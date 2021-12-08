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Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи
Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи - РИА Новости, 08.12.2021
Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали беседу с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T00:29
2021-12-08T00:29
в мире
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали беседу с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.В частности, по его словам, упомянули стратегический диалог, диалог по кибербезопасности.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
00:29 08.12.2021
 
Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи

Президенты России и США Путин и Байден выразили удовлетворение итогами женевской встречи

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали беседу с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президенты начали с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи… Президенты прошлись по тем параметрам, которые реализуются по достигнутым тогда доверенностям", - сказал Ушаков.
В частности, по его словам, упомянули стратегический диалог, диалог по кибербезопасности.
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденЮрий УшаковРоссия
 
 
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