https://ria.ru/20211208/voyska-1762828496.html
США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден
США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 08.12.2021
США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден
Президент Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:28
2021-12-08T19:28
2021-12-08T19:59
в мире
украина
сша
нато
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759871731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_080637e487a3acee7957246321d599f1.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации.Байден добавил, что возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны Украины в повестке не стоит.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Киев не входит в альянс, а значит не имеет таких же гарантий безопасности, как его члены.
https://radiosputnik.ria.ru/20211208/putin-1762810892.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759871731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e76b788d82361d49df2846262a35f755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато, джо байден
19:28 08.12.2021 (обновлено: 19:59 08.12.2021)
США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден
Байден: США и НАТО не имеют обязательств отправлять войска для защиты Украины