https://ria.ru/20211208/vykhod-1762678528.html

В МИД России рассказали, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина

В МИД России рассказали, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина - РИА Новости, 08.12.2021

В МИД России рассказали, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина

Украина вышла примерно из 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках СНГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T06:26

2021-12-08T06:26

2021-12-08T06:26

в мире

украина

снг

александр панкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20b27602b9bced9abde9977a3d197de8.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украина вышла примерно из 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках СНГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."На сегодняшний день Киев вышел из порядка 50 соглашений, меморандумов, решений (в рамках СНГ)", - сказал он.Начиная с 2014 года, Киев взял курс на последовательное сворачивание участия в деятельности СНГ, приостановил работу в уставных и отраслевых органах Содружества, прекратил выплачивать долевой взнос в единый бюджет организации, добавили в МИД РФ. В августе 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных и других органах СНГ в Минске.В МИД РФ отметили, что при этом политически мотивированные решения Киева имеют прагматичный характер и принимаются с учётом реальной выгоды."Так, Украина продолжает оставаться участницей Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Россия по понятным причинам приостановила его применение в отношении Киева (с 1 января 2016 года), но он по-прежнему действует между Украиной и другими государствами зоны свободной торговли", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20211207/sng-1762488760.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, снг, александр панкин, россия