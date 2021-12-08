https://ria.ru/20211208/zapad-1762766662.html

Запад боится, что Путин восстановит СССР. Он боится не того, чего должен

Запад боится, что Путин восстановит СССР. Он боится не того, чего должен - РИА Новости, 08.12.2021

Запад боится, что Путин восстановит СССР. Он боится не того, чего должен

Накануне тридцатой годовщины распада СССР заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате заявила об опасениях, что Владимир Путин намерен войти... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:39

2021-12-08T15:39

2021-12-08T16:04

политика

авторы

ссср

владимир путин

виктория нуланд

россия

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Накануне тридцатой годовщины распада СССР заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате заявила об опасениях, что Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз.Подобные высказывания — а они случаются не очень часто, но вполне регулярно в последние годы — вызывают замешательство. Потому что непонятно, люди (а речь ведь идет о самых высокопоставленных представителях западной элиты) на самом деле верят в то, что говорят, или для них это не более чем удобный пропагандистский жупел.Причем второе было бы намного лучше первого, поскольку циничное лицемерие и лживость в данном случае предпочтительнее вопиющего непрофессионализма, глубочайшего непонимания геополитического противника и общего недостатка ума.Широко известно, что Владимир Путин считает крах СССР величайшей геополитической катастрофой прошлого века и никогда не скрывал сентиментальных чувств к той эпохе. По мнению Нуланд со товарищи, этого явно достаточно, чтобы подозревать его в коварных планах по возрождению "империи зла". Факт же, что российский президент неоднократно критиковал советскую систему, указывая как на ее системные пороки, так и на конкретные роковые ошибки руководства СССР, они, видимо, считают настолько незначительным, что не считают нужным принимать его во внимание.А между тем именно тут сосредоточено отношение Владимира Путина к советскому периоду нашей истории не как человека (про это его теплые воспоминания о том времени), а как государственного деятеля, который уже третье десятилетие несет главную ответственность за судьбу страны.В эти дни в очередной раз активно ломаются копья в спорах о причинах и виновниках распада СССР. Однако кардинальных противоречий в имеющихся версиях не так уж и много, и вполне возможно обобщить большую часть высказываемых соображений в несколько тезисов.Первое: кризис и смерть Советского Союза были порождены внутренними причинами. Внешние факторы — в частности, деструктивная роль западной пропаганды — сыграли лишь мелкую, вспомогательную роль.Второе: эти самые внутренние причины носили по преимуществу системный характер. То есть, безусловно, были конкретные решения конкретных людей, которые повлекли за собой роковые последствия. Это касается и подписанных ровно 30 лет назад Беловежских соглашений. Но сам факт, что к 1980-м годам в советской элите существенную долю составили люди, с энтузиазмом уничтожившие государство, которое вознесло их на самый верх карьерной лестницы, а остальные молча приняли новый статус-кво и лишь единицы пытались этому противодействовать, свидетельствует о принципиальных пороках советской кадровой политики. Можно вспомнить также национальный принцип, положенный в саму основу государственного строительства СССР и сыгравший свою фатальную роль в его судьбе, — об этом также Путин неоднократно говорил. А было еще многое и многое другое.Третье — логично вытекающее из первых двух пунктов: распад и крах СССР были неизбежными в силу заложенных в саму его основу особенностей. Советский Союз оказался банально нежизнеспособным в долгосрочной перспективе.Таким образом, страна поставила великий семидесятилетний эксперимент, окончившийся не менее грандиозным провалом. Причем Россия — в виде РСФСР — выступила в этом эксперименте главным донором и источником ресурсов (от человеческих до финансовых), что соответствующим, не лучшим, образом сказалось на ее развитии в тот период. Она заметно отставала по многим социально-экономическим показателям от других союзных республик.Кроме того, гибель Советского Союза как государственно-политического образования повлекла за собой ужасающие последствия для страны, поставив ее на грань выживания. Некоторые негативные эффекты (например, от демографического провала 1990-х) России предстоит разгребать еще десятилетия.Собственно, вся политика Путина на посту главы государства, по существу, является прямой противоположностью советскому проекту: консерватизм — против идеологического радикализма; постепенные (слишком медленные, по мнению недовольных) преобразования — против революции; сбережение народа — против мобилизации и сверхусилий; естественный, органический рост — против стремительных реформ в соответствии с умозрительной утопической моделью. И так далее и тому подобное.Для Путина — да и всего государственного руководства России — Советский Союз, оставаясь объектом множества прекрасных и самых теплых воспоминаний, в государственно-политическом смысле выступает скорее пугалом. Образцом того, как делать точно не надо, потому что этот путь гарантированно ведет к очередной национальной катастрофе в относительно скором будущем. Ведь семь десятилетий для страны — особенно такой, как Россия — чрезвычайно мало.Все вышеописанное ни в малейшей степени не является секретом. Наоборот, для многих это все избитые и даже набившие оскомину прописные истины. Для многих — но, очевидно, не для западного экспертного сообщества, тех людей, в опоре на знания и понимание России которых принимаются решения в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Брюсселе и остальных западных столицах.Оттого и диалог между сторонами порождает все более глубокое взаимное недоумение. Вчерашние онлайн-переговоры российского и американского президентов только углубили эту тенденцию. Сначала Запад устроил медиаистерику на весь мир по поводу практически предрешенного в ближайшем будущем вторжения Москвы на Украину (с какой целью?!) — и сам в него благополучно поверил.Правда, надо признать, что в картину мира, где Кремль руководствуется принципом Портоса ("Я дерусь просто потому, что дерусь") и готов на ровном месте вторгнуться в соседнюю страну, вполне органично укладывается представление о мегаломанском стремлении Владимира Путина воссоздать погибшее тридцать лет назад государство.России остается давать сдержанно-озадаченные комментарии по поводу странного — если не сказать не вполне адекватного — поведения партнеров. Ну и готовить гиперзвуковую, ядерную и прочие "смирительные рубашки" — на случай ухудшения ситуации.

https://ria.ru/20211208/sssr-1762741410.html

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https://ria.ru/20211208/soyuz-1762702959.html

https://ria.ru/20211208/istoriya-1762691548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/ssha-1762619663.html

https://ria.ru/20211208/istoriya-1762682956.html

https://ria.ru/20211207/otnosheniya-1762442146.html

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политика, авторы, ссср, владимир путин, виктория нуланд, россия