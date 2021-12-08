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Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский
Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.12.2021
Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский
Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины, заявил в среду украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:40
2021-12-08T19:40
2021-12-08T20:15
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КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины, заявил в среду украинский президент Владимир Зеленский."Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с (премьер-министром Великобритании) Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов", - написал Зеленский в Twitter.Позднее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что выделенные средства пойдут на "проекты в сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".
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украина, великобритания, в мире, владимир зеленский, борис джонсон, мид украины, дмитрий кулеба
19:40 08.12.2021 (обновлено: 20:15 08.12.2021)
Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины, заявил Зеленский
Зеленский: Великобритания выделит дополнительно миллиард фунтов на поддержку Украины