13:54 08.12.2021 (обновлено: 17:00 08.12.2021)
Цены на газ в Европе превысили 1200 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с октября превысили 1200 долларов за тысячу кубов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые c октября превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, она выросла почти на восемь процентов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена ближайших — январских — контрактов на поставку топлива по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1145 долларов. В первые часы она стабильно росла на полтора-три процента, однако затем резко подскочила и в 13:15 мск достигла 1225,6 доллара, что на 9,4 процента выше расчетной цены накануне — 1120,3 доллара.
По состоянию на 13:32 мск цены растут на 7,6 процента, до 1205 долларов за тысячу кубометров.
На протяжении всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд — 1937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
В ноябре на фоне сообщений о том, что "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше 1100 долларов. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".