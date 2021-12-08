https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html
Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину - РИА Новости, 08.12.2021
Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, вопрос о том, собирается ли Москва... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:12
2021-12-08T17:12
2021-12-08T19:08
украина
владимир путин
россия
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев - провокационный, заявил президент РФ Владимир Путин."Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника - президента США господина Байдена", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html
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Путин ответил на вопрос о нападении на Украину
Президент РФ Владимир Путин расценил как провокационный вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что РФ - миролюбивое государство.
2021-12-08T17:12
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РИА Новости
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украина, владимир путин, россия, политика, сша, джо байден
17:12 08.12.2021 (обновлено: 19:08 08.12.2021)
Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
Президент Путин назвал вопрос о "нападении" России на Украину провокационным