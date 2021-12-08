01:46 08.12.2021 (обновлено: 06:20 08.12.2021)
Нуланд заявила, что Путин хочет воссоздать Советский Союз
Замгоссекретаря США Нуланд выразила опасение, что Путин хочет воссоздать Советский Союз
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" - сказала она на слушаниях в сенате.
Нуланд предостерегла Россию от реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, предупредив, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови. "Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России", - сказала Нуланд.
"Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена (чем была в 2014 году). Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни", - добавила она.
Нуланд также утверждает, что за последние годы значительно изменилось восприятие украинцами России. "Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того", - сказала она с сарказмом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.