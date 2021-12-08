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Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи

Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи - РИА Новости, 08.12.2021

Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали беседу с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T00:29

2021-12-08T00:29

2021-12-08T00:29

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали беседу с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.В частности, по его словам, упомянули стратегический диалог, диалог по кибербезопасности.

сша

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия