https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину

Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину - РИА Новости, 08.12.2021

Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину

Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, вопрос о том, собирается ли Москва... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:12

2021-12-08T17:12

2021-12-08T19:08

украина

владимир путин

россия

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сша

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев - провокационный, заявил президент РФ Владимир Путин."Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника - президента США господина Байдена", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

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Путин ответил на вопрос о нападении на Украину Президент РФ Владимир Путин расценил как провокационный вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, заметив, что РФ - миролюбивое государство. 2021-12-08T17:12 true PT1M49S

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украина, владимир путин, россия, политика, сша, джо байден