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Дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России, заявила Попова

Дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России, заявила Попова - РИА Новости, 09.12.2021

Дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России, заявила Попова

Вариант коронавируса "дельта" продолжает преобладать в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:57

2021-12-09T09:57

2021-12-09T10:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" продолжает преобладать в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант "дельта", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Ранее сообщалось, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762463736.html

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