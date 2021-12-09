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Дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России, заявила Попова
Дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России, заявила Попова - РИА Новости, 09.12.2021
Дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России, заявила Попова
Вариант коронавируса "дельта" продолжает преобладать в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:57
2021-12-09T09:57
2021-12-09T10:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" продолжает преобладать в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант "дельта", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Ранее сообщалось, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон-штамм COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762463736.html
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09:57 09.12.2021 (обновлено: 10:07 09.12.2021)
Дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: дельта-штамм коронавируса продолжает преобладать в России