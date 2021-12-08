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Вице-губернатор Мурманской области: жить в Заполярье становится престижно

Вице-губернатор Мурманской области: жить в Заполярье становится престижно - РИА Новости, 08.12.2021

Вице-губернатор Мурманской области: жить в Заполярье становится престижно

Мурманская область становится все более привлекательной для жизни людей, здесь создан высокий уровень социальной защищенности, благоустраиваются городские... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:12

2021-12-08T16:12

2021-12-08T16:12

мурманская область

общество

полярные зори

апатит

елена дягилева

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Мурманская область становится все более привлекательной для жизни людей, здесь создан высокий уровень социальной защищенности, благоустраиваются городские пространства, появляются новые возможности для жителей, считает заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. В интервью РИА Новости она рассказала о том, чем сегодня живет регион, как власти справляются с вызовами пандемии коронавируса, когда откроются после ремонта главные учреждения культуры и почему именно здесь активно развивается киноиндустрия.— Как жители Мурманской области оценивают те изменения в регионе, которые происходят? Вы же коренная мурманчанка? Как, по-вашему, сильно ли изменился регион за последние годы? Что говорят ваши знакомые, друзья?— Да, я родилась в Мурманске и прожила здесь всю жизнь. Регион действительно меняется, жить здесь становится лучше и комфортнее. Динамику можно проследить во всех сферах, перемены видно невооруженным глазом. Я часто слышу отзывы от населения – людям нравится, что уделяется внимание созданию условий для занятий спортом, досуга. Появляются новые рабочие места. К нам приезжает много гостей за новыми впечатлениями, хотят увидеть красоту Севера, познакомиться с ним поближе. Жить в Заполярье снова становится престижно, и я очень рада тому, что не только вижу позитивные изменения, но и прилагаю собственные усилия для того, чтобы родной регион развивался и процветал.— Однако ситуация, связанная с коронавирусом, складывается таким образом, что растут социальные обязательства. Удалось ли защитить жителей региона? Приведите пример самых действенных мер, которые позволили не допустить ухудшения социальной обстановки в регионе.— В качестве одного из ярких примеров приведу такую меру, как организация временных общественно полезных работ. Для того, чтобы минимизировать последствия распространения новой коронавирусной инфекции, снизить напряженность на рынке труда и оказать дополнительную финансовую поддержку работодателям с 2020 года в нашем регионе реализуется проект "Чистый Север – работа каждого". В прошлом году благодаря этому Мурманская область вошла в десятку лучших регионов России по уровню трудоустройства.В 2021 году на организацию проекта предусмотрены 170 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей за счет средств областного бюджета. За 11 месяцев в 13 муниципальных образованиях Мурманской области создано 2 154 дополнительных рабочих места. Заработная плата за полный рабочий месяц на временных работах устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда, у нас в регионе – 29 422 рубля.Сейчас можно говорить о том, что ситуация на рынке труда региона стабилизировалась. По состоянию на конец ноября численность официально зарегистрированных безработных граждан в регионе составила 5 703 человека, что на 54 процента меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года, а уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с соответствующей датой 2020 года на 1,1 процентных пункта и составил 1,4 процента.Конечно, нельзя не упомянуть и такую меру поддержки как социальный контракт. Получатели – малоимущие граждане или семьи, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В обязательном порядке это малоимущие семьи, имеющие в составе неработающего трудоспособного члена семьи, малоимущие одиноко проживающие неработающие трудоспособные граждане и по согласию иные получатели адресной государственной социальной помощи, в том числе семьи с детьми.Обратившиеся за такой поддержкой могут рассчитывать на помощь государства в поиске работы, прохождении курсов повышения квалификации. На средства социального контракта можно оплатить задолженности по коммунальным платежам, купить одежду и, если необходимо, продукты. Запрашиваемые средства можно получать в течение оговоренного периода времени, а можно рассчитывать на разовую финансовую помощь. Социальные контракты уже помогли многим северянам встать на ноги, рассчитаться с долгами, а некоторым – даже открыть собственное дело.По состоянию на начало ноября в регионе заключены 1504 социальных контракта. Для сравнения, в 2020 году их было 250. Средний размер помощи, выделенной на один социальный контракт за 10 месяцев текущего года, составил порядка 56 тысяч рублей. Такое увеличение стало возможным, в том числе в связи с выделением Мурманской области субсидии из федерального бюджета на 2021 год в объеме 131,13 миллиона рублей.— Вы являетесь куратором многих направлений в регионе, в том числе отвечаете за сферу культуры. Сейчас в Мурманской области ведется реконструкция зданий сразу нескольких областных учреждений культуры. Когда северяне и гости Заполярья смогут посетить обновленные помещения краеведческого музея и драматического театра? Какие есть сложности в реконструкции?— Обновленный Мурманский областной драматический театр откроет свои двери для юных северян уже 20 декабря. Для ребят пройдут новогодние праздничные мероприятия. Продолжение театрального сезона в новом 2022 году на сцене Мурманского областного драматического театра также будет ознаменовано премьерой спектакля. Реконструкция театра позволила увеличить площади под производственные технологические процессы подготовки новых спектаклей – построен административно-бытовой комплекс, включающий производственные цеха, административные помещения и новые репетиционные площади. В ходе ремонтных работ проведены реставрации внутри помещений театра, полностью обновлено светозвуковое оборудование, позволяющее ставить спектакли высокого качества, в том числе со спецэффектами. Все это позволит значительно повысить качество культурного продукта нашего театра.Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея будет завершена в следующем году. Такое решение было принято в ходе строительно-монтажных работ: выяснилось, что перекрытия находятся в ограниченно способном рабочем состоянии. На сегодняшний день делается полноценный расчет на прогрессирующие разрушения. В связи с этим реконструкция объекта культурного наследия регионального значения будет завершена в конце 2022 года. Ремонтные работы в учреждении позволят установить современное оборудование и обновить музейную экспозицию.В последние годы сфера культуры претерпевает значительные изменения: бережно сохраняя традиции, культура органично переориентируется и подстраивается под современные тренды. Благодаря федеральной и областной поддержке учреждения культуры трансформируются в пространства, предоставляющие фактически безграничные возможности для досуга и саморазвития северян. Проводятся яркие мероприятия, призванные не только обеспечить досуг участников, но и способствовать их развитию. Кстати, одно из них – "Литературный диктант" – принесло нашему региону победу во Всероссийском конкурсе "Самый читающий регион". Мы вошли в тройку лауреатов.— Помимо ремонтов объектов культуры, в Мурманской области ведется обновление инфраструктуры спортивных объектов. Какие возможности появляются в этой связи для северян? Что еще требуется улучшить или построить?— За последние годы количество спортивных объектов, открытых во многих населенных пунктах Мурманской области, возросло многократно. В 2019 году были введены в строй физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в городе Полярные Зори, межшкольный стадион в Мурманске, а в 2020 – ФОК в городе Апатиты. Было завершено комплексное развитие спорткомплекса "Долина Уюта" – теперь там есть лыжероллерная трасса с системой искусственного оснежения, а также крытый каток. В муниципалитетах продолжается создание спортивных площадок, по линии регионального министерства спорта осуществляются поставки спортивного оборудования.В 2021 году в Мурманской области появилось сразу несколько крупных спортивных объектов, северяне очень ждали их открытия. Так, в Кировске ввели в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Благодаря новым объектам муниципалитет получил современную тренировочную базу не только для своих воспитанников, но и для сборных команд России и, что немаловажно, возможность проводить всероссийские и международные соревнования по фристайлу и горнолыжному спорту.Конечно, полноценная поддержка спортивной отрасли в регионе невозможна без развития массового спорта. В 2021 году некоммерческие физкультурные организации Мурманской области впервые получили финансовую поддержку для реализации своих проектов и программ.В целом занятия физической культурой в Мурманской области стали еще доступнее. Теперь у жителей разных городов области есть возможность посещать занятия доступными видами спорта под руководством профессиональных инструкторов. Участие в таких тренировках бесплатное.Достижения региона в сфере спорта получили признание на федеральном уровне – по итогам первого этапа Национальной спортивной премии 2021 года Мурманская область вошла в шестерку сильнейших в номинации "Регион России".Безусловно, работа по улучшению спортивной инфраструктуры, созданию благоприятных условий для занятий физкультурой, развитию массового спорта и спорта высших достижений продолжится. Это один из приоритетов регионального правительства во главе с губернатором Андреем Чибисом.— Давайте поговорим о такой необычной сфере, как развитие кинопроизводства в регионе. Расскажите, в связи с чем региональное правительство начало поддерживать эту отрасль, зачем нужны рибейты, сколько фильмов уже снято? Какую пользу развитие кинопроизводства приносит жителям Мурманской области и региону в целом?— Мурманская область неоднократно становилась площадкой для проведения съемок художественных и документальных фильмов как российских, так и зарубежных кинокомпаний. В последние годы в регионе ежегодно снимается до 10 художественных и документальных картин.Интерес представителей киноиндустрии к Заполярью объясняется, в частности, близостью к базированию ведущих российских киностудий (из Москвы и Санкт-Петербурга), а также разнообразием ландшафтной и природной натуры. В регионе работает кинокомиссия, открылся Центр развития кинопроизводства, который популяризирует наш регион как съемочную площадку на кинофестивалях и форумах, проводит локейшен-туры для кинорежиссеров, киносценаристов и продюсеров.И, наконец, после принятия закона о поддержке кино мы смогли предоставлять рибейты – субсидии организациям кинематографии из регионального бюджета на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в Мурманской области. Эта форма уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент по привлечению инвестиций: с начала года вклад кинопроизводителей в нашу экономику составил более 58,5 миллиона рублей – это заключенные договоры на проживание, питание, проезд, съемку локаций, работу местного персонала и так далее.В 2021 году на рибейты из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Их разделят шесть национальных кинокартин, среди которых – исторические киноленты, триллеры и комедийные сериалы. В следующем году мы планируем увеличить объем поддержки в рамках кинорибейтов до 15 млн рублей.— Елена Васильевна, мы уже затронули тему пандемии, но если говорить в целом, как вам кажется, заметно ли она отразилась на социально-экономической ситуации в регионе? Насколько увеличились расходы областного бюджета в связи с распространением COVID-19?— Социально-экономическое положение региона в 2021 году можно оценить как стабильное. По оценке исполнения бюджета в 2021 году значительно увеличились поступления налоговых и неналоговых доходов региона, по отношению к 2020 году они выросли на 34 процента или на 24,1 миллиарда рублей. Прирост был обеспечен за счет двух основных доходных источников бюджета Мурманской области – налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.Дополнительные доходы связаны как с хорошей конъюнктурой на мировом рынке на продукцию, производимую предприятиями области, так и благодаря взятому регионом курсу на развитие Мурманской области как Арктического региона, когда поддержка инвесторов способствует появлению новых инвестиционных проектов, которые уже сегодня обеспечивают рост основных доходных источников.О стабильном положении региона говорит и национальный кредитный рейтинг Мурманской области, который был подтвержден Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) на уровне "А-(RU)" прогноз "Стабильный" в августе 2021 года (сохранение рейтинга прогнозируется на горизонте 12-18 месяцев).В 2021 году на борьбу с коронавирусной инфекцией в областном бюджете предусмотрены ассигнования на сумму 3,9 миллиарда рублей, из них почти 2,3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета. На сегодняшний день уже 3,5 миллиарда рублей этих средств освоены.

https://ria.ru/20211127/biznesmeny-1761072709.html

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https://ria.ru/20211120/kompleks-1759981604.html

https://ria.ru/20211120/internat-1759965382.html

https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html

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общество, полярные зори, апатит, елена дягилева