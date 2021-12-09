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Воздушный, тепловой, электро: как выбрать предпусковой подогреватель
Предпусковой подогреватель двигателя: какой лучше выбрать для запуска автомобиля
Воздушный, тепловой, электро: как выбрать предпусковой подогреватель
Предпусковой подогреватель нужен, чтобы облегчить запуск двигателя зимой. Какое устройство выбрать, чем отличаются подогреватели для бензинового и дизельного... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:08
2021-12-09T20:08
общество
авто
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Предпусковой подогреватель нужен, чтобы облегчить запуск двигателя зимой. Какое устройство выбрать, чем отличаются подогреватели для бензинового и дизельного мотора, как правильно установить самому и когда лучше все-таки обратиться к профессионалам — в материале РИА Новости.Что такое предпусковой подогревательПредпусковой подогреватель — это устройство, повышающее температуру охлаждающей жидкости в двигателе.Сегодня можно купить несколько видов подогревателей, которые отличаются по принципу действия, назначению, производительности и размерам.Кроме того, агрегаты могут быть двух типов: компактные и разнесенные.Устройство и принцип работыУстройство состоит из теплообменника и системы насосов. Управление осуществляется через специальный блок, который принимает информацию от теплоэлемента. Нюансы конструкции подогревателя зависят от его типа. Монтируется прибор под капот автомобиля и подключается к малому контуру системы охлаждения.Когда подогреватель работает, через него проходит охлаждающая жидкость, которая нагревается до 50-60 градусов. После этого открываются клапаны воздухозаборников системы кондиционирования автомобиля и в салон начинает поступать теплый воздух.Зачем нуженПредпусковой подогреватель предназначен для повышения температуры двигателя до рабочей без его запуска. Тем самым исключается так называемое "масляное голодание", когда масло загустевает на морозе и мотор первое время функционирует почти без смазки. Подогреватель не только продлевает жизнь силовому агрегату, но и облегчает жизнь владельцу авто. Кроме того, прибор повышает температуру в салоне, помогает оттаять дворникам и стеклам машины, то есть, по сути, комплексно подготавливает транспортное средство к поездке. Автомобили с двигателями на дизельном топливе особенно нуждаются в дополнительном прогреве, так как при низких температурах солярка становится вязкой и густой.ВидыВ зависимости от принципа работы подогреватели подразделяются на топливные, тепловые и электрические. Они также могут быть автономными и зависимыми.ЭлектрическиеЭлектрические подогреватели относятся к зависимым и устанавливаются в блок цилиндров, получая питание от электросети в 220 вольт. Устройство состоит из модуля управления с таймером, тэна, элемента для подзарядки аккумулятора и вентилятора, направляющего теплый воздух в салон. Тэн в виде спирали контактирует с охлаждающей жидкостью, повышая ее температуру до определенных значений. Тосол или антифриз циркулирует естественным путем за счет конвекции.Такой предпусковой подогреватель хорошо использовать в гараже или на оборудованной стоянке, так как ему требуется электрическая сеть. Подогрев обычно оставляют включенным на ночь, как только жидкость достигает оптимальной температуры, таймер выключает тэн. Он снова начинает работать после охлаждения тосола.Плюсы устройства такого типа — в бесшумной работе, отсутствии вредных выбросов, возможности одновременно подзарядить аккумулятор и доступной цене. Минусы — в зависимости от розетки и довольно высоком расходе электроэнергии. Кроме того, на прогрев уходит больше времени, чем с автономными моделями.АвтономныеК автономным относятся жидкостные и воздушные типы подогревателей.Конструктивно устройство состоит из котла и камеры сгорания, радиатора, системы трубок для подачи топлива, насосов для подкачки бензина (солярки) и охлаждающей жидкости, термореле и блока управления.