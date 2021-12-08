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Александр Панкин: Запад разучился решать проблемы цивилизованно

Александр Панкин: Запад разучился решать проблемы цивилизованно - РИА Новости, 08.12.2021

Александр Панкин: Запад разучился решать проблемы цивилизованно

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли Москва помогать Белоруссии, против которой вводятся... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:00

2021-12-08T10:00

2021-12-08T10:01

интервью

украина

белоруссия

одкб

содружество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

европарламент

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли Москва помогать Белоруссии, против которой вводятся все новые санкции Запада, за что, по мнению российской стороны, наказывают Минск, а также о том, почему Украина до сих пор не выходит их некоторых соглашений в рамках СНГ, хотя в последние годы активно сворачивает участие в деятельности Содружества, которому исполняется 30 лет.– Белоруссия и Россия сделали очередной шаг в союзном строительстве: подписаны 28 программ и план реализации союзного договора. Насколько в настоящее время опыт интеграции в рамках Союзного государства востребован в рамках таких проектов, как Евразийский экономический союз и СНГ?– Как вам хорошо известно, на постсоветском пространстве успешно развиваются различные интеграционные объединения. Исторически первым и самым представительным из них с точки зрения состава участников и направлений деятельности является Содружество Независимых Государств, 30-летие которого мы отмечаем в текущем году. Гибкость его механизмов позволяет каждой из стран участвовать в тех сферах сотрудничества и в той мере, которые отвечают ее интересам и потребностям.Впоследствии возникли другие по составу интеграционные форматы – Организация Договора о коллективной безопасности, Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Понятно, что меньший состав участников этих объединений, специализированные мандаты ОДКБ и ЕАЭС, "заточенные" преимущественно на военное и экономическое взаимодействие соответственно, предопределили более высокую скорость и большую глубину интеграции.С утверждением 28 союзных программ в этом году Россия и Белоруссия сделали очередной шаг в строительстве Союзного государства. Данное событие можно охарактеризовать как исключительно важное и ответственное, направленное на рост экономик во всех сферах, повышение благосостояния граждан, в целом на углубление интеграции наших братских стран.Убежден, что реализация всех достигнутых договоренностей, а работа в этом направлении уже активно ведется, придаст импульс сотрудничеству и в рамках других объединений. Речь идет, в частности, о том, чтобы в полной мере обеспечить сопряжение параллельных интеграционных процессов, соответствие решений и правовых актов, принимаемых органами государственного управления России и Белоруссии, международным обязательствам этих стран в рамках СНГ и ЕАЭС.Несомненно, успехи в нашем союзном строительстве будут способствовать формированию полномасштабного режима свободной торговли в рамках СНГ, устранению имеющихся ограничений и барьеров, созданию единого рынка государственных закупок, а также завершению работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами.Россия и Белоруссия, реализуя задачи союзного строительства, продолжат работу с партнерами по ЕАЭС по углублению торгово-экономического взаимодействия, включая обеспечение надлежащего функционирования единого рынка, свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы без изъятий и ограничений. В свете предпринимаемых усилий по сопряжению ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь" все эти меры будут способствовать достижению геополитической задачи формирования Большого Евразийского партнерства.Уже сейчас целый ряд наработок Союзного государства используется в ЕАЭС, к каким-то проектам государства присматриваются с учетом планов развития союза на перспективу. Наши подходы к интеграционному взаимодействию на площадке СНГ по всем направлениям – от политики и экономики до культурно-гуманитарной и образовательной сфер – также очень близки или совпадают. Приоритеты белорусского председательства в Содружестве в текущем году созвучны российским. Придерживаемся схожих с Минском позиций и в части укрепления внешнеполитической координации, выработки совместных документов по актуальным международным темам. В этом году, к примеру, принято семь таких заявлений, в том числе юбилейное заявление глав государств в связи с 30-летием СНГ.– Белорусские власти призывали выработать совместные ответные действия на западные санкции на уровне СНГ и ЕАЭС. Ведется ли совместная работа стран-участниц объединений в этом направлении?– Мы полностью солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые вводятся западными странами и Евросоюзом в нарушение международного права и в обход Совета Безопасности ООН. К сожалению, эта порочная практика становится все более распространенной. Причем зачастую такие рестрикции используются для того, чтобы получить экономические или политические преимущества, являются на деле протекционистскими мерами недобросовестной конкуренции.Складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога. Партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров. Ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения. По сути, ни одно из государств, проводящих суверенную, независимую от Запада политику, не может быть от них застраховано.Россия последовательно осуждает такую практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнерами по Содружеству и ЕАЭС. В частности, в обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, которая была принята главами государств 18 декабря 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере зафиксировано проведение консультаций в случае применения третьими странами экономических ограничений в отношении одного или нескольких участников СНГ.В рамках ЕАЭС также ведется работа по противодействию таким односторонним рестрикциям и по минимизации их последствий для экономик государств Союза. В настоящее время стороны согласовали ряд мер по взаимной поддержке и содействию в случае введения третьей стороной подобных ограничений против одной из стран ЕАЭС, а также в целях минимизации ущерба общему рынку Союза.Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?Просматриваются и геополитические факторы западного давления на дружественную для нас республику. В декабре 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против граждан России и представителей Союзного государства. Евросоюз, в свою очередь, включил в свои "черные списки" двух россиян. В октябре Европарламент принял резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции. Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией.Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению. Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском.– Хотя Украина и отказалась от многих форматов Содружества, в некоторых из них она продолжает участвовать до сих пор. В каких мероприятиях и форматах взаимодействия в рамках СНГ участвуют украинские представители?– Киев с самого начала занимал специфическую позицию в отношении СНГ. Подписав 8 декабря 1991 года соглашение о создании Содружества, Украина не стала ратифицировать его устав и всегда считала себя "страной-учредительницей", но не членом СНГ. Вместе с тем начиная с 2014 года Киев взял курс на последовательное сворачивание участия в деятельности СНГ, приостановил свою работу в уставных и отраслевых органах Содружества, прекратил выплачивать долевой взнос в единый бюджет организации. В августе 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных и других органах СНГ в Минске.Другое проявление такой линии – планомерная денонсация Украиной документов, заключенных в рамках Содружества. На сегодняшний день Киев вышел из порядка 50 соглашений, меморандумов, решений.При этом политически мотивированные решения Киева имеют сугубо прагматичный характер и принимаются им с учетом реально получаемой выгоды от сотрудничества на различных треках. Так, Украина продолжает оставаться участницей Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Россия по понятным причинам приостановила его применение в отношении Киева (с 1 января 2016 года), но он по-прежнему действует между Украиной и другими государствами зоны свободной торговли. Не было денонсировано Киевом и Соглашение в области пенсионного обеспечения (от 13 марта 1992 года), которое определяет порядок начисления и выплаты пенсий гражданам государств СНГ при их переезде в другие страны Содружества. Продолжают действовать для Украины соглашения о льготах и гарантиях для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и многие другие договоры.Сохраняются отдельные контакты и по гуманитарной линии. Несмотря на официальный выход Украины из отраслевого Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ, ее деятели культуры в личном качестве участвуют в формате видеоконференций в некоторых многосторонних проектах гуманитарной направленности. В частности, в уходящем году они подключались к онлайн-встрече с представителями театральной общественности России и Белоруссии, посвященной драматургии Леси Украинки, 24 февраля, присоединились к первому этапу художественного мультимедийного проекта "Мосты" в Санкт-Петербурге 20-30 августа.– Под эгидой Минэкономразвития России была разработана экономическая стратегия развития СНГ до 2030 года. Есть ли аналогичный план по углублению политической интеграции в рамках Содружества?– Действительно, в мае прошлого года главы правительств стран Содружества приняли обновленную Стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года. При этом основным стратегическим документом в рамках Содружества, определяющим вектор развития СНГ на среднесрочную перспективу по всем направлениям, включая экономическое, является обновленная Концепция дальнейшего развития СНГ, утвержденная главами государств в декабре 2020 года. В Концепции сформулированы ключевые задачи, стоящие перед нашими странами на нынешнем этапе, – координация внешнеполитических подходов и их совместное продвижение на ключевых международных площадках, противодействие новым вызовам и угрозам, цифровизация экономики, здравоохранения, транспортной сферы; продвижение совместных инвестиционных проектов в области энергетики, телекоммуникаций, науки и техники; межпарламентское сотрудничество; развитие общих образовательного, научного, информационного и культурного пространств; выработка и проведение согласованной миграционной политики и другое. Во многом экономический блок концепции пересекается с положениями упомянутой вами стратегии. Вместе с тем концепция – гораздо более масштабный программный документ политического характера.Конечно, не только концепция формирует политическую основу взаимодействия стран Содружества по различным направлениям. Такое сотрудничество реализуется в соответствии с обширной договорно-правовой базой (более 600 договоров), решениями высших уставных органов СНГ, политическими заявлениями, в которых сформулированы общие подходы стран Содружества по наиболее актуальным международным проблемам, таким как укрепление роли международного права, невмешательство внутренние дела государств, борьба с терроризмом, информационная и биологическая безопасность, миграция и другим.В дипломатической работе руководствуемся также принятой министрами иностранных дел в 2019 году Программой действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ. Она нацелена на наращивание взаимодействия на площадках ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных организаций, выработку совместных позиций по основным мировым и региональным проблемам.

https://ria.ru/20211202/mezentsev-1761867827.html

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https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/1759279276.html

https://ria.ru/20211015/sng-1754760946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, украина, белоруссия, одкб, содружество , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, европарламент, россия