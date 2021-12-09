https://ria.ru/20211209/fesenko-1762949337.html

Украинцев научили не обижаться на Россию

Украинский политолог придумал, как не обижаться на Россию и США - РИА Новости, 09.12.2021

Украинцев научили не обижаться на Россию

Украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство, считает политолог Владимир Фесенко. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:12

2021-12-09T15:12

2021-12-09T16:30

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владимир фесенко

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцам следует перестать рассматривать любое обсуждение страны без участия представителей Киева как предательство, считает политолог Владимир Фесенко."Меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства", — пишет он в статье для "Главреда".По мнению эксперта, после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена медиапространство наполнилось возмущениями жителей страны из-за того, что два лидера обсудили Киев "за спиной".Специалист также добавил, что представители Вашингтона и Киева сами регулярно говорят о других странах.Переговоры между Путиным и Байденом состоялись 7 декабря, беседа проходила онлайн-формате. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент сказал американскому коллеге, что Вашингтон беспокоят российские войска на российской территории, в то время как Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе.Накануне Путин вновь подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Популярные на Западе заявления о намерении вторгнуться на Украину российский лидер назвал провокационными.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762741145.html

https://ria.ru/20211209/ustupki-1762858881.html

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

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