Как только температура антифриза или тосола доходит до 30° С, начинает работать вентилятор печки в салоне, отапливая и его. После 70° С включается режим экономии топлива. Он деактивируется, когда жидкость остывает.Процессом можно управлять через брелок, включая подогреватель дистанционно, или с помощью таймера и термореле. Модели подороже оснащаются специальным модулем для взаимодействия по сотовой связи.Нужно помнить, что агрегат потребляет около полулитра топлива в час и его нельзя использовать в гараже или других закрытых помещениях, так как для работы необходим приток воздуха.ВоздушныеВоздушные подогреватели предназначены скорее для салона авто. Их используют для кабин большого размера, например, грузовых машин, спецтехники, автобусов. Температуру двигателя они повышают незначительно.Состоит такое устройство из камеры сгорания для топливовоздушной смеси, системы подачи топлива и вентилятора для забора воздуха. Устанавливают воздушные подогреватели в салоне, питаются они от аккумулятора авто.ТепловыеНаименее распространенный вариант автономных предпусковых подогревателей.Охлаждающая жидкость в подобном "термосе" способна оставаться теплой в течение 48 часов.Как выбратьВыбор подогревателя зависит от индивидуальных потребностей и бюджета водителя, особенностей эксплуатации автомобиля.По типуНеобходимо учитывать следующие нюансы:"При выборе предпускового подогревателя лучше отдать предпочтение тому виду, который работает на топливе, а не на электричестве", — считает Максим Рязанов.По назначениюЕсли автовладелец живет и ездит в мягком климате, то прогревать мотор дополнительными средствами необязательно. В этом случае больше подойдет воздушный подогреватель салона. Если в регионе суровые зимы, лучше рассмотреть другие варианты, повышающие непосредственно температуру двигателя.По мощностиВыбор мощности устройства напрямую зависит от объема двигателя транспортного средства. Продаются автономные подогреватели с такими параметрами:Мощности электрических подогревателей:По наличию помпыВ зависимости от модели электрические предпусковые подогреватели могут быть укомплектованы насосом — для принудительной циркуляции жидкости. Наличие помпы ускоряет процесс.По температуре срабатыванияТемпература срабатывания терморегулятора на обогревателе обычно составляет 90°С. Термовыключателя — 140°С.По размерамСамые компактные — электрические нагреватели, так как они монтируются вместо заглушки блока цилиндров. Наиболее громоздкие — тепловые.По весуЭлектрические подогреватели за счет своей компактности имеют наименьший вес — обычно не больше килограмма. Масса автономных моделей варьируется от трех килограммов для легкового автомобиля до десяти и более килограммов для грузового транспорта.По производителю"На сегодняшний день в России представлены устройства двух немецких и трех отечественных производителей. Лучше остановить свой выбор на последних, чтобы упростить процесс эксплуатации и ремонта", — уверен Алексей Рузанов.Цены на подогреватели варьируются от чуть менее 2 тысяч рублей (для электрических) до 40 тысяч и более (для жидкостных).Требования при установкеЕсли подогреватель планируется устанавливать самостоятельно, необходимо соблюсти ряд важных требований:Особенности установкиСледует учитывать, что неправильный угол основного блока может привести к скоплению воздуха в теплообменнике. Это часто приводит к перегреву. Циркуляционный насос, у которого неудачно расположен выхлопной контур и патрубок забора воздуха, будет пропускать выхлопные газы в салон авто. Если подогреватель плохо закреплен, топливная магистраль может легко повредиться от вибрации."Конечно, важно устанавливать предпусковой отопитель у официальных дилеров, так как эта операция подразумевает внедрение в систему охлаждения двигателя и должна быть выполнена профессионалами", — согласен Вадим Волков.Советы экспертов"Альтернатива предпусковому отопителю – система автозапуска. Но такое зажигание “в холодную” вредно для автомобиля, особенно если это происходит ежедневно в условиях низких температур. Предпусковой отопитель более бережно относится к двигателю", — отмечает Вадим Волков.
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общество, авто, россия
20:08 09.12.2021
 

Воздушный, тепловой, электро: как выбрать предпусковой подогреватель

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль в сильный мороз. Предпусковой обогреватель
Автомобиль в сильный мороз. Предпусковой обогреватель - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Предпусковой подогреватель нужен, чтобы облегчить запуск двигателя зимой. Какое устройство выбрать, чем отличаются подогреватели для бензинового и дизельного мотора, как правильно установить самому и когда лучше все-таки обратиться к профессионалам — в материале РИА Новости.

Что такое предпусковой подогреватель

Предпусковой подогреватель — это устройство, повышающее температуру охлаждающей жидкости в двигателе.
"Обычно эта функция не считается обязательной даже в топовых комплектациях авто, чаще устанавливается по желанию владельца. При этом предпусковой подогреватель продлевает срок эффективной работы двигателя, за счет того что автономный котел доводит его до рабочей температуры даже в минусовые значения, исключая “холодный” запуск. Благодаря этому мотор начинает работать уже прогретым, что сокращает его амортизацию, а в салоне становится тепло и комфортно", — объясняет Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto.
Сегодня можно купить несколько видов подогревателей, которые отличаются по принципу действия, назначению, производительности и размерам.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВодитель заводит автомобиль в сильный мороз
Водитель заводит автомобиль в сильный мороз - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Водитель заводит автомобиль в сильный мороз
Кроме того, агрегаты могут быть двух типов: компактные и разнесенные.
"В компактном все необходимые элементы находятся внутри предпускового двигателя, он монтируется единым блоком. Однако такой подогреватель имеет большие размеры, его не очень удобно устанавливать, так как у всех автомобилей двигатель располагается по-разному (продольно или поперечно), и места может быть не так много. "Разнесенка" – наиболее распространенный тип, в таком случае помпа вынесена отдельно, это гораздо удобнее при монтаже", — добавляет Вадим Волков, руководитель проекта по дополнительному оборудованию "Авилон Мерседес-Бенц".

Устройство и принцип работы

Устройство состоит из теплообменника и системы насосов. Управление осуществляется через специальный блок, который принимает информацию от теплоэлемента. Нюансы конструкции подогревателя зависят от его типа. Монтируется прибор под капот автомобиля и подключается к малому контуру системы охлаждения.
Когда подогреватель работает, через него проходит охлаждающая жидкость, которая нагревается до 50-60 градусов. После этого открываются клапаны воздухозаборников системы кондиционирования автомобиля и в салон начинает поступать теплый воздух.
"Предпусковые подогреватели бывают нескольких видов, в зависимости от этого отличаются схемы установки, — добавляет Вадим Волков. — В одном случае система греет двигатель, что наиболее актуально в условиях Крайнего Севера, при очень низких температурах. Во втором случае тепло от прогрева охлаждающей жидкости поступает в салон. Оттаивают все стекла (сейчас по европротоколу безопасности важно, чтобы лобовое и боковые стекла не были замерзшими или запотевшими). Эти системы могут устанавливать на заводе-изготовителе или у автодилеров. В таком случае водителю перед поездкой достаточно включить дворники и стряхнуть снег, рабочая температура двигателя будет достаточно высокая".

Зачем нужен

CC BY-SA 3.0 / Superbass / Машина, подключенная к электрическому предпусковому подогревателю
Машина, подключенная к электрическому предпусковому подогревателю - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Superbass /
Машина, подключенная к электрическому предпусковому подогревателю
Предпусковой подогреватель предназначен для повышения температуры двигателя до рабочей без его запуска. Тем самым исключается так называемое "масляное голодание", когда масло загустевает на морозе и мотор первое время функционирует почти без смазки. Подогреватель не только продлевает жизнь силовому агрегату, но и облегчает жизнь владельцу авто. Кроме того, прибор повышает температуру в салоне, помогает оттаять дворникам и стеклам машины, то есть, по сути, комплексно подготавливает транспортное средство к поездке. Автомобили с двигателями на дизельном топливе особенно нуждаются в дополнительном прогреве, так как при низких температурах солярка становится вязкой и густой.

Виды

В зависимости от принципа работы подогреватели подразделяются на топливные, тепловые и электрические. Они также могут быть автономными и зависимыми.
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Электрические

Электрические подогреватели относятся к зависимым и устанавливаются в блок цилиндров, получая питание от электросети в 220 вольт. Устройство состоит из модуля управления с таймером, тэна, элемента для подзарядки аккумулятора и вентилятора, направляющего теплый воздух в салон. Тэн в виде спирали контактирует с охлаждающей жидкостью, повышая ее температуру до определенных значений. Тосол или антифриз циркулирует естественным путем за счет конвекции.
"Сама система может быть модульной. В этом случае под капотом находится нагревательный элемент, остальные модули разнесены более-менее произвольно. Устройство электрического отопителя до предела простое — это своего рода кипятильник, который опущен внутрь блока цилиндров, где он нагревает антифриз", — объясняет Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Такой предпусковой подогреватель хорошо использовать в гараже или на оборудованной стоянке, так как ему требуется электрическая сеть. Подогрев обычно оставляют включенным на ночь, как только жидкость достигает оптимальной температуры, таймер выключает тэн. Он снова начинает работать после охлаждения тосола.
CC BY-SA 4.0 / Andshel / Электрические предпусковые подогреватели двигателя "Предпусковой подогреватель"
Электрические предпусковые подогреватели двигателя Предпусковой подогреватель - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Andshel /
Электрические предпусковые подогреватели двигателя "Предпусковой подогреватель"
Плюсы устройства такого типа — в бесшумной работе, отсутствии вредных выбросов, возможности одновременно подзарядить аккумулятор и доступной цене. Минусы — в зависимости от розетки и довольно высоком расходе электроэнергии. Кроме того, на прогрев уходит больше времени, чем с автономными моделями.

Автономные

К автономным относятся жидкостные и воздушные типы подогревателей.
"Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя функционирует независимо от мотора. По сути это печка, работающая на бензине или солярке. Насос качает горючее из бака в камеру сгорания, где образуется топливовоздушная смесь. Электрика подключена к аккумуляторной батарее машины. Отопитель греет жидкость из системы охлаждения автомобиля, прокачивая антифриз через свой обменник. Тепло передается двигателю и радиатору штатной печки", — объясняет Алексей Рузанов.
Конструктивно устройство состоит из котла и камеры сгорания, радиатора, системы трубок для подачи топлива, насосов для подкачки бензина (солярки) и охлаждающей жидкости, термореле и блока управления.
Как только температура антифриза или тосола доходит до 30° С, начинает работать вентилятор печки в салоне, отапливая и его. После 70° С включается режим экономии топлива. Он деактивируется, когда жидкость остывает.
Процессом можно управлять через брелок, включая подогреватель дистанционно, или с помощью таймера и термореле. Модели подороже оснащаются специальным модулем для взаимодействия по сотовой связи.
Нужно помнить, что агрегат потребляет около полулитра топлива в час и его нельзя использовать в гараже или других закрытых помещениях, так как для работы необходим приток воздуха.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка расчищает автомобиль от снега во время снегопада в Новосибирске
Девушка расчищает автомобиль от снега во время снегопада в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка расчищает автомобиль от снега во время снегопада в Новосибирске

Воздушные

Воздушные подогреватели предназначены скорее для салона авто. Их используют для кабин большого размера, например, грузовых машин, спецтехники, автобусов. Температуру двигателя они повышают незначительно.
Состоит такое устройство из камеры сгорания для топливовоздушной смеси, системы подачи топлива и вентилятора для забора воздуха. Устанавливают воздушные подогреватели в салоне, питаются они от аккумулятора авто.

Тепловые

Наименее распространенный вариант автономных предпусковых подогревателей.
"Довольно интересный тип устройств. Идея состоит в том, чтобы запасти тепло, вырабатываемое автомобилем, и использовать его в дальнейшем для подогрева. Фактически прибор представляет собой большой термос, в котором находится жидкость того же объема, что и в системе охлаждения, — рассказывает Алексей Рузанов. — Перед пуском отдельный насос меняет холодный и горячий антифриз местами. Из термоса за 10–15 секунд жидкость подается в систему охлаждения, и мотор быстро согревается. Главное в эксплуатации подобных устройств — регулярность поездок. Но при сильных морозах, скажем, в Сибири, такое устройство будет неэффективным".
Охлаждающая жидкость в подобном "термосе" способна оставаться теплой в течение 48 часов.

Как выбрать

Выбор подогревателя зависит от индивидуальных потребностей и бюджета водителя, особенностей эксплуатации автомобиля.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМороз в Новосибирске
Мороз в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Мороз в Новосибирске

По типу

Необходимо учитывать следующие нюансы:
  • электрический подогреватель полностью зависит от наличия розетки, но это самый бюджетный вариант;
  • топливные дорого стоят, и монтаж нужно доверить специалисту, чтобы избежать проблем с работой системы;
  • тепловые занимают много места и разряжают аккумулятор;
  • воздушные больше нагревают салон.
"При выборе предпускового подогревателя лучше отдать предпочтение тому виду, который работает на топливе, а не на электричестве", — считает Максим Рязанов.
"Если же вы хотите обойтись малыми средствами, а рядом с машиной всегда есть розетка, то можно выбрать отечественные или импортные электроподогреватели", — добавляет Алексей Рузанов.

