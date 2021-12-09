https://ria.ru/20211209/avtomobil-1763021645.html

Воздушный, тепловой, электро: как выбрать предпусковой подогреватель

Предпусковой подогреватель двигателя: какой лучше выбрать для запуска автомобиля

Воздушный, тепловой, электро: как выбрать предпусковой подогреватель

Предпусковой подогреватель нужен, чтобы облегчить запуск двигателя зимой. Какое устройство выбрать, чем отличаются подогреватели для бензинового и дизельного... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:08

2021-12-09T20:08

2021-12-09T20:08

общество

авто

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Предпусковой подогреватель нужен, чтобы облегчить запуск двигателя зимой. Какое устройство выбрать, чем отличаются подогреватели для бензинового и дизельного мотора, как правильно установить самому и когда лучше все-таки обратиться к профессионалам — в материале РИА Новости.Что такое предпусковой подогревательПредпусковой подогреватель — это устройство, повышающее температуру охлаждающей жидкости в двигателе.Сегодня можно купить несколько видов подогревателей, которые отличаются по принципу действия, назначению, производительности и размерам.Кроме того, агрегаты могут быть двух типов: компактные и разнесенные.Устройство и принцип работыУстройство состоит из теплообменника и системы насосов. Управление осуществляется через специальный блок, который принимает информацию от теплоэлемента. Нюансы конструкции подогревателя зависят от его типа. Монтируется прибор под капот автомобиля и подключается к малому контуру системы охлаждения.Когда подогреватель работает, через него проходит охлаждающая жидкость, которая нагревается до 50-60 градусов. После этого открываются клапаны воздухозаборников системы кондиционирования автомобиля и в салон начинает поступать теплый воздух.Зачем нуженПредпусковой подогреватель предназначен для повышения температуры двигателя до рабочей без его запуска. Тем самым исключается так называемое "масляное голодание", когда масло загустевает на морозе и мотор первое время функционирует почти без смазки. Подогреватель не только продлевает жизнь силовому агрегату, но и облегчает жизнь владельцу авто. Кроме того, прибор повышает температуру в салоне, помогает оттаять дворникам и стеклам машины, то есть, по сути, комплексно подготавливает транспортное средство к поездке. Автомобили с двигателями на дизельном топливе особенно нуждаются в дополнительном прогреве, так как при низких температурах солярка становится вязкой и густой.ВидыВ зависимости от принципа работы подогреватели подразделяются на топливные, тепловые и электрические. Они также могут быть автономными и зависимыми.ЭлектрическиеЭлектрические подогреватели относятся к зависимым и устанавливаются в блок цилиндров, получая питание от электросети в 220 вольт. Устройство состоит из модуля управления с таймером, тэна, элемента для подзарядки аккумулятора и вентилятора, направляющего теплый воздух в салон. Тэн в виде спирали контактирует с охлаждающей жидкостью, повышая ее температуру до определенных значений. Тосол или антифриз циркулирует естественным путем за счет конвекции.Такой предпусковой подогреватель хорошо использовать в гараже или на оборудованной стоянке, так как ему требуется электрическая сеть. Подогрев обычно оставляют включенным на ночь, как только жидкость достигает оптимальной температуры, таймер выключает тэн. Он снова начинает работать после охлаждения тосола.Плюсы устройства такого типа — в бесшумной работе, отсутствии вредных выбросов, возможности одновременно подзарядить аккумулятор и доступной цене. Минусы — в зависимости от розетки и довольно высоком расходе электроэнергии. Кроме того, на прогрев уходит больше времени, чем с автономными моделями.АвтономныеК автономным относятся жидкостные и воздушные типы подогревателей.Конструктивно устройство состоит из котла и камеры сгорания, радиатора, системы трубок для подачи топлива, насосов для подкачки бензина (солярки) и охлаждающей жидкости, термореле и блока управления.