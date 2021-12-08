https://ria.ru/20211208/uchenye-1762842761.html

Путин пообещал проработать изменения президентских грантов ученым

Путин пообещал проработать изменения президентских грантов ученым - РИА Новости, 08.12.2021

Путин пообещал проработать изменения президентских грантов ученым

Президент РФ Владимир Путин считает возможным пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:42

2021-12-08T21:42

2021-12-08T21:42

общество

владимир путин

российский научный фонд

гранты

россия

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым."А вот что действительно требуется пересмотреть - это гранты президента. Они были учреждены в 1996 году и только один раз пересматривались в 2009", - сказал он на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.На соответствующие предложения участника встречи Путин отметил, что, видимо, речь идет о том, чтобы "добавить немножко деньжат"."Ну это никогда не мешает. Даже белым медведям", - пошутил Путин."Хорошо. Я считаю это абсолютно такие рабочие предложения. Все проработаем", - согласился президент.Что касается грантов Российского научного фонда, то тут, по мнению Путина, "работа налажена нормально", и объем финансирования составляет 24 миллиарда рублей."Что касается премий президента - в целом тоже неплохо. Мы увеличили несколько лет назад с 2,5 миллионов до 5 миллионов. И эта программа тоже работает", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20211208/gossovet-1762838494.html

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общество, владимир путин, российский научный фонд, гранты, россия