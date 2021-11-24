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https://ria.ru/20211124/evropa-1760402639.html
В Европе зимой попробуют жить без электричества
В Европе зимой попробуют жить без электричества - РИА Новости, 24.11.2021
В Европе зимой попробуют жить без электричества
В Европе всерьез заговорили о возможности веерных отключений электроэнергии нынешней зимой, если она выдастся холодной. В частности, об этом заявил директор... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:00
2021-11-24T08:02
экономика
авторы
украина
киев
brent
европа
франция
x5 retail group
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В Европе всерьез заговорили о возможности веерных отключений электроэнергии нынешней зимой, если она выдастся холодной. В частности, об этом заявил директор одной из крупнейших в мире сырьевых компаний-трейдеров Trafigura Джереми Вейр: "Честно говоря, сейчас у нас недостаточно газа. Мы не делаем запасов на зимний период. Поэтому есть реальное опасение, что если у нас будет холодная зима, то в Европе могут произойти отключения электроэнергии".Безусловно, нынешнее поколение европейцев вряд ли даже на теоретическом уровне знакомо с тем, что собой представляют веерные отключения. И, с одной стороны, удивительно, как быстро благополучный, но максимально забюрократизированный Евросоюз докатился до таких перспектив. С другой — слоновьими неуклюжими действиями на энергорынке европейские бюрократы как раз и приближали такой сценарий. Очередной раз доказав, что европейская бюрократия может быть очень эффективной. Другое дело, что эффект от сокращения использования угля, а некоторых странах и атома, наверное, все же планировался не в виде веерных отключений.Все давно привыкли к разговорам о возможных веерных отключениях электроэнергии на Украине. На днях, кстати, об их угрозе заявил мэр Одессы Труханов вслед за более ранним заявлением мэра Киева Кличко. Да и в последний раз они на Украине были не так давно — зимой 2014-2015 годов.В сентябре нынешнего года с веерными отключениями столкнулся Китай, резко сокративший добычу угля в рамках следования идеологии зеленого энергоперехода. Правда, китайские товарищи весьма быстро и нарастили добычу, а равно и импорт, в основном справившись с проблемой к середине ноября.К ноябрю энергокризис с веерными отключениями добрался до Казахстана и ЮАР. Правда, причины тут были иными. В Казахстане — неуемный майнинг криптовалют, а в ЮАР — постепенное обветшание электрогенерации и выведение в аварийный ремонт ее части.Но чтобы нечто подобное могло произойти в Европе — об этом даже мыслей не было еще каких-нибудь пять лет назад.Однако так называемый Третий энергетический пакет ЕС, сокращение по всему миру инвестиций в разведку и добычу углеводородов на фоне зеленой истерии, холодная прошлая зима и жаркое нынешнее лето, подкрепленное еще и длительными штилями в Европе, создали новую реальность с ценами на природный газ, которых не было ранее, и с дефицитом самого газа. А также с очень серьезной зависимостью своей электрогенерации от того же газа.Техническая приостановка сертификации "Северного потока — 2" немецким регулятором на этом фоне вернула цены на газ в Европе к тысяче долларов за тысячу кубометров. Чрезвычайные скачки цен на газ этой осенью создали проблемы для участников рынка, признал упомянутый выше Вейр. "В результате рынок почти не был способен нормально функционировать", — сказал он же. Что касается нефти, то ее дефицит сохраняется, а отсутствие инвестиций в новые проекты означает, что "трехзначная цена", то есть от 100 долларов за баррель, "весьма и весьма вероятна". Нефть Brent торгуется немного выше 81 доллара, хотя в начале года цена была около 50. "Запасы нефти не замещаются. За короткое время мы перешли от 15 лет запасов для разработки к десяти годам", — сказал Вейр.То есть, в общем-то, радужных перспектив для Европы пока никаких. СПГ в основном выкупает Китай и другие страны Юго-Восточной Азии — причем в больших объемах и чуть не по любой цене. Собственные европейские хранилища заполнены менее чем на 73 процента и за месяц сократились почти на пять процентных пунктов. А ведь зима еще даже не началась. Кстати, в прошлом году на те же даты запасы составляли 93 процента.