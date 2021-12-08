https://ria.ru/20211208/zheneva-1762665544.html
Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи
Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи - РИА Новости, 08.12.2021
Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали беседу с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:29
2021-12-08T00:29
2021-12-08T00:29
в мире
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали беседу с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.В частности, по его словам, упомянули стратегический диалог, диалог по кибербезопасности.
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи
Президенты России и США Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи