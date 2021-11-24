https://ria.ru/20211124/evropa-1760402639.html

В Европе зимой попробуют жить без электричества

В Европе зимой попробуют жить без электричества - РИА Новости, 24.11.2021

В Европе зимой попробуют жить без электричества

В Европе всерьез заговорили о возможности веерных отключений электроэнергии нынешней зимой, если она выдастся холодной. В частности, об этом заявил директор... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:00

2021-11-24T08:02

экономика

авторы

украина

киев

brent

европа

франция

x5 retail group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760405697_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e59e7b2a8687163bb560528e981e9480.jpg

В Европе всерьез заговорили о возможности веерных отключений электроэнергии нынешней зимой, если она выдастся холодной. В частности, об этом заявил директор одной из крупнейших в мире сырьевых компаний-трейдеров Trafigura Джереми Вейр: "Честно говоря, сейчас у нас недостаточно газа. Мы не делаем запасов на зимний период. Поэтому есть реальное опасение, что если у нас будет холодная зима, то в Европе могут произойти отключения электроэнергии".Безусловно, нынешнее поколение европейцев вряд ли даже на теоретическом уровне знакомо с тем, что собой представляют веерные отключения. И, с одной стороны, удивительно, как быстро благополучный, но максимально забюрократизированный Евросоюз докатился до таких перспектив. С другой — слоновьими неуклюжими действиями на энергорынке европейские бюрократы как раз и приближали такой сценарий. Очередной раз доказав, что европейская бюрократия может быть очень эффективной. Другое дело, что эффект от сокращения использования угля, а некоторых странах и атома, наверное, все же планировался не в виде веерных отключений.Все давно привыкли к разговорам о возможных веерных отключениях электроэнергии на Украине. На днях, кстати, об их угрозе заявил мэр Одессы Труханов вслед за более ранним заявлением мэра Киева Кличко. Да и в последний раз они на Украине были не так давно — зимой 2014-2015 годов.В сентябре нынешнего года с веерными отключениями столкнулся Китай, резко сокративший добычу угля в рамках следования идеологии зеленого энергоперехода. Правда, китайские товарищи весьма быстро и нарастили добычу, а равно и импорт, в основном справившись с проблемой к середине ноября.К ноябрю энергокризис с веерными отключениями добрался до Казахстана и ЮАР. Правда, причины тут были иными. В Казахстане — неуемный майнинг криптовалют, а в ЮАР — постепенное обветшание электрогенерации и выведение в аварийный ремонт ее части.Но чтобы нечто подобное могло произойти в Европе — об этом даже мыслей не было еще каких-нибудь пять лет назад.Однако так называемый Третий энергетический пакет ЕС, сокращение по всему миру инвестиций в разведку и добычу углеводородов на фоне зеленой истерии, холодная прошлая зима и жаркое нынешнее лето, подкрепленное еще и длительными штилями в Европе, создали новую реальность с ценами на природный газ, которых не было ранее, и с дефицитом самого газа. А также с очень серьезной зависимостью своей электрогенерации от того же газа.Техническая приостановка сертификации "Северного потока — 2" немецким регулятором на этом фоне вернула цены на газ в Европе к тысяче долларов за тысячу кубометров. Чрезвычайные скачки цен на газ этой осенью создали проблемы для участников рынка, признал упомянутый выше Вейр. "В результате рынок почти не был способен нормально функционировать", — сказал он же. Что касается нефти, то ее дефицит сохраняется, а отсутствие инвестиций в новые проекты означает, что "трехзначная цена", то есть от 100 долларов за баррель, "весьма и весьма вероятна". Нефть Brent торгуется немного выше 81 доллара, хотя в начале года цена была около 50. "Запасы нефти не замещаются. За короткое время мы перешли от 15 лет запасов для разработки к десяти годам", — сказал Вейр.То есть, в общем-то, радужных перспектив для Европы пока никаких. СПГ в основном выкупает Китай и другие страны Юго-Восточной Азии — причем в больших объемах и чуть не по любой цене. Собственные европейские хранилища заполнены менее чем на 73 процента и за месяц сократились почти на пять процентных пунктов. А ведь зима еще даже не началась. Кстати, в прошлом году на те же даты запасы составляли 93 процента.При этом европейцы все же начинают что-то подозревать. "Отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности, чтобы увеличить или хотя бы поддерживать на существующем уровне транзит газа через Украину и Польшу, стал причиной обсуждения, насколько такое решение связано с задержкой ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2". Об этом говорится в последнем отчете Агентства Европейского союза по сотрудничеству регуляторов в области энергетики. То есть прямо о том, что существенного увеличения поставок газа до введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" не будет, в агентстве не заявляют, но некие намеки на понимание этого факта все же дают.Веерные отключения, если до них дойдет дело, не только в изрядной мере поспособствуют развенчанию мифа о благополучной Европе, но и ребром поставят вопрос об эффективности управления этой территорией евробюрократами. Нет сомнений, что в случае чего вся мощь европейской пропаганды обрушится на Россию с обвинениями в отключениях света из-за недопоставок ею газа. Тем не менее и сами отключения, и весьма вероятные ссоры между участниками Евросоюза, когда каждое государство будет принимать решения в интересах своих потребителей (как это уже было в начале пандемии), создадут совсем не благостную картинку. Которую будет сложно скрыть от местного электората даже за потоками обвинений в адрес Москвы.В этой связи стоит еще отметить истерию по поводу возможного военного столкновения России и Украины. Ладно, если бы ее раздували только из Вашингтона, но ведь те же Франция и Германия очень активно включились в процесс. Хотя власти ключевых стран Евросоюза должны были бы задуматься о том, что будет с Европой и европейскими домохозяйствами, если Соединенным Штатам все же удастся натравить Украину на непризнанные республики Донбасса и спровоцировать более или менее масштабную войну. Тогда ведь дело может не ограничиться и веерными отключениями — газа по политическим (санкции) и/или техническим (например, выведение из строя украинской газотранспортной системы) причинам в Европе может оказаться мало даже для обогрева жилья.

https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/gaz-1760403311.html

https://ria.ru/20211116/elektrichestvo-1759364867.html

https://ria.ru/20211117/gaz-1759409843.html

украина

киев

европа

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

экономика, авторы, украина, киев, brent, европа, франция, x5 retail group, газпром, trafigura, северный поток — 2, цены на нефть, россия