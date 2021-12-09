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КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования - РИА Новости, 09.12.2021
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену электронного дистанционного голосования в России, документ опубликован в базе... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:23
2021-12-09T10:23
политика
москва
геннадий зюганов
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену электронного дистанционного голосования в России, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Авторами законопроекта выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Иван Мельников, а также депутаты Валерий Рашкин (с которого депутаты ГД ранее согласились снять неприкосновенность и в отношении которого возбуждено уголовное дело после убийства лося), Юрий Афонин, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков.Как отметили авторы законопроекта, необходимость внесения изменений возникла в связи с тем, что, по их утверждению, "в ходе выборов в Государственную Думу 17-19 сентября 2021 года выявлены серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании, в связи с чем требуется прекратить действие соответствующих положений федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"."Необходимо закрепить статус лиц, осуществляющих разработку и обслуживание программ дистанционного голосования, и предусмотреть их ответственность, поскольку в существующих нормах УК РФ (статьи 141-142.2) ив КоАП РФ (статьи 5.1-.5.25) она отсутствует", - говорится в документе.Ранее в суд было подано 32 иска КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице на выборах в Госдуму. Пресненский суд Москвы отклонил все иски - от самой партии, ее кандидатов и самовыдвиженцев. Истцы подали апелляционные жалобы, теперь выводы о законности этих решений предстоит сделать Мосгорсуду. Отказ в удовлетворении иска Рашкина и ряда других кандидатов Мосгорсуд уже признал законным.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что электронное голосование в России очень перспективно, но оно не замещает и не подменяет традиционное. Она также отметила, что, изучив все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования, которое применялось на выборах в прошлом и этом году, решили не торопиться с ним, пока возникают хоть какие-то вопросы.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20211208/popravki-1762828601.html
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политика, москва, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, кпрф, россия
10:23 09.12.2021
 
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену электронного дистанционного голосования в России, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Иван Мельников, а также депутаты Валерий Рашкин (с которого депутаты ГД ранее согласились снять неприкосновенность и в отношении которого возбуждено уголовное дело после убийства лося), Юрий Афонин, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков.
"Предлагается до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов, исключить действие соответствующих положений федеральных законов", - следует из пояснительной записки.
Как отметили авторы законопроекта, необходимость внесения изменений возникла в связи с тем, что, по их утверждению, "в ходе выборов в Государственную Думу 17-19 сентября 2021 года выявлены серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании, в связи с чем требуется прекратить действие соответствующих положений федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
"Необходимо закрепить статус лиц, осуществляющих разработку и обслуживание программ дистанционного голосования, и предусмотреть их ответственность, поскольку в существующих нормах УК РФ (статьи 141-142.2) ив КоАП РФ (статьи 5.1-.5.25) она отсутствует", - говорится в документе.
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Ранее в суд было подано 32 иска КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице на выборах в Госдуму. Пресненский суд Москвы отклонил все иски - от самой партии, ее кандидатов и самовыдвиженцев. Истцы подали апелляционные жалобы, теперь выводы о законности этих решений предстоит сделать Мосгорсуду. Отказ в удовлетворении иска Рашкина и ряда других кандидатов Мосгорсуд уже признал законным.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов.
Позднее Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.
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Памфилова назвала электронное голосование очень перспективным
Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что электронное голосование в России очень перспективно, но оно не замещает и не подменяет традиционное. Она также отметила, что, изучив все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования, которое применялось на выборах в прошлом и этом году, решили не торопиться с ним, пока возникают хоть какие-то вопросы.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
ПолитикаМоскваГеннадий ЗюгановАлексей Венедиктов (журналист)Госдума РФКПРФРоссия
 
 
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