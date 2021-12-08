СНГ движется к "закату" поэтому Киев вышел из Содружества, заявил политолог
Политолог Бортник заявил, что СНГ движется к "закату", поэтому Киев вышел из Содружества
КИЕВ, 8 дек - РИА Новости. СНГ оказалось нефункционирующей организацией, не способной решать политические проблемы, и движется к "закату", поэтому Украина завершила свое участие в Содружестве, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 марта 2014 года принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ, а секретарь СНБО тогда заявил, что страна начинает процесс полного прекращения своего участия в структурах Содружества Независимых Государств путём выхода из соглашений и органов. С тех пор Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с СНГ.
"Изначально СНГ задумывался как новый союз, конфедеративное объединение. Но потом страны СНГ разбежались по разным комнатам, многие страны прекратили сотрудничество с организацией. Одним из ключевых факторов этого стало качество российского руководства 1990-х годов. Это и война в Чечне, и расстрел Белого дома в Москве. Все увидели, что СНГ оказалось нефункционирующей организацией. Правовая база кое-где функционирует. Но политические проблемы на постсоветском пространстве СНГ оказалось не способно решать. Все это привело к закату организации в целом и выходу Украины в частности", - сказал Бортник РИА Новости.
По его словам, другие страны, в том числе Грузия, по этим же причинам прекращают свое участие в Содружестве.
При этом Бортник отметил, что Украина полноценно и не входила в СНГ, потому что Киев ратифицировал только договор о создании СНГ, но не ратифицировал устав Содружества. "Поэтому Украина не была постоянным членом Содружества, она работала в статусе наблюдателя все время… Киев принимал участие в заседаниях СНГ без права голоса", - добавил он.
Вместе с тем эксперт считает, что Киев, по большому счету, завершил процесс участия в СНГ еще в 2014 году, и теперь завершается процесс денонсации соглашений и договоров.
"По большому счету процесс прекращения участия Украины в СНГ завершен после того, как ее представители перестали физически присутствовать на заседаниях. Законодательную базу необходимо проанализировать. Часть соглашений формально продолжает действовать. Но я думаю, что абсолютно незначительная часть из них сейчас применяется… Теперь идет процесс выхода из соглашений и органов. Речь идет о том, чтобы вообще не участвовать в этом формате как таковом", - сказал Бортник.
Декларацию об образовании на равноправных началах СНГ подписали 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы 11 суверенных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. Принятию декларации предшествовало подписание 8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом высшими руководителями России, Белоруссии и Украины соглашения о создании Содружества.