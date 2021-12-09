https://ria.ru/20211209/fesenko-1762949337.html
Украинцев научили не обижаться на Россию
Украинский политолог придумал, как не обижаться на Россию и США - РИА Новости, 09.12.2021
Украинцев научили не обижаться на Россию
Украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство, считает политолог Владимир Фесенко. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:12
2021-12-09T15:12
2021-12-09T16:30
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
джо байден
владимир фесенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство, считает политолог Владимир Фесенко."Меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства", — пишет он в статье для "Главреда".По мнению эксперта, после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена медиапространство наполнилось возмущениями жителей страны из-за того, что два лидера обсудили Киев "за спиной".Специалист также добавил, что представители Вашингтона и Киева сами регулярно говорят о других странах.Переговоры между Путиным и Байденом состоялись 7 декабря, беседа проходила онлайн-формате. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент сказал американскому коллеге, что Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, в то время как Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.Накануне Путин вновь подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Популярные на Западе заявления о намерении вторгнуться на Украину российский лидер назвал провокационными.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762741145.html
https://ria.ru/20211209/ustupki-1762858881.html
https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, владимир фесенко, россия
15:12 09.12.2021 (обновлено: 16:30 09.12.2021)
Украинский политолог придумал, как не обижаться на Россию и США
Украинский политолог Фесенко: нельзя обижаться на переговоры России и США без Киева