соответствующих практик и их соответствия базовым международным и российским ориентирам, стандартам и лучшим практикам в области устойчивого развития. Ленинградская область возглавила интегральный рейтинг, поднявшись с восьмого на первое место."Эксперты дали высокую комплексную оценку применения принципов устойчивого развития, но, безусловно, нам есть еще над чем работать по всем трем направлениям. Мы продолжаем совершенствовать работу с бизнесом, внедряем проект "Зеленый коридор для инвестора", чтобы прийти к единому стандарту, как на региональном, так и на муниципальном уровне. У нас высокий уровень управления финансами, мы один из регионов с низкой долговой нагрузкой. Большая работа предстоит в части экологии: в следующем году мы планируем принять региональную стратегию низкоуглеродного развития, мы уже закрываем старые мусорные полигоны и переходим на современные технологий переработки отходов с их вторичным использованием", ― прокомментировал результаты рейтинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В текущем году регион занял третье место по качеству управления, в этой оценке учитываются инвестиционная привлекательность и поддержка бизнеса, наличие ключевых инструментов повышения качества госуправления и транспарентности, а также данные Минфина о финансовом положении и качестве управления региональными финансами. Эксперты отмечают, что регионы-лидеры, в числе которых Ленинградская область, отличаются высокими показателями в части прозрачности своей деятельности и построения инвестиционной инфраструктуры."Команда 47 очень серьезно относится к управленческим инновациям. Третье место в рейтинге управления, в первую очередь, связано с тем, что любое решение, влияющее на бизнес, не просто проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, но и корректируется по итогам обсуждения с бизнесом. Так же мы создали самую эффективную систему управления стратегическими проектами", ― отметил, в свою очередь, заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.По социальному критерию область занимает девятую позицию. В этом показателе учитывается уровень доходов населения, динамика численности населения и создание новых рабочих мест, бюджетные расходы на соцполитику, образование, здравоохранение, безопасность.По экологическим рискам Ленинградская область занимает 13 место. Среди показателей, которые учитываются в исследовании, объем выбросов вредных веществ автотранспорта на душу населения и использование природного газа в качестве моторного топлива, выбросы загрязнителей в атмосферу и их обезвреживание, сброс сточных вод и повторное использование воды, образование отходов и их переработка и соотношение вывоза ТКО и их переработки.
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александр дрозденко, жкх
14:04 09.12.2021
 

Ленобласть стала лучшей в ESG-рейтинге российских регионов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Ленинградская область заняла первое место в ежегодном Environmental, Social and Governance-рейтинге агенства RAEX по итогам 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
По его словам, ESG рейтинг — экспертное мнение Агентства в отношении подверженности компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпоративного управления, на основе оценки качества соблюдения соответствующих практик и их соответствия базовым международным и российским ориентирам, стандартам и лучшим практикам в области устойчивого развития. Ленинградская область возглавила интегральный рейтинг, поднявшись с восьмого на первое место.
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"Эксперты дали высокую комплексную оценку применения принципов устойчивого развития, но, безусловно, нам есть еще над чем работать по всем трем направлениям. Мы продолжаем совершенствовать работу с бизнесом, внедряем проект "Зеленый коридор для инвестора", чтобы прийти к единому стандарту, как на региональном, так и на муниципальном уровне. У нас высокий уровень управления финансами, мы один из регионов с низкой долговой нагрузкой. Большая работа предстоит в части экологии: в следующем году мы планируем принять региональную стратегию низкоуглеродного развития, мы уже закрываем старые мусорные полигоны и переходим на современные технологий переработки отходов с их вторичным использованием", ― прокомментировал результаты рейтинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В текущем году регион занял третье место по качеству управления, в этой оценке учитываются инвестиционная привлекательность и поддержка бизнеса, наличие ключевых инструментов повышения качества госуправления и транспарентности, а также данные Минфина о финансовом положении и качестве управления региональными финансами. Эксперты отмечают, что регионы-лидеры, в числе которых Ленинградская область, отличаются высокими показателями в части прозрачности своей деятельности и построения инвестиционной инфраструктуры.
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"Команда 47 очень серьезно относится к управленческим инновациям. Третье место в рейтинге управления, в первую очередь, связано с тем, что любое решение, влияющее на бизнес, не просто проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, но и корректируется по итогам обсуждения с бизнесом. Так же мы создали самую эффективную систему управления стратегическими проектами", ― отметил, в свою очередь, заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По социальному критерию область занимает девятую позицию. В этом показателе учитывается уровень доходов населения, динамика численности населения и создание новых рабочих мест, бюджетные расходы на соцполитику, образование, здравоохранение, безопасность.
По экологическим рискам Ленинградская область занимает 13 место. Среди показателей, которые учитываются в исследовании, объем выбросов вредных веществ автотранспорта на душу населения и использование природного газа в качестве моторного топлива, выбросы загрязнителей в атмосферу и их обезвреживание, сброс сточных вод и повторное использование воды, образование отходов и их переработка и соотношение вывоза ТКО и их переработки.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖКХ
 
 
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