По назначению

Если автовладелец живет и ездит в мягком климате, то прогревать мотор дополнительными средствами необязательно. В этом случае больше подойдет воздушный подогреватель салона. Если в регионе суровые зимы, лучше рассмотреть другие варианты, повышающие непосредственно температуру двигателя.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль покрылся инеем
Автомобиль покрылся инеем - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобиль покрылся инеем

По мощности

Выбор мощности устройства напрямую зависит от объема двигателя транспортного средства. Продаются автономные подогреватели с такими параметрами:
  • четыре киловатта для автомобилей с объемом двигателя от полутора до трех литров;
  • пять киловатт для двигателей объемом свыше трех литров.
Мощности электрических подогревателей:
  • полтора киловатта для объема до полутора литров;
  • два киловатта для 1,6−5 литров;
  • три киловатта для моторов объемом свыше пяти литров.
"От мощности устройства зависит скорость прогрева автомобиля. Но стоит отметить, что при небольшом объеме двигателя тоже можно установить систему на пять киловатт, в таком случае температура охлаждающей жидкости поднимется быстрее", — уточняет Вадим Волков.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве
Автомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Автомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве

По наличию помпы

В зависимости от модели электрические предпусковые подогреватели могут быть укомплектованы насосом — для принудительной циркуляции жидкости. Наличие помпы ускоряет процесс.

По температуре срабатывания

Температура срабатывания терморегулятора на обогревателе обычно составляет 90°С. Термовыключателя — 140°С.

По размерам

Самые компактные — электрические нагреватели, так как они монтируются вместо заглушки блока цилиндров. Наиболее громоздкие — тепловые.

По весу

Электрические подогреватели за счет своей компактности имеют наименьший вес — обычно не больше килограмма. Масса автономных моделей варьируется от трех килограммов для легкового автомобиля до десяти и более килограммов для грузового транспорта.

По производителю

"На сегодняшний день в России представлены устройства двух немецких и трех отечественных производителей. Лучше остановить свой выбор на последних, чтобы упростить процесс эксплуатации и ремонта", — уверен Алексей Рузанов.
Цены на подогреватели варьируются от чуть менее 2 тысяч рублей (для электрических) до 40 тысяч и более (для жидкостных).
© РИА Новости / Александр КряжевМорозы в Новосибирске
Морозы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Морозы в Новосибирске

Требования при установке

Если подогреватель планируется устанавливать самостоятельно, необходимо соблюсти ряд важных требований:
  • насос должен быть установлен в наиболее прохладном месте;
  • расстояние от насоса до топливного бака не должно превышать 1,2 метра, а от топливной помпы до подогревателя — 5,8 метра;
  • перед топливным насосом устройства необходим фильтр тонкой очистки;
  • абсолютно все соединения нужно обжать хомутами;
  • в паспорте подогревателя нужно посмотреть рекомендованный диаметр топливного шланга;
  • на насосе есть маркировка, которая показывает направление подачи жидкости.

Особенности установки

Следует учитывать, что неправильный угол основного блока может привести к скоплению воздуха в теплообменнике. Это часто приводит к перегреву. Циркуляционный насос, у которого неудачно расположен выхлопной контур и патрубок забора воздуха, будет пропускать выхлопные газы в салон авто. Если подогреватель плохо закреплен, топливная магистраль может легко повредиться от вибрации.
"Устанавливать агрегат самому все же не стоит – неквалифицированное подключение может стать причиной короткого замыкания и возгорания в автомобиле. Помимо этого, самостоятельная установка предпускового обогревателя не дает никаких гарантий, в отличии от услуг сотрудников сервисного центра", — предупреждает Максим Рязанов.
"Конечно, важно устанавливать предпусковой отопитель у официальных дилеров, так как эта операция подразумевает внедрение в систему охлаждения двигателя и должна быть выполнена профессионалами", — согласен Вадим Волков.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорозы в Новосибирске
Морозы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Морозы в Новосибирске

Советы экспертов

"Альтернатива предпусковому отопителю – система автозапуска. Но такое зажигание “в холодную” вредно для автомобиля, особенно если это происходит ежедневно в условиях низких температур. Предпусковой отопитель более бережно относится к двигателю", — отмечает Вадим Волков.
"Если зимой вы редко пользуетесь автомобилем, тратиться на установку специального оборудования нет смысла. Можно обойтись пусковыми жидкостями, в крайнем случае воспользоваться услугами буксира, — добавляет Владимир Заборщиков, обозреватель журнала "Пятое колесо". — При ежедневных поездках лучше позаботиться о покупке подогревателя. Грузовик, успешно запускающийся в лютые морозы, лучше оборудовать устройством воздушного типа. "Гаражный" автомобиль может довольствоваться электроподогревом, а активному джиперу и дальнобойщику порой не обойтись без автономного подогревателя".
 
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