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Украинцев научили не обижаться на Россию
Украинский политолог придумал, как не обижаться на Россию и США - РИА Новости, 09.12.2021
Украинцев научили не обижаться на Россию
Украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство, считает политолог Владимир Фесенко. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:12
2021-12-09T16:30
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
джо байден
владимир фесенко
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство, считает политолог Владимир Фесенко."Меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства", — пишет он в статье для "Главреда".По мнению эксперта, после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена медиапространство наполнилось возмущениями жителей страны из-за того, что два лидера обсудили Киев "за спиной".Специалист также добавил, что представители Вашингтона и Киева сами регулярно говорят о других странах.Переговоры между Путиным и Байденом состоялись 7 декабря, беседа проходила онлайн-формате. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент сказал американскому коллеге, что Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, в то время как Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.Накануне Путин вновь подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Популярные на Западе заявления о намерении вторгнуться на Украину российский лидер назвал провокационными.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762741145.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, владимир фесенко, россия
15:12 09.12.2021 (обновлено: 16:30 09.12.2021)
 
Украинский политолог придумал, как не обижаться на Россию и США

Украинский политолог Фесенко: нельзя обижаться на переговоры России и США без Киева

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство, считает политолог Владимир Фесенко.
"Меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства", — пишет он в статье для "Главреда".
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В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от переговоров с Байденом
По мнению эксперта, после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена медиапространство наполнилось возмущениями жителей страны из-за того, что два лидера обсудили Киев "за спиной".

"Обсуждение третьих стран на каких-либо переговорах — это норма, а не что-то особенное", — напомнил украинский политолог.

Специалист также добавил, что представители Вашингтона и Киева сами регулярно говорят о других странах.
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Переговоры между Путиным и Байденом состоялись 7 декабря, беседа проходила онлайн-формате. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент сказал американскому коллеге, что Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, в то время как Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.
Накануне Путин вновь подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Популярные на Западе заявления о намерении вторгнуться на Украину российский лидер назвал провокационными.
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