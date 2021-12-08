https://ria.ru/20211208/voyska-1762828496.html

США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден

США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 08.12.2021

США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден

Президент Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:28

2021-12-08T19:28

2021-12-08T19:59

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации.Байден добавил, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Киев не входит в альянс, а значит не имеет таких же гарантий безопасности, как его члены.

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/putin-1762810892.html

украина

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в мире, украина, сша, нато, джо байден