Как только температура антифриза или тосола доходит до 30° С, начинает работать вентилятор печки в салоне, отапливая и его. После 70° С включается режим экономии топлива. Он деактивируется, когда жидкость остывает.Процессом можно управлять через брелок, включая подогреватель дистанционно, или с помощью таймера и термореле. Модели подороже оснащаются специальным модулем для взаимодействия по сотовой связи.Нужно помнить, что агрегат потребляет около полулитра топлива в час и его нельзя использовать в гараже или других закрытых помещениях, так как для работы необходим приток воздуха.ВоздушныеВоздушные подогреватели предназначены скорее для салона авто. Их используют для кабин большого размера, например, грузовых машин, спецтехники, автобусов. Температуру двигателя они повышают незначительно.Состоит такое устройство из камеры сгорания для топливовоздушной смеси, системы подачи топлива и вентилятора для забора воздуха. Устанавливают воздушные подогреватели в салоне, питаются они от аккумулятора авто.ТепловыеНаименее распространенный вариант автономных предпусковых подогревателей.Охлаждающая жидкость в подобном "термосе" способна оставаться теплой в течение 48 часов.Как выбратьВыбор подогревателя зависит от индивидуальных потребностей и бюджета водителя, особенностей эксплуатации автомобиля.По типуНеобходимо учитывать следующие нюансы:"При выборе предпускового подогревателя лучше отдать предпочтение тому виду, который работает на топливе, а не на электричестве", — считает Максим Рязанов.По назначениюЕсли автовладелец живет и ездит в мягком климате, то прогревать мотор дополнительными средствами необязательно. В этом случае больше подойдет воздушный подогреватель салона. Если в регионе суровые зимы, лучше рассмотреть другие варианты, повышающие непосредственно температуру двигателя.По мощностиВыбор мощности устройства напрямую зависит от объема двигателя транспортного средства. Продаются автономные подогреватели с такими параметрами:Мощности электрических подогревателей:По наличию помпыВ зависимости от модели электрические предпусковые подогреватели могут быть укомплектованы насосом — для принудительной циркуляции жидкости. Наличие помпы ускоряет процесс.По температуре срабатыванияТемпература срабатывания терморегулятора на обогревателе обычно составляет 90°С. Термовыключателя — 140°С.По размерамСамые компактные — электрические нагреватели, так как они монтируются вместо заглушки блока цилиндров. Наиболее громоздкие — тепловые.По весуЭлектрические подогреватели за счет своей компактности имеют наименьший вес — обычно не больше килограмма. Масса автономных моделей варьируется от трех килограммов для легкового автомобиля до десяти и более килограммов для грузового транспорта.По производителю"На сегодняшний день в России представлены устройства двух немецких и трех отечественных производителей. Лучше остановить свой выбор на последних, чтобы упростить процесс эксплуатации и ремонта", — уверен Алексей Рузанов.Цены на подогреватели варьируются от чуть менее 2 тысяч рублей (для электрических) до 40 тысяч и более (для жидкостных).Требования при установкеЕсли подогреватель планируется устанавливать самостоятельно, необходимо соблюсти ряд важных требований:Особенности установкиСледует учитывать, что неправильный угол основного блока может привести к скоплению воздуха в теплообменнике. Это часто приводит к перегреву. Циркуляционный насос, у которого неудачно расположен выхлопной контур и патрубок забора воздуха, будет пропускать выхлопные газы в салон авто. Если подогреватель плохо закреплен, топливная магистраль может легко повредиться от вибрации."Конечно, важно устанавливать предпусковой отопитель у официальных дилеров, так как эта операция подразумевает внедрение в систему охлаждения двигателя и должна быть выполнена профессионалами", — согласен Вадим Волков.Советы экспертов"Альтернатива предпусковому отопителю – система автозапуска. Но такое зажигание “в холодную” вредно для автомобиля, особенно если это происходит ежедневно в условиях низких температур. Предпусковой отопитель более бережно относится к двигателю", — отмечает Вадим Волков.

https://ria.ru/20191209/1562133993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия