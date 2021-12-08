https://ria.ru/20211208/vossozdanie-1762670508.html

Нуланд заявила, что Путин хочет воссоздать Советский Союз

Нуланд заявила, что Путин хочет воссоздать Советский Союз - РИА Новости, 08.12.2021

Нуланд заявила, что Путин хочет воссоздать Советский Союз

США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T01:46

2021-12-08T01:46

2021-12-08T06:20

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" - сказала она на слушаниях в сенате.Нуланд предостерегла Россию от реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, предупредив, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови. "Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России", - сказала Нуланд."Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена (чем была в 2014 году). Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни", - добавила она.Нуланд также утверждает, что за последние годы значительно изменилось восприятие украинцами России. "Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того", - сказала она с сарказмом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211208/rychag-1762669149.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/bayden-1762106706.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, виктория нуланд, россия