При этом европейцы все же начинают что-то подозревать. "Отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности, чтобы увеличить или хотя бы поддерживать на существующем уровне транзит газа через Украину и Польшу, стал причиной обсуждения, насколько такое решение связано с задержкой ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2". Об этом говорится в последнем отчете Агентства Европейского союза по сотрудничеству регуляторов в области энергетики. То есть прямо о том, что существенного увеличения поставок газа до введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" не будет, в агентстве не заявляют, но некие намеки на понимание этого факта все же дают.Веерные отключения, если до них дойдет дело, не только в изрядной мере поспособствуют развенчанию мифа о благополучной Европе, но и ребром поставят вопрос об эффективности управления этой территорией евробюрократами. Нет сомнений, что в случае чего вся мощь европейской пропаганды обрушится на Россию с обвинениями в отключениях света из-за недопоставок ею газа. Тем не менее и сами отключения, и весьма вероятные ссоры между участниками Евросоюза, когда каждое государство будет принимать решения в интересах своих потребителей (как это уже было в начале пандемии), создадут совсем не благостную картинку. Которую будет сложно скрыть от местного электората даже за потоками обвинений в адрес Москвы.В этой связи стоит еще отметить истерию по поводу возможного военного столкновения России и Украины. Ладно, если бы ее раздували только из Вашингтона, но ведь те же Франция и Германия очень активно включились в процесс. Хотя власти ключевых стран Евросоюза должны были бы задуматься о том, что будет с Европой и европейскими домохозяйствами, если Соединенным Штатам все же удастся натравить Украину на непризнанные республики Донбасса и спровоцировать более или менее масштабную войну. Тогда ведь дело может не ограничиться и веерными отключениями — газа по политическим (санкции) и/или техническим (например, выведение из строя украинской газотранспортной системы) причинам в Европе может оказаться мало даже для обогрева жилья.
https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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экономика, авторы, украина, киев, brent, европа, франция, x5 retail group, газпром, trafigura, северный поток — 2, цены на нефть, россия
08:00 24.11.2021 (обновлено: 08:02 24.11.2021)
 

В Европе зимой попробуют жить без электричества

© AFP 2021 / Fabrice CoffriniЛинии электропередач в Шейцарии
Линии электропередач в Шейцарии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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В Европе всерьез заговорили о возможности веерных отключений электроэнергии нынешней зимой, если она выдастся холодной. В частности, об этом заявил директор одной из крупнейших в мире сырьевых компаний-трейдеров Trafigura Джереми Вейр: "Честно говоря, сейчас у нас недостаточно газа. Мы не делаем запасов на зимний период. Поэтому есть реальное опасение, что если у нас будет холодная зима, то в Европе могут произойти отключения электроэнергии".
Сотрудники коммунальных служб убирают последствий снегопада в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 12:48
Европе предрекли холодную зиму без "Северного потока — 2"
Безусловно, нынешнее поколение европейцев вряд ли даже на теоретическом уровне знакомо с тем, что собой представляют веерные отключения. И, с одной стороны, удивительно, как быстро благополучный, но максимально забюрократизированный Евросоюз докатился до таких перспектив. С другой — слоновьими неуклюжими действиями на энергорынке европейские бюрократы как раз и приближали такой сценарий. Очередной раз доказав, что европейская бюрократия может быть очень эффективной. Другое дело, что эффект от сокращения использования угля, а некоторых странах и атома, наверное, все же планировался не в виде веерных отключений.
Все давно привыкли к разговорам о возможных веерных отключениях электроэнергии на Украине. На днях, кстати, об их угрозе заявил мэр Одессы Труханов вслед за более ранним заявлением мэра Киева Кличко. Да и в последний раз они на Украине были не так давно — зимой 2014-2015 годов.
Сотрудник на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 18:22В мире
В Херсонской области начались веерные отключения электричества
В сентябре нынешнего года с веерными отключениями столкнулся Китай, резко сокративший добычу угля в рамках следования идеологии зеленого энергоперехода. Правда, китайские товарищи весьма быстро и нарастили добычу, а равно и импорт, в основном справившись с проблемой к середине ноября.
К ноябрю энергокризис с веерными отключениями добрался до Казахстана и ЮАР. Правда, причины тут были иными. В Казахстане — неуемный майнинг криптовалют, а в ЮАР — постепенное обветшание электрогенерации и выведение в аварийный ремонт ее части.
Но чтобы нечто подобное могло произойти в Европе — об этом даже мыслей не было еще каких-нибудь пять лет назад.
Однако так называемый Третий энергетический пакет ЕС, сокращение по всему миру инвестиций в разведку и добычу углеводородов на фоне зеленой истерии, холодная прошлая зима и жаркое нынешнее лето, подкрепленное еще и длительными штилями в Европе, создали новую реальность с ценами на природный газ, которых не было ранее, и с дефицитом самого газа. А также с очень серьезной зависимостью своей электрогенерации от того же газа.
Техническая приостановка сертификации "Северного потока — 2" немецким регулятором на этом фоне вернула цены на газ в Европе к тысяче долларов за тысячу кубометров. Чрезвычайные скачки цен на газ этой осенью создали проблемы для участников рынка, признал упомянутый выше Вейр. "В результате рынок почти не был способен нормально функционировать", — сказал он же. Что касается нефти, то ее дефицит сохраняется, а отсутствие инвестиций в новые проекты означает, что "трехзначная цена", то есть от 100 долларов за баррель, "весьма и весьма вероятна". Нефть Brent торгуется немного выше 81 доллара, хотя в начале года цена была около 50. "Запасы нефти не замещаются. За короткое время мы перешли от 15 лет запасов для разработки к десяти годам", — сказал Вейр.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 20:04
Европе предрекли масштабные отключения электричества
То есть, в общем-то, радужных перспектив для Европы пока никаких. СПГ в основном выкупает Китай и другие страны Юго-Восточной Азии — причем в больших объемах и чуть не по любой цене. Собственные европейские хранилища заполнены менее чем на 73 процента и за месяц сократились почти на пять процентных пунктов. А ведь зима еще даже не началась. Кстати, в прошлом году на те же даты запасы составляли 93 процента.
При этом европейцы все же начинают что-то подозревать. "Отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности, чтобы увеличить или хотя бы поддерживать на существующем уровне транзит газа через Украину и Польшу, стал причиной обсуждения, насколько такое решение связано с задержкой ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2". Об этом говорится в последнем отчете Агентства Европейского союза по сотрудничеству регуляторов в области энергетики. То есть прямо о том, что существенного увеличения поставок газа до введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" не будет, в агентстве не заявляют, но некие намеки на понимание этого факта все же дают.
Веерные отключения, если до них дойдет дело, не только в изрядной мере поспособствуют развенчанию мифа о благополучной Европе, но и ребром поставят вопрос об эффективности управления этой территорией евробюрократами. Нет сомнений, что в случае чего вся мощь европейской пропаганды обрушится на Россию с обвинениями в отключениях света из-за недопоставок ею газа. Тем не менее и сами отключения, и весьма вероятные ссоры между участниками Евросоюза, когда каждое государство будет принимать решения в интересах своих потребителей (как это уже было в начале пандемии), создадут совсем не благостную картинку. Которую будет сложно скрыть от местного электората даже за потоками обвинений в адрес Москвы.
Не видят реалий – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 10:34
Цена на газ в Европе достигла 1150 долларов за тысячу кубометров
В этой связи стоит еще отметить истерию по поводу возможного военного столкновения России и Украины. Ладно, если бы ее раздували только из Вашингтона, но ведь те же Франция и Германия очень активно включились в процесс. Хотя власти ключевых стран Евросоюза должны были бы задуматься о том, что будет с Европой и европейскими домохозяйствами, если Соединенным Штатам все же удастся натравить Украину на непризнанные республики Донбасса и спровоцировать более или менее масштабную войну. Тогда ведь дело может не ограничиться и веерными отключениями — газа по политическим (санкции) и/или техническим (например, выведение из строя украинской газотранспортной системы) причинам в Европе может оказаться мало даже для обогрева жилья.
 
ЭкономикаАвторыУкраинаКиевBrentЕвропаФранцияX5 Retail GroupГазпромTrafiguraСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
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