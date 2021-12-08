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В МИД России рассказали, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина
В МИД России рассказали, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина - РИА Новости, 08.12.2021
В МИД России рассказали, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина
Украина вышла примерно из 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках СНГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T06:26
2021-12-08T06:26
в мире
украина
снг
александр панкин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украина вышла примерно из 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках СНГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."На сегодняшний день Киев вышел из порядка 50 соглашений, меморандумов, решений (в рамках СНГ)", - сказал он.Начиная с 2014 года, Киев взял курс на последовательное сворачивание участия в деятельности СНГ, приостановил работу в уставных и отраслевых органах Содружества, прекратил выплачивать долевой взнос в единый бюджет организации, добавили в МИД РФ. В августе 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных и других органах СНГ в Минске.В МИД РФ отметили, что при этом политически мотивированные решения Киева имеют прагматичный характер и принимаются с учётом реальной выгоды."Так, Украина продолжает оставаться участницей Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Россия по понятным причинам приостановила его применение в отношении Киева (с 1 января 2016 года), но он по-прежнему действует между Украиной и другими государствами зоны свободной торговли", - подчеркнули в МИД РФ.
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в мире, украина, снг, александр панкин, россия
06:26 08.12.2021
 
В МИД России рассказали, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина

Замглавы МИД Панкин рассказал, из каких соглашений в рамках СНГ вышла Украина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украина вышла примерно из 50 соглашений, меморандумов и решений в рамках СНГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"На сегодняшний день Киев вышел из порядка 50 соглашений, меморандумов, решений (в рамках СНГ)", - сказал он.
Начиная с 2014 года, Киев взял курс на последовательное сворачивание участия в деятельности СНГ, приостановил работу в уставных и отраслевых органах Содружества, прекратил выплачивать долевой взнос в единый бюджет организации, добавили в МИД РФ. В августе 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных и других органах СНГ в Минске.
В МИД РФ отметили, что при этом политически мотивированные решения Киева имеют прагматичный характер и принимаются с учётом реальной выгоды.
"Так, Украина продолжает оставаться участницей Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Россия по понятным причинам приостановила его применение в отношении Киева (с 1 января 2016 года), но он по-прежнему действует между Украиной и другими государствами зоны свободной торговли", - подчеркнули в МИД РФ.
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