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Наши соседи начинают новую Северную войну: жертвы неизбежны
Наши соседи начинают новую Северную войну: жертвы неизбежны - РИА Новости, 09.12.2021
Наши соседи начинают новую Северную войну: жертвы неизбежны
На фоне похолодания в Скандинавии и вызванного им дефицита электроэнергии между Швецией и Норвегией неожиданно вспыхнул серьезный энергетический конфликт. Дошло РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:00
2021-12-09T08:11
авторы
норвегия
финляндия
дания
евросоюз
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На фоне похолодания в Скандинавии и вызванного им дефицита электроэнергии между Швецией и Норвегией неожиданно вспыхнул серьезный энергетический конфликт. Дошло до того, что шведы запретили норвежцам использовать шведские электросети для передачи норвежского электричества. Те же в ответ сократили поставки электроэнергии как раз в тот момент, когда Швеция в них больше всего нуждается.Да, минус 43,8 градуса по Цельсию, зафиксированные в Северной Швеции в декабре впервые с 1986 года, являются аномалией. Но вот энергетические склоки в "дружной европейской семье", когда своя рубашка ближе к телу, нынешней энергодефицитной для Европы зимой грозят стать нормой. А что? Никто ведь не обещал, что по пути зеленого энергоперехода его участников будут обеспечивать энергией.Спор между этими двумя странами Скандинавского полуострова возник из-за использования трансграничных линий электропередачи. Вообще-то, такие ЛЭП (а точнее — свободное их использование разными странами) являются важной составляющей в планах Европы по декарбонизации. Предполагается, что они обеспечат свободный доступ потребителей разных стран к зеленой электроэнергии. А заодно и надежное функционирование свободного рынка: электроэнергия по ним должна будет течь на рынки с более высокими ценами — без вмешательства национальных операторов.И кстати, говоря о "дружной европейской семье", в электроэнергетике и планах Европы на рынке электроэнергии Норвегию к ним причислять вполне справедливо, хотя членом Евросоюза она не является. Дело в том, что электроэнергетикой в Европе рулит ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity — Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики), куда входят Норвегия и ряд других стран, не являющихся членами ЕС. Стремится туда войти и Украина.В последние недели и даже месяцы Норвегия начала увеличивать экспорт электроэнергии на наиболее емкие и платежеспособные рынки, на которых к тому же цена рванула вверх, — в Великобританию и Германию. Этому поспособствовала и прокладка новых мощных силовых кабелей на материковую часть Европы и в Британию. Но этот экспорт иногда приводил к перетокам электроэнергии из Швеции в норвежскую сеть. Причем в существенной степени из северной части страны, где как раз установились рекордные морозы. Столкнувшись с такой неприятностью и осознавая изношенность своих старых сетей, шведский оператор Svenska Kraftnät решил просто отключить Норвегию от использования внутренних сетей. К слову, букву европейских законов шведский оператор вроде бы не нарушил, поскольку имел право ручного вмешательства в случае перебоев с поставками электроэнергии.Тем не менее власти Норвегии не вошли в положение соседей, реакция на вмешательство оказалась молниеносной и довольно жесткой. По данным Bloomberg, Норвегия в ответ вдвое сократила поставки электричества в Швецию. Частично пострадали от конфликта и потребители с материка — они недополучили зеленую норвежскую электроэнергию.В результате всего комплекса событий (энергокризиса вообще, похолодания и конфликта с Норвегией) на этой неделе цены на электроэнергию в Швеции выросли до новых рекордных уровней. Например, в понедельник с 16 до 17 часов по местному времени рыночная цена за киловатт-час электроэнергии в южных и центральных районах страны достигла 6,49 кроны (43 рубля — и это на рынке, а не у бытовых потребителей). Что в полтора раза выше прошлого рекорда в 4,34 кроны, который был зафиксирован буквально на прошлой неделе. Что особенно показательно, это в 27-28 раз выше цены электроэнергии на шведском рынке в те же дни прошлого года. Тут следует заметить, что цены на электроэнергию на норвежском и шведском рынках традиционно являются самыми низкими во всей Европе. В частности, из-за того, что существенная доля электричества в Скандинавии вырабатывается из возобновляемых источников: ГЭС в Норвегии дают до 94% выработки, в Швеции — более 50%, плюс еще треть — пока еще не выведенные из эксплуатации пять АЭС. Норвегия к тому же является довольно крупным нетто-экспортером электроэнергии: только за ноябрь она экспортировала два гигаватт-часа.Дальше — больше. Швеция была вынуждена перекрыть экспорт электроэнергии в Финляндию и Данию, зависимых от него. Последние стали выступать с инициативами на корню исключить возможность ручного вмешательства национальных операторов и прекращения поставок. Тем самым косвенно поддержав Норвегию. В Швеции отбиваются утверждениями о том, что ограничения не имеют отношения к политике, а введены по причине отсутствия выбора. Причем анонсируют ограничения вплоть до того времени, когда шведские электросети не будут модернизированы. А это произойдет никак не ранее 2030 года.Одержимые зеленым переходом шведы, десяток лет назад планировавшие полностью отказаться от углеводородов к 2020 году, вынуждены были даже запустить мазутные энергоблоки ТЭС в Карлсхамне. "Если нам понадобится больше электроэнергии, то придется рассчитывать только на импорт из других стран. А если это будет для нас недоступно, то нам придется отключать внутренних потребителей как раз тогда, когда станет совсем холодно", — пожаловался Эрик Эк, руководитель стратегического управления Svenska Kraftnät.Заметим, что все это веселье происходит в странах, энергетика которых почти не зависит от дорогого нынче угля и опять бьющего ценовые рекорды газа. В странах, наиболее благополучных среди европейских с точки зрения энергообеспеченности вообще. В странах, которые за всю историю лишь раз были в состоянии войны между собой — правда, во многом по причине того, что Норвегия много столетий пребывала в унии с Данией, а в 1814 году оказалась в унии как раз со Швецией. Собственно, в момент перехода из подчинения Копенгагену в подчинение Стокгольму и случилась скромная война между Норвегией и Швецией. Тем не менее отсутствие исторических обид для сопредельных стран в Европе дело крайне редкое.Ну и наконец, происходит все это в первую неделю декабря.На этом дивном фоне предсказания европейских экспертов о возможности веерных отключений нынешней зимой в странах Евросоюза приобретают все более реалистичные очертания. А новые энергетические войны между членами "дружной европейской семьи" представляются практически неизбежными.
https://ria.ru/20211206/gaz-1762111060.html
https://ria.ru/20211202/zima-1761722439.html
https://ria.ru/20211208/elektroset-1762717172.html
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авторы, норвегия, финляндия, дания, евросоюз
08:00 09.12.2021 (обновлено: 08:11 09.12.2021)
 

Наши соседи начинают новую Северную войну: жертвы неизбежны

© Depositphotos / FreezeFrames Линия электропередачи в Норвегии
Линия электропередачи в Норвегии - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / FreezeFrames
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На фоне похолодания в Скандинавии и вызванного им дефицита электроэнергии между Швецией и Норвегией неожиданно вспыхнул серьезный энергетический конфликт. Дошло до того, что шведы запретили норвежцам использовать шведские электросети для передачи норвежского электричества. Те же в ответ сократили поставки электроэнергии как раз в тот момент, когда Швеция в них больше всего нуждается.
Да, минус 43,8 градуса по Цельсию, зафиксированные в Северной Швеции в декабре впервые с 1986 года, являются аномалией. Но вот энергетические склоки в "дружной европейской семье", когда своя рубашка ближе к телу, нынешней энергодефицитной для Европы зимой грозят стать нормой. А что? Никто ведь не обещал, что по пути зеленого энергоперехода его участников будут обеспечивать энергией.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 08:00
Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса
Спор между этими двумя странами Скандинавского полуострова возник из-за использования трансграничных линий электропередачи. Вообще-то, такие ЛЭП (а точнее — свободное их использование разными странами) являются важной составляющей в планах Европы по декарбонизации. Предполагается, что они обеспечат свободный доступ потребителей разных стран к зеленой электроэнергии. А заодно и надежное функционирование свободного рынка: электроэнергия по ним должна будет течь на рынки с более высокими ценами — без вмешательства национальных операторов.
И кстати, говоря о "дружной европейской семье", в электроэнергетике и планах Европы на рынке электроэнергии Норвегию к ним причислять вполне справедливо, хотя членом Евросоюза она не является. Дело в том, что электроэнергетикой в Европе рулит ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity — Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики), куда входят Норвегия и ряд других стран, не являющихся членами ЕС. Стремится туда войти и Украина.
В последние недели и даже месяцы Норвегия начала увеличивать экспорт электроэнергии на наиболее емкие и платежеспособные рынки, на которых к тому же цена рванула вверх, — в Великобританию и Германию. Этому поспособствовала и прокладка новых мощных силовых кабелей на материковую часть Европы и в Британию. Но этот экспорт иногда приводил к перетокам электроэнергии из Швеции в норвежскую сеть. Причем в существенной степени из северной части страны, где как раз установились рекордные морозы. Столкнувшись с такой неприятностью и осознавая изношенность своих старых сетей, шведский оператор Svenska Kraftnät решил просто отключить Норвегию от использования внутренних сетей. К слову, букву европейских законов шведский оператор вроде бы не нарушил, поскольку имел право ручного вмешательства в случае перебоев с поставками электроэнергии.
Люди в защитных масках гуляют во время снегопада в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 08:00
Из-за русской зимы в Англии образовалась смертельная дыра
Тем не менее власти Норвегии не вошли в положение соседей, реакция на вмешательство оказалась молниеносной и довольно жесткой. По данным Bloomberg, Норвегия в ответ вдвое сократила поставки электричества в Швецию. Частично пострадали от конфликта и потребители с материка — они недополучили зеленую норвежскую электроэнергию.
В результате всего комплекса событий (энергокризиса вообще, похолодания и конфликта с Норвегией) на этой неделе цены на электроэнергию в Швеции выросли до новых рекордных уровней. Например, в понедельник с 16 до 17 часов по местному времени рыночная цена за киловатт-час электроэнергии в южных и центральных районах страны достигла 6,49 кроны (43 рубля — и это на рынке, а не у бытовых потребителей). Что в полтора раза выше прошлого рекорда в 4,34 кроны, который был зафиксирован буквально на прошлой неделе. Что особенно показательно, это в 27-28 раз выше цены электроэнергии на шведском рынке в те же дни прошлого года. Тут следует заметить, что цены на электроэнергию на норвежском и шведском рынках традиционно являются самыми низкими во всей Европе. В частности, из-за того, что существенная доля электричества в Скандинавии вырабатывается из возобновляемых источников: ГЭС в Норвегии дают до 94% выработки, в Швеции — более 50%, плюс еще треть — пока еще не выведенные из эксплуатации пять АЭС. Норвегия к тому же является довольно крупным нетто-экспортером электроэнергии: только за ноябрь она экспортировала два гигаватт-часа.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 11:45
Электросеть стран Балтии планируют отключить от России к 2025 году
Дальше — больше. Швеция была вынуждена перекрыть экспорт электроэнергии в Финляндию и Данию, зависимых от него. Последние стали выступать с инициативами на корню исключить возможность ручного вмешательства национальных операторов и прекращения поставок. Тем самым косвенно поддержав Норвегию. В Швеции отбиваются утверждениями о том, что ограничения не имеют отношения к политике, а введены по причине отсутствия выбора. Причем анонсируют ограничения вплоть до того времени, когда шведские электросети не будут модернизированы. А это произойдет никак не ранее 2030 года.
Одержимые зеленым переходом шведы, десяток лет назад планировавшие полностью отказаться от углеводородов к 2020 году, вынуждены были даже запустить мазутные энергоблоки ТЭС в Карлсхамне. "Если нам понадобится больше электроэнергии, то придется рассчитывать только на импорт из других стран. А если это будет для нас недоступно, то нам придется отключать внутренних потребителей как раз тогда, когда станет совсем холодно", — пожаловался Эрик Эк, руководитель стратегического управления Svenska Kraftnät.
Линии электропередач в Шейцарии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 08:00
В Европе зимой попробуют жить без электричества
Заметим, что все это веселье происходит в странах, энергетика которых почти не зависит от дорогого нынче угля и опять бьющего ценовые рекорды газа. В странах, наиболее благополучных среди европейских с точки зрения энергообеспеченности вообще. В странах, которые за всю историю лишь раз были в состоянии войны между собой — правда, во многом по причине того, что Норвегия много столетий пребывала в унии с Данией, а в 1814 году оказалась в унии как раз со Швецией. Собственно, в момент перехода из подчинения Копенгагену в подчинение Стокгольму и случилась скромная война между Норвегией и Швецией. Тем не менее отсутствие исторических обид для сопредельных стран в Европе дело крайне редкое.
Ну и наконец, происходит все это в первую неделю декабря.
На этом дивном фоне предсказания европейских экспертов о возможности веерных отключений нынешней зимой в странах Евросоюза приобретают все более реалистичные очертания. А новые энергетические войны между членами "дружной европейской семьи" представляются практически неизбежными.
 
АвторыНорвегияФинляндияДанияЕвросоюз
 
 
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