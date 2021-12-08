https://ria.ru/20211208/ukraina-1762830075.html

Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский

Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.12.2021

Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский

Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины, заявил в среду украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:40

2021-12-08T19:40

2021-12-08T20:15

украина

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в мире

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мид украины

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины, заявил в среду украинский президент Владимир Зеленский."Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с (премьер-министром Великобритании) Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов", - написал Зеленский в Twitter.Позднее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что выделенные средства пойдут на "проекты в сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".

https://ria.ru/20211205/borrel-1762251433